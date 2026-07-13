Франция, Белгия и Испания с рекорден внос на руски газ

Европейският съюз е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от големия завод Yamal LNG през първата половина на 2026 г., което е с 18% повече от 2025 г., съобщават анализатори от Kpler.
Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.
На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана за доставки на руски втечнен природен газ за ЕС от 1 януари 2027 г. и тръбопроводен газ от 30 септември 2027 г. В същото време забраната за внос на втечнен природен газ по краткосрочни договори влезе в сила на 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставка на тръбопроводен газ трябваше да бъдат изпълнени до 17 юни.
Доставките за Азия през същия период са намалели със 74% до 510 000 тона. Намаляването на износа на втечнен природен газ за региона се дължи на опасения от възможни санкционни ограничения от страна на Европейския съюз.
В момента в Русия работят два мащабни завода за втечнен природен газ – Ямал ВПГ и Сахалин-2. Друг проект - Arctic LNG - 2 (първа линия) - все още не е официално стартиран, но се съобщава, че отделни пратки са били изнесени за Китай. Освен това Русия управлява два средномащабни завода за втечнен природен газ в Балтийско море - Gazprom LNG Portovaya и Cryogaz-Vysotsk, които бяха включени в санкционния списък на Министерството на финансите на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 веднага
12:07 13.07.2026
2 Аха
12:11 13.07.2026
3 Григор
12:16 13.07.2026
4 ташунко
12:21 13.07.2026
5 истина ти казвам
12:22 13.07.2026
6 млад еврас
12:24 13.07.2026
7 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴
12:24 13.07.2026
8 селяк
12:25 13.07.2026
9 ФЕЙК НЮЗ
Коментиран от #10
12:32 13.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ама
12:48 13.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 az СВО Победа 81
Че нали ЕС се отказа от руския газ още през 2022г. ???
Що тъй стана ся? 🤣🤣🤣
12:51 13.07.2026