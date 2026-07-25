Развод с Китай: Откъде Европа ще вземе парите, които няма?

Когато за първи път видях цифрата от 23,6 трлн. USD, не повярвах – звучеше твърде много като абстрактния „дълг на най-големите държави в света“ от медийните заглавия преди десетилетие. Но не: точно толкова, според изчисленията на консултантското подразделение на EY-Parthenon, САЩ и европейските страни ще похарчат за „отбиване от Китай“ в критични сектори до 2050 г. На годишна база това са около 940 млрд. USD допълнителни инвестиции, пише в свои коментар за аг. ТАСС Ксения Бондаренко, доцент по световна икономика.

Този процес се нарича отделяне – икономическо отделяне и независимост на пазарите един от друг.

Когато желанията не съвпадат с възможностите

Financial Times, цитирайки това проучване, предоставя разбивка: 58% от общата сума идва от САЩ (13,7 трлн. USD за 25 години или 550 млрд. USD годишно), 39% от еврозоната (9,1 трлн. USD или 360 млрд. USD годишно) и скромните 3% от Обединеното кралство (общо 800 млрд. USD или 32 млрд. USD годишно).

Нещо повече, анализаторите на EY-Parthenon се фокусират конкретно върху еврозоната, а не върху целия ЕС (т.е. с изключение на Чехия, Дания, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, които не са приели еврото).

Това се дължи на две причини.

Първо, те обвързват изчисленията с паричните и финансовите блокове, а не с политическите граници – зоните на отговорност на централните банки (Федералният резерв, ЕЦБ и Банката на Англия), като обвързват ефекта на разделяне с инфлацията и лихвените проценти.

Второ, еврозоната е ядрото на икономиката на ЕС (21 държави представляват приблизително 85% от БВП), така че допустимата грешка за общата картина е минимална.

В този анализ разделям еврозоната и страните от ЕС, но за целите на бюджетирането разглеждам целия ЕС, което е по-практично.

Например, за САЩ 550 млрд. USD годишно е огромна цифра, но доста управляема. За сравнение, това е приблизително сумата, която американските технологични компании инвестираха в изграждането на центрове за данни и енергийна инфраструктура през 2025 г. С икономика от 30,8 трлн. USD и държавни разходи от 11,6 трлн. USD, инициативата ще струва на американците 1,4-1,8% от БВП и приблизително 4-5% от общите бюджетни разходи през следващите шест години (въз основа на априлските прогнози на МВФ за макроикономическите показатели до 2031 г.), а след това ще намалее (базов ефект). Във Великобритания ангажиментите са по-малко амбициозни: допълнителните разходи ще възлизат на 0,6-0,9% от БВП годишно или 1,4-1,8% от бюджетните разходи.

Правителствените бюджети на двете страни са подложени на натиск от дефицитите и нарастващите разходи за отбрана, но те все още могат да бъдат коригирани до известна степен чрез координиране на интересите на правителствата. Освен това правителството ще прехвърли някои разходи – и това, според мен, е една от неизбежните опции за отделяне от Китай – доброволно и насилствено към бизнеса.

Но ситуацията е коренно различна за еврозоната. В исторически план европейските страни се затрудняват да постигнат съгласие кои държави, кои конкретни проекти и на кои места трябва да финансират „отслабването“ на влиянието на Китай. Това е въпреки значителния им икономически мащаб. През 2025 г. брутният продукт на еврозоната е 18 трлн. USD (ЕС като цяло е 21,2 трлн. USD), а консолидираните бюджетни разходи са 9 трилиона долара (10,5 трлн. USD за целия ЕС). Настоящото необходимо средносрочно финансиране възлиза на допълнителни 1,3-2,0% от БВП и цели 3-4% от бюджетните разходи. И тук, като човек, който следи преговорите за бюджета на ЕС от много години, възниква ключов въпрос: откъде и как точно Брюксел възнамерява да вземе тези пари?

