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Коридорът за доставки на газ от Гърция до Украйна не работи
  Тема: Бъдещето на Газа

Коридорът за доставки на газ от Гърция до Украйна не работи

13 Август, 2026 21:45 1 306 7

  • украйна-
  • гърция-
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  • коридор

От началото на септември партията DIKEA ще инициира мащабно събитие, насочено към премахване на забраната за внос на руски газ в Гърция и Европа

Коридорът за доставки на газ от Гърция до Украйна не работи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вертикалният коридор за доставки на природен газ от Гърция до Молдова и Украйна остава до голяма степен на хартия. Това заяви политикът, бивш гръцки министър на енергетиката и лидер на Демократичното движение за национално освобождение (DIKEA) Панайотис Лафазанис в интервю за кореспондент на ТАСС.

Той отбеляза, че споразумението между Гърция и Съединените щати, което беше актуализирано с участието на други европейски страни за създаване на вертикален коридор, състоящ се от мрежа от стратегически тръбопроводи, през които американският втечнен природен газ (LNG) ще бъде доставян от Ревитуса до Александруполис, където ще бъде регазифициран, до Украйна през Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, не работи на практика.

„Разбира се, всичко това все още е предимно на хартия, докато възникват значителни трудности с практическото им прилагане, главно поради политическите и икономически реакции на нарастващ брой държави, партии и обществени сдружения, недоволни от решения, които удължават и изострят войната [в Украйна], насочват се към Русия, изострят икономическите и социалните проблеми и, най-вече, с помощта на скъпия втечнен природен газ (LNG), тласкат цените и покачването на разходите до още по-големи висоти, допълнително обеднявайки обществото“, каза Лафазанис.

Според него „от началото на септември партията DIKEA ще инициира мащабно събитие, насочено към премахване на забраната за внос на руски газ в Гърция и Европа, развитие на големи социални движения в тази посока и възстановяване на приятелските и сътруднически отношения между Гърция и Русия, както и между европейските държави и Русия като цяло“.

На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана за доставки на руски втечнен природен газ (LNG) за ЕС от 1 януари 2027 г. и за газ по тръбопроводи от 30 септември 2027 г. Забраната за внос на LNG по краткосрочни договори влезе в сила на 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставка на газ по тръбопроводи трябваше да изтекат до 17 юни 2026 г.

Вертикалният газов коридор е проект, целящ създаването на маршрут за доставки на втечнен природен газ от Гърция до страни от Централна и Източна Европа, включително Украйна, Унгария, Словакия и други страни.


Гърция
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