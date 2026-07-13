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Франция, Белгия и Испания с рекорден внос на руски газ

Франция, Белгия и Испания с рекорден внос на руски газ

13 Юли, 2026 12:03 758 13

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  • внос

С 18% повече спрямо 2025 година

Франция, Белгия и Испания с рекорден внос на руски газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от големия завод Yamal LNG през първата половина на 2026 г., което е с 18% повече от 2025 г., съобщават анализатори от Kpler.

Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.

На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана за доставки на руски втечнен природен газ за ЕС от 1 януари 2027 г. и тръбопроводен газ от 30 септември 2027 г. В същото време забраната за внос на втечнен природен газ по краткосрочни договори влезе в сила на 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставка на тръбопроводен газ трябваше да бъдат изпълнени до 17 юни.

Доставките за Азия през същия период са намалели със 74% до 510 000 тона. Намаляването на износа на втечнен природен газ за региона се дължи на опасения от възможни санкционни ограничения от страна на Европейския съюз.

В момента в Русия работят два мащабни завода за втечнен природен газ – Ямал ВПГ и Сахалин-2. Друг проект - Arctic LNG - 2 (първа линия) - все още не е официално стартиран, но се съобщава, че отделни пратки са били изнесени за Китай. Освен това Русия управлява два средномащабни завода за втечнен природен газ в Балтийско море - Gazprom LNG Portovaya и Cryogaz-Vysotsk, които бяха включени в санкционния списък на Министерството на финансите на САЩ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 веднага

    19 0 Отговор
    Кая да се изреже пак за пакета санкции! Даже родните евроатлантици зареждат от Лукойл с карта за отстъпка.

    12:07 13.07.2026

  • 2 Аха

    19 1 Отговор
    Санкциите "работят"!

    12:11 13.07.2026

  • 3 Григор

    16 0 Отговор
    Санкции! Ха-ха-ха-ха, голям майтап!

    12:16 13.07.2026

  • 4 ташунко

    11 1 Отговор
    Не моЗе да бъде ! Къде са Кая и Урсула да въведат 99 пакет санкции .

    12:21 13.07.2026

  • 5 истина ти казвам

    10 0 Отговор
    Лобизъм под формата на санкции!

    12:22 13.07.2026

  • 6 млад еврас

    11 1 Отговор
    Само вижте, ЕС режима забранява на държавите да внасят газ, обаче да регулира цени не можел понеже било пазарна икономика и клиента щял да регулира нещо си, трудно ще се отървем от режима, много по трудно от комунизма.

    12:24 13.07.2026

  • 7 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    2 0 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ще воннни на ppaзлложенно!!!Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    12:24 13.07.2026

  • 8 селяк

    6 0 Отговор
    па балъците кат назе ко :Д правилата явно важат само за подлогите, но не и за тарикатите. ЕС логика

    12:25 13.07.2026

  • 9 ФЕЙК НЮЗ

    2 2 Отговор
    И колко милиарда газови евраци получи Путин, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #10

    12:32 13.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ама

    3 0 Отговор
    Как, нали има санкции??? Или по стар "демократичен" обичай, за големите правилата не важат?!?

    12:48 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Е, как така????

    Че нали ЕС се отказа от руския газ още през 2022г. ???

    Що тъй стана ся? 🤣🤣🤣

    12:51 13.07.2026