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Азербайджан е готов да доставя газ на Украйна

Азербайджан е готов да доставя газ на Украйна

6 Август, 2026 16:21 1 251 11

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Баку обмисля използването на украински подземни газови хранилища за укрепване на регионалната енергийна сигурност

Азербайджан е готов да доставя газ на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Азербайджан е готов да доставя природен газ на Украйна, ако е необходимо, и обмисля използването на украински подземни газохранилища за укрепване на регионалната енергийна сигурност. Това заяви азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов на съвместна пресконференция с изпълняващия длъжността украински външен министър Андрей Сибиха в четвъртък в Киев, според информационна агенция Report.

„Ще бъдем готови да доставяме газ на Украйна, ако възникне необходимост“, каза Байрамов.

Азербайджанската държавна петролна компания SOCAR отдавна присъства на украинския пазар, продължава активно да работи в страната и има амбициозни планове за по-нататъшно развитие на енергийното сътрудничество.

Друг обещаващ път, според азербайджанския външен министър, може да бъде използването на украински подземни газохранилища за укрепване на енергийната сигурност в по-широкия регион. „Разглеждаме това като много обещаваща област на нашето бъдещо сътрудничество“, добави Байрамов.


Азербайджан
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