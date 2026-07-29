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BMW съкращава работни места до 2027 година

BMW съкращава работни места до 2027 година

29 Юли, 2026 15:33 652 8

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  • германия

Компанията планира да освободи приблизително 8000 служители в цял свят с цел намаляване на разходите

BMW съкращава работни места до 2027 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Немският автомобилен производител BMW планира да съкрати приблизително 8000 работни места по целия свят до 2027 г. като част от програма за намаляване на разходите. Това съобщи информационна агенция DPA, позовавайки се на източници от компанията.

Според агенцията, съкращението на работната сила в Германия ще се извърши чрез естествено текучество, както и чрез програма за доброволно напускане с обезщетение. Програмата за доброволно напускане е планирана да продължи от октомври 2026 г. до края на 2027 г. Тя се отнася за всички служители в Германия, които не участват пряко в производството. Тъй като повече от половината от близо 154 000 служители на BMW работят в Германия (малко над 84 000 през първата половина на годината) и именно там се стартира програмата за компенсации, е вероятно повече от половината от окончателно съкратените позиции да бъдат в германски заводи.

Програмата за компенсации в Германия, както отбелязва DPA, няма да бъде селективна. Тя е отворена за всички служители извън производствения сектор - общо няколко десетки хиляди души. Точната цена на съкращенията на работни места за BMW остава неясна. Тези разходи вероятно ще бъдат отразени във финансовите отчети едва през втората половина на годината.

През юни, по време на конферентен разговор с участници на капиталовите пазари, финансовият директор Валтер Мертл посочи, че преструктурирането ще доведе до еднократни разходи от приблизително 1 милиард евро. Остана неясно обаче дали цялата тази сума ще бъде използвана изключително за съкращения на персонал. Размерът на планираните спестявания също първоначално не беше разкрит.

Дълго време BMW остана последният голям немски автомобилен производител, който избегна мащабни съкращения на работни места. Миналата година големи автомобилни производители като Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и Porsche обявиха съкращения на персонал. Volkswagen също обсъжда втора вълна от съкращения. Съкращенията на работната сила на BMW започнаха още преди обявяването на настоящата програма: между средата на 2025 г. и средата на 2026 г. работната сила вече е съкратена с приблизително 2000 души. Годишната прогноза за 2026 г. първоначално също включваше леко намаление.

Германската автомобилна индустрия преживява криза през последните години, първоначално причинена от пандемията от COVID-19, но засилена от 2022 г. насам поради рязкото покачване на цените на енергията и засилената конкуренция от китайските автомобилни производители. Това се утежнява от американските тарифи и въздействието на кризата в Близкия изток върху световната икономика.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАБЛЮДАТЕЛ

    7 0 Отговор
    Време е да фалират

    15:40 29.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Санкциите действат🤔❗

    Коментиран от #6

    15:46 29.07.2026

  • 3 оня с коня

    8 0 Отговор
    Дизайнера на БМВ Х5 и Х6 получи руски паспорт лично от Вл. Путин.

    15:48 29.07.2026

  • 4 По всеобщо мнение има китайски

    6 0 Отговор
    Автомобили също толкова че и по качествени и комфортни от тази марка , така че вече не е толкова важна , желана и разпознаваема по света

    15:58 29.07.2026

  • 5 Ох, агония, но

    3 0 Отговор
    И това няма да спаси кораба от потъване! Европа приключи! Но, нищо - войната ще ми оправи!

    16:01 29.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ама наистина сте Мисирки!

    4 1 Отговор
    Защо пак триете Истината?!
    Нищо обидно и нецензурно не съм казал!
    Просто изказах лично мнение!
    Бетер сте от Комунистите!
    Не търпите мнение различно от това,което ви е наложил Началника...!

    16:04 29.07.2026

  • 8 Историк

    3 0 Отговор
    И кога ще дойде 2027 г. След 6 месеца или шест години? Санкции,санкции и после кой ми к@@@ка в гащите. Но и мерцедес,фолксваген,баsf и други вървят хванати за ръчичка. О и миролюбивата колтура и религия ги заля.

    16:32 29.07.2026