Отговорът, който виждам в настоящите документи и изявления, се състои от четири доста неприятни сценария – нито един от които не изглежда безболезнен.

Потребителите, а не корпорациите, ще платят цената

Първият и най-очевиден източник е разширяването на „собните ресурси“ на ЕС. Тоест, общоевропейски данъци, които отиват директно в бюджета на съюза, заобикаляйки националните хазни.

За да се покрие нарастващият дефицит в проекта за бюджет на ЕС за 2028–2034 г. (Многогодишната финансова рамка или МФР), редовно се появяват няколко идеи: данък върху тютюна, данъци върху онлайн залаганията, транзакции с криптовалути и цифрови услуги за големи корпорации като Google, Amazon и Meta (определена като екстремистка организация и забранена в Русия). От целия списък само един елемент е реално въведен. В сила от 1 юли 2026 г. ЕС въведе фиксирано мито от 3 EUR за евтини стоки от чуждестранни онлайн магазини, като по този начин ефективно премахна предишния безмитен праг от 150 EUR. Това е директен удар върху китайските гиганти Temu, AliExpress и Shein. Всички останали фискални мерки остават на хартия. Като например данъка върху финансовите транзакции (ДФТ), който Брюксел обсъжда от началото на 2010-те години, но не успява да го въведе в целия ЕС.

Разбира се, обикновените европейци в крайна сметка плащат за увеличението на данъците, тъй като предприятията прехвърлят разходите върху потребителите. Освен това, колкото по-широка е данъчната основа, толкова повече се ерозира събираемостта ѝ поради освобождавания, лобиране и изтичане на капитали към други юрисдикции. Невъзможно е да се покрие годишната нужда от 360 млрд. USD с тези мерки. В най-добрия случай те ще генерират десетки милиарди евро, което по същество е капка в морето в сравнение с декларирания мащаб на отделяне.

Бюджетът на ЕС като поле за политическа война

Вторият източник са преките вноски от държавите членки. Те формират основата на приходите за общия бюджет на ЕС-27. И тук започва чистата политика: преговорите за бюджета за 2028–2034 г. вече разделиха блока на два лагера, като в тази структура са вкоренени собствени икономически противоречия.

От едната страна са така наречените „пестеливи“, водени от Германия, Нидерландия и скандинавските страни. Те настояват за намаляване на апетита на ЕК и категорично се противопоставят на всякакви нови разходи. От другата страна е коалиция от 16 южни и източни страни, наричащи се „приятели на сближаването“. Тези страни, водени от Полша, Италия и Испания, настояват за увеличено финансиране за програми за регионално развитие.

Според мен това разделение е основният практически риск за идеята за независимост от Китай. По-богатият Север се смята за основен донор и не желае да субсидира допълнително амбициите на други страни. Това създава парадокс: основните ползи от отделянето ще се натрупат за бъдещите центрове за производство на чипове и батерии, като Германия и Франция. Югът и Изтокът са много по-заинтересовани от запазване на средства за подкрепа на своите уязвими индустрии (включително селското стопанство), отколкото от финансиране на абстрактния технологичен суверенитет на Брюксел. Освен това те получават преки инвестиции и евтини стоки от Пекин от години (макар и не толкова евтини след наложените на 1 юли тарифи).

При тези обстоятелства всеки опит за рязко увеличаване на националните вноски за борба с китайското влияние ще бъде посрещнат с вето или продължителни пазарлъци. Преговорите за бюджета на ЕС се проточват с години и полученият компромис винаги се оказва далеч от първоначалните амбиции.

Вземете заем или се насочете към пенсионни спестявания

Третият вариант е дългово финансиране. Вече има прецедент: антикризисният пакет NextGenEU, когато съюзът за първи път в историята взе заем на пазара от свое име като един транш. Логиката е същата: тъй като националните бюджети са претоварени, а повишаването на данъците е политически токсично (и неефективно), единствената възможност е да се вземат заеми.

