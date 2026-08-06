Азербайджан е готов да доставя газ на Украйна

Азербайджан е готов да доставя природен газ на Украйна, ако е необходимо, и обмисля използването на украински подземни газохранилища за укрепване на регионалната енергийна сигурност. Това заяви азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов на съвместна пресконференция с изпълняващия длъжността украински външен министър Андрей Сибиха в четвъртък в Киев, според информационна агенция Report.
„Ще бъдем готови да доставяме газ на Украйна, ако възникне необходимост“, каза Байрамов.
Азербайджанската държавна петролна компания SOCAR отдавна присъства на украинския пазар, продължава активно да работи в страната и има амбициозни планове за по-нататъшно развитие на енергийното сътрудничество.
Друг обещаващ път, според азербайджанския външен министър, може да бъде използването на украински подземни газохранилища за укрепване на енергийната сигурност в по-широкия регион. „Разглеждаме това като много обещаваща област на нашето бъдещо сътрудничество“, добави Байрамов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:23 06.08.2026
2 Алиев сигурно
16:24 06.08.2026
3 Анонимен
16:31 06.08.2026
4 Гост
16:49 06.08.2026
5 Последния Софиянец
17:01 06.08.2026
6 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е той Бойко построи и турски поток, за три милиарда евро, ама всички са доволни! Дори пазачите и чистачките си докараха от Беларус и Казахстан, ама никой нищо не протестира!
17:17 06.08.2026
7 Укротрола да хване скоротечен рак!!!
17:17 06.08.2026
8 Много
17:19 06.08.2026
9 Руски
17:21 06.08.2026
10 Укрофили
17:21 06.08.2026
11 Тиква
18:32 06.08.2026