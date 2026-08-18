Шишков: Ясно е къде изтича водата, въпросът е къде са изтичали парите

„Поискал съм справка за това какви договори са подписвани извън преките им задължения, защото искаме да видим къде са изтичали парите. Водата е ясно къде изтича. Въпросът сега е и парите къде са изтичали.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос от медии за прокуратура ли са ВиК дружествата в страната. И обяви, че предстои пресконференция, на която ще бъде представена информация за „течове“ през „Български ВиК холдинг“ ЕАД във връзка с покупката на електричество.

Регионалният министър бе в Плевен днес във връзка със ситуацията с водоснабдяването в областите Плевен и Ловеч. Там той обсъди действия за преодоляване на проблемите с областните управители на двете области - Иван Петков и Пламен Христов, кметовете на Плевен и на Ловеч – Валентин Христов и Страцимир Петков и управителите на ВиК операторите за тези области. В срещата участваха също народни представители, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и инж. Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна Инфраструктура“. Посещението е част от инициативата на МРРБ „Регионите говорят“.

За проблема с водоснабдяването на Плевен има дългосрочни, средносрочни и мерки, които може да предприемем незабавно, каза още Иван Шишков. И допълни, че през тази година режимът се размина не само поради благосклонност на природата, а заради предприетите действия. Работи се за осигуряване на източниците в трите зони около Плевен. Предстои да бъдат направени инвестиции за допълнително овлажняване на водоснабдителна система „Биволаре“, която е една от сериозните алтернативи за високата част на града. В момента се прави възлагане за нов довеждащ водопровод за Плевен и Ловеч, защото старият е на 50 години и е в лошо състояние, а водният ресурс трябва да бъде пестен. Освен това трасето на стария водопровод не може да бъде ползвано, защото минава през частни имоти и сгради. „Това е част от строителното наследство в България, което е правено без никакъв замисъл“, каза Иван Шишков. И допълни, че в момента се прави обследване, което да покаже дали може да се направи пречиствателна станция, която да позволи използването на яз. „Горни Дъбник“ за водоснабдяване. Министърът изрази очакване всички проблеми да бъдат решени стъпка по стъпка. Иван Шишков посочи, че направените до момента проверки показват различни причини за тях, но и сходства като липса на поддържане за част от водоизточниците, кладенци, помпи и сондажи. „Това е част и от проблема, който причини кризата в Плевен през последните 2 години. Безхаберието към поддържането на инфраструктурата беше национална политика“, заяви той.

В отговор на въпрос колко време ще е необходимо за нормализиране на ситуацията с водоснабдяването в България, за да не се говори за режим на водата, министър Шишков изрази очакване това да се стане за няколко години. През този период ще се прави ударно проектиране и строителство. Той обаче подчерта, че на днешната среща е станало ясно, че част от довеждащите водопроводи не са попълнени, нямат сервитут и има проблем с достъпа, за да бъдат правени ремонти. „Не само, че има остаряла инфраструктура, но даже не знаем къде е“, допълни той.

Министърът коментира още, че цената на водата за българските граждани не е евтина, защото не се правят смислени ремонти и европейските средства не са се ползвали пълноценно, какъвто е обявеният по-рано от него днес случай в Шумен. Затова е необходимо да има баланс между социалната поносимост, която се изисква и по закон, и необходимите инвестиции.

„Прокурорска преписка – това ни очаква. Това е абсолютно сигурно. Нали не смятате, че ситуацията с Шумен и с водопровода ще се размине без прокурорска преписка. Надяваме се прокуратурата да започне да работи. Защото и магистрала „Хемус“ е там. Сега се оказва, че и голяма част от ВиК отрасъла в Северна България ще отиде там. Като че ли в този регион умишлено някой се е старал единствено и само да краде. А не да изгражда, да прави нещо смислено“, заяви министърът.

По отношение на сигналите в прокуратурата за участъци 4 и 5 от АМ „Хемус“ Иван Шишков напомни, че е направил всичко възможно, включително е провел среща с и.д. главния прокурор, на която е апелирал прокуратурата да приключи проверките. Той изрази очакване за издаване на обвинителни актове, които да изяснят ситуацията на общество, а строителството на магистралата да продължи.

„Направихме нещо, с което да спечелим време и да икономисаме пари за българските граждани“, каза още регионалният министър по отношение на прекратената поръчка за инженеринг за участъка Бяла – Велико Търново от бъдещата магистрала „Русе – Велико Търново. И обърна внимание, че иначе е щяла да се повтори ситуацията с магистрала „Хемус“, при която „не правим ПУП-ове, не правим процедури, но искаме да правим поръчки и да раздаваме парите напред“.

„Втори лот на „Хемус“ е до никъде, не е стигнала до Плевен, Ловеч. Приказките от джипката ни докараха дотам, че да имаме първи и трети лот и да нямаме втори. После да имаме незаконно строителство на четвърти лот, да нямаме нищо в пети и шести лот. За седми и осми лот имаме само раздадени пари, нищо повече. Разбира се, и за другите лотове бяха раздадени пари. Един човек ни убеждаваше колко много строи. Аз лично бях от излъганите. Втори лот е в много начален стадий“, обясни министърът в отговор на въпрос за изграждането на аутобана. И допълни, че забавянето на строителството на участък 2 прави безсмислено трасето до пресичането с пътя Плевен – Ловеч. „Безсмислено е да строим 9-и лот, защото след като нямаме проект за 7-и и 8-и, ще дадем едни пари и ще направим една магистрала, която ще стигне в нищото“, подчерта Шишков. През следващата седмица предстои работна среща, на която да бъдат обсъдени действия, за да започне истинско проектиране на обходния път на Плевен, съобщи също той.