Тъй като безкрайното увеличаване на публичните инвестиции с високи лихви е опасно, идеята за привличане на частен капитал все по-често се изразява в Брюксел. Това се отнася предимно до „дългосрочните пари“ на пенсионните и осигурителните фондове. Те планират да използват тези пари чрез механизми като Съюза за спестявания и инвестиции (SIU) – Брюксел се опитва да задържи европейските спестявания в рамките на блока, предотвратявайки тяхното освобождаване на американските пазари.

Виждам тази идея едновременно като относително реалистична и изключително рискована.

Реализмът се крие във факта, че европейските пенсионни фондове наистина имат натрупани трилиони евро, част от които биха могли да бъдат насочени към инфраструктура, без незабавно повишаване на данъците. Но това би отворило нова политическа битка. Ще са необходими законодателни промени, на които някои страни ще се противопоставят категорично. Повече от 60% от пенсионните спестявания в ЕС са концентрирани само в три държави – Нидерландия, Дания и Швеция.

Рискът е, че пенсионните фондове са по своята същност консервативни. Инвестирането в възстановяването на производствените вериги от нулата е десетилетно начинание с несигурна възвръщаемост. Ако политиците започнат „доброволно-принудително“ да задължават фондовете да инвестират в геополитически, но нерентабилни проекти, крайните губещи ще бъдат бъдещите европейски пенсионери.

Орязване на старото: Сближаването като разменна монета

И накрая, четвъртият – и най-вероятният в момента – източник е простото преразпределение на средствата в рамките на текущия бюджет. Просто казано, съкращаване на някои пера в полза на други.

В проектобюджета за 2028–2034 г. Брюксел значително намалява разходите за кохезионни фондове и териториално развитие. Въпреки това, той веднага увеличава финансирането за отбрана и космос пет пъти, разходите за управление на миграцията три пъти и разширява подкрепата за енергийния сектор. Документът все още не е официално одобрен, но посоката е ясна: чиновниците намират пари за тези нови приоритети, като намаляват обичайната си подкрепа за по-малко богатите членове на ЕС, като по този начин на практика игнорират проблема с неравенството в рамките на Европа.

Анализаторите на CaixaBank Research сбито описаха случващото се като по-скоро политическо, отколкото икономическо преструктуриране. Ще разкажа по-подробно: самата философия на европейския бюджет се променя пред очите ни. В ход е преход от солидарност и изравняване на жизнения стандарт към геополитическо оцеляване. И това не е неутрална техническа маневра, а конкретно стратегическо решение, за което Европа ще трябва да плати скъпо.

Не за всичко и не наведнъж

Ако съберем и четирите източника, картината се очертава по следния начин:

Новите данъци ще генерират в най-добрия случай десетки милиарди евро годишно – с порядък по-малко от необходимото;

Вноските на страните членки ще стигнат до политическа безизходица поради разделението Север-Югоизток;

Пазарните заеми, обезпечени с пенсионни фондове, са изпълнени с непредсказуема възвръщаемост;

Скъсяването на стари бюджетни редове е най-лесният път за бюрократите, но най-разрушителен за вътрешноевропейската солидарност (на която всъщност се гради самият проект за европейска интеграция).

В същото време пълният разрив с Китай е напълно нереалистичен. Пекин остава най-големият доставчик на стоки за ЕС, като представлява 22,3% от вноса, и тези обеми продължават да растат. Ситуацията за Европа се усложнява от инфлационните рискове, скъпите заеми и фискалния натиск.

Като се има предвид как ЕС се бори да постигне съгласие за редовен седемгодишен бюджет, очакването той да намери допълнителни 360 милиарда долара годишно за борба с китайското влияние е, меко казано, наивно. Много по-вероятно е събраната сума да бъде значително по-малка от заявената и резултатите да бъдат чисто частични. Вместо пълно преформулиране на пазара, Брюксел ще се ограничи до целенасочена защита на няколко критични сектора: полупроводници, батерии и редкоземни метали. Всичко останало ще си остане просто красиви цифри на хартия в консултантски доклади.