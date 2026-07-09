Говорителят на Европейската комисия (ЕК) Анна-Кайса Итконен призова страните от ЕС да не се „паникьосват“, когато купуват газ, поради подновеното покачване на цените в резултат на подновения конфликт за Иран, на фона на рекордно ниски нива на съхранение на газ в Европа.

„Трябва да избягваме паническото купуване на енергийни ресурси през август“, подчерта тя на брифинг в Брюксел, твърдейки, че ниските нива на съхранение на газ в Европа „не са причина за безпокойство“ за ЕК.

„Настоящото ниво на запасите от газ наистина е под средното ниво преди кризата за този период, но това все още не е причина за безпокойство. Съгласни сме със страните от ЕС, че 80% от запасите от газ са достатъчни за зимни доставки“, продължи тя. „Разбира се, сега е лято в разгара си и сезонът за пълнене на газови хранилища е в разгара си, но Европейската комисия предостави на страните от ЕС информация за гъвкавостта, с която разполагат при пълненето на своите газови хранилища.“ Тя добави, че ЕК следи този въпрос „много внимателно, за да избегне паническо купуване, което винаги води до по-нататъшно увеличение на цените“.

Итконен изрази надежда, че този път няма да се повтори ситуацията от август 2022 г., когато доставките на газ от Русия уж „внезапно спряха“, което доведе до рязък скок на цените и принуди Европейската комисия да наложи мерки за ограничаване на потреблението на газ, което силно засегна европейската индустрия.

Тя не уточни, че доставките са спрени поради решението на Европейската комисия да блокира всички плащания, извършвани от европейски компании за руски газ в европейски юрисдикции. В отговор Русия просто принуди неприятелски настроените страни да плащат за газ в рубли в рамките на нейната юрисдикция. Ключови страни от ЕС, с активната подкрепа на Европейската комисия, се отказаха от тази система и останаха без руски газ, което доведе до рязък спад в промишленото производство в Европа през 2022-2023 г.