Франция, Белгия и Испания с рекорден внос на руски газ

Европейският съюз е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от големия завод Yamal LNG през първата половина на 2026 г., което е с 18% повече от 2025 г., съобщават анализатори от Kpler.

Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.

На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана за доставки на руски втечнен природен газ за ЕС от 1 януари 2027 г. и тръбопроводен газ от 30 септември 2027 г. В същото време забраната за внос на втечнен природен газ по краткосрочни договори влезе в сила на 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставка на тръбопроводен газ трябваше да бъдат изпълнени до 17 юни.

Доставките за Азия през същия период са намалели със 74% до 510 000 тона. Намаляването на износа на втечнен природен газ за региона се дължи на опасения от възможни санкционни ограничения от страна на Европейския съюз.

В момента в Русия работят два мащабни завода за втечнен природен газ – Ямал ВПГ и Сахалин-2. Друг проект - Arctic LNG - 2 (първа линия) - все още не е официално стартиран, но се съобщава, че отделни пратки са били изнесени за Китай. Освен това Русия управлява два средномащабни завода за втечнен природен газ в Балтийско море - Gazprom LNG Portovaya и Cryogaz-Vysotsk, които бяха включени в санкционния списък на Министерството на финансите на САЩ.