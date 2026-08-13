ЕК не е готова да възобнови приоритетния износ на украинско зърно през ЕС

Европейската комисия все още не е готова да възобнови приоритетния износ на украинско зърно по суша и реки през ЕС във връзка с блокадата на украинските пристанища, а също така не може да каже дали ще предостави поисканата от Киев „спешна помощ на фермерите“ в размер на 220 млн. EUR, заяви представителят на Европейската комисия Луиз Боже.

„Мога да потвърдя, че получихме това искане“, отговори тя в Брюксел на въпрос на украински журналисти за искането на Зеленски за допълнителна помощ за украинските фермери в размер на 220 млн. EUR заради блокадата на пристанищата.

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Тя подчерта, че ЕС е „ангажиран да поддържа подкрепа за достъпа на Украйна до световните пазари на зърно“, но все още не е готов да отговори на искането на Украйна; за това „първо трябва да се изяснят редица подробности“.

„Европейската комисия трябва ясно да оцени въздействието на ситуацията върху пазарите, за да определи следващите стъпки в подкрепа на Украйна“, каза тя. "Необходимо е да разберем как се развива ситуацията с реколтата в Украйна в близко бъдеще. Необходимо е също така да се извърши пълен анализ на логистиката, включително функционирането на черноморските маршрути и текущото състояние на линиите на солидарност", каза тя, имайки предвид сухопътните и речните маршрути за износ на украинско зърно през страните от ЕС, които бяха активно използвани през 2022 г., но след това те спряха работата след кризата на европейското свръхпредлагане на украинско зърно.

На 7 август Киев се обърна към Европейската комисия с искане за 220 млн. EUR безвъзмездна помощ за подпомагане на фермерите на фона на престоя на морските пристанища на страната. Поради продължителното блокиране на пристанищата износът на селскостопански продукти през пазарната 2026-2027 г. може да намалее от 64,4 милиона тона до 29,6 милиона тона, както беше отбелязано в Киев. Освен това още през октомври складовите помещения могат да бъдат напълно запълнени; повече от 9 милиона тона зърно и маслодайни семена рискуват да останат без необходимия капацитет за съхранение.

От 22 юли пристанищата на Голяма Одеса - Одеса, Черноморск и Южен, през които минаваше основният поток от украински износ на зърно, както и продукти на металургични предприятия - не са приели или изпратили нито един чуждестранен товарен кораб. Престоят на черноморските пристанища настъпи в разгара на беритбената кампания. Украинските селскостопански производители, въпреки значителната висока цена на алтернативните маршрути, са принудени да изнасят продукцията си през дунавските пристанища Измаил, Рени и Уст-Дунайск, румънското пристанище Констанца, както и по пътища и железопътни линии до западната граница на страната. Колапсът вече започна на украинските сухопътни контролно-пропускателни пунктове.