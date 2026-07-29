BMW съкращава работни места до 2027 година

Немският автомобилен производител BMW планира да съкрати приблизително 8000 работни места по целия свят до 2027 г. като част от програма за намаляване на разходите. Това съобщи информационна агенция DPA, позовавайки се на източници от компанията.

Според агенцията, съкращението на работната сила в Германия ще се извърши чрез естествено текучество, както и чрез програма за доброволно напускане с обезщетение. Програмата за доброволно напускане е планирана да продължи от октомври 2026 г. до края на 2027 г. Тя се отнася за всички служители в Германия, които не участват пряко в производството. Тъй като повече от половината от близо 154 000 служители на BMW работят в Германия (малко над 84 000 през първата половина на годината) и именно там се стартира програмата за компенсации, е вероятно повече от половината от окончателно съкратените позиции да бъдат в германски заводи.

Програмата за компенсации в Германия, както отбелязва DPA, няма да бъде селективна. Тя е отворена за всички служители извън производствения сектор - общо няколко десетки хиляди души. Точната цена на съкращенията на работни места за BMW остава неясна. Тези разходи вероятно ще бъдат отразени във финансовите отчети едва през втората половина на годината.

През юни, по време на конферентен разговор с участници на капиталовите пазари, финансовият директор Валтер Мертл посочи, че преструктурирането ще доведе до еднократни разходи от приблизително 1 милиард евро. Остана неясно обаче дали цялата тази сума ще бъде използвана изключително за съкращения на персонал. Размерът на планираните спестявания също първоначално не беше разкрит.

Дълго време BMW остана последният голям немски автомобилен производител, който избегна мащабни съкращения на работни места. Миналата година големи автомобилни производители като Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и Porsche обявиха съкращения на персонал. Volkswagen също обсъжда втора вълна от съкращения. Съкращенията на работната сила на BMW започнаха още преди обявяването на настоящата програма: между средата на 2025 г. и средата на 2026 г. работната сила вече е