Новини
Бизнес »
ЕК призова страните да не се „паникьосват“, когато купуват газ от ЕС поради конфликта с Иран

ЕК призова страните да не се „паникьосват“, когато купуват газ от ЕС поради конфликта с Иран

9 Юли, 2026 15:53 448 11

  • ек-
  • ес-
  • газ-
  • запаси

Надеждите са да не се повтори ситуацията от 2022 година, когато доставките на газ от Русия уж „внезапно спряха“, причинявайки рязък скок на цените

ЕК призова страните да не се „паникьосват“, когато купуват газ от ЕС поради конфликта с Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Европейската комисия (ЕК) Анна-Кайса Итконен призова страните от ЕС да не се „паникьосват“, когато купуват газ, поради подновеното покачване на цените в резултат на подновения конфликт за Иран, на фона на рекордно ниски нива на съхранение на газ в Европа.

„Трябва да избягваме паническото купуване на енергийни ресурси през август“, подчерта тя на брифинг в Брюксел, твърдейки, че ниските нива на съхранение на газ в Европа „не са причина за безпокойство“ за ЕК.

„Настоящото ниво на запасите от газ наистина е под средното ниво преди кризата за този период, но това все още не е причина за безпокойство. Съгласни сме със страните от ЕС, че 80% от запасите от газ са достатъчни за зимни доставки“, продължи тя. „Разбира се, сега е лято в разгара си и сезонът за пълнене на газови хранилища е в разгара си, но Европейската комисия предостави на страните от ЕС информация за гъвкавостта, с която разполагат при пълненето на своите газови хранилища.“ Тя добави, че ЕК следи този въпрос „много внимателно, за да избегне паническо купуване, което винаги води до по-нататъшно увеличение на цените“.

Итконен изрази надежда, че този път няма да се повтори ситуацията от август 2022 г., когато доставките на газ от Русия уж „внезапно спряха“, което доведе до рязък скок на цените и принуди Европейската комисия да наложи мерки за ограничаване на потреблението на газ, което силно засегна европейската индустрия.

Тя не уточни, че доставките са спрени поради решението на Европейската комисия да блокира всички плащания, извършвани от европейски компании за руски газ в европейски юрисдикции. В отговор Русия просто принуди неприятелски настроените страни да плащат за газ в рубли в рамките на нейната юрисдикция. Ключови страни от ЕС, с активната подкрепа на Европейската комисия, се отказаха от тази система и останаха без руски газ, което доведе до рязък спад в промишленото производство в Европа през 2022-2023 г.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    9 1 Отговор
    Запазете спокойствие!Титаник е непотопяем кораб!

    15:54 09.07.2026

  • 2 честен ционист

    10 0 Отговор
    Не се паникьосвайте. Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    15:55 09.07.2026

  • 3 Някой

    7 0 Отговор
    Щом трябва да ни успокояват, значи иде лошо.

    16:00 09.07.2026

  • 4 Соломон Паси

    8 0 Отговор
    Няма страшно,и без газ ще минем.А бе и без храна можем,или примерно на бръмбари и бобулечки.Важното е,че сме евроинтегрирани,в шенген,затънали в дългове,но приехме еврото.От съдбовно значение е , че сме членове на НАТО и плащаме масраф в Украйна.Сега и и до крак да измрем лошо няма.

    16:00 09.07.2026

  • 5 Евродебил

    6 0 Отговор
    Няма за какво да сме паникьосваме,съгласен съм с господарите от Брюксел.Вече сме затънали до ушите във фекаливата яма на ЕСССР така,че с газ и без газ все тая.

    16:03 09.07.2026

  • 6 Селянина с колелото

    5 0 Отговор
    Не мога да ги разбера тези ЕС политици. Хем се готвят за война с Руисия и се превъоръжават (VW ще произвежда оръжия вместо автомобили), хем се притесняват да не им спрат доставките на газ/петрол от Русия. Явно планът е ЕС да се "занулява".

    16:04 09.07.2026

  • 7 вие като искате чакайте

    0 0 Отговор
    Аз ще си напълня резервоара и тубите догоре .Нестава въпрос за цени а изобщо за наличие на гориво..

    16:09 09.07.2026

  • 8 Тома

    2 0 Отговор
    Добре че газ в Русия има бол иначе откъде ЕС щеше да купува до сега с посредници

    16:16 09.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мдаа

    1 0 Отговор
    С газа добре, а с дизела какво правим? Русия забрани износа на дизел и ЕС е на колене. Как ще се прибира реколта, как ще се засажда новата, как ще се снабдяват магазините, аптеките, заведенията за хранене... Радваха се евр.оидио.тите на зеления клоун, че удря по руските петролните рафинерии, сега да ги видя как ще се радват в следващите месеци, особено в зимните.

    Коментиран от #11

    16:20 09.07.2026

  • 11 Няма да има газ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "мдаа":

    В интервюто си за „Блумбърг“ от 26 юни, американският министър на енергетиката Крис Райт заяви недвусмислено: ако не бъдат внесени промени, (вносителите да плащат за въглеродна следа и метанови емисии), то Европа я грози „сериозна болка“ – а американският износ ще „се пренасочи другаде“. По този начин САЩ се присъединяват към исканията на Катар, Алжир и Нигерия, които също настояват за смекчаване или отлагане на правилата на ЕС.

    16:31 09.07.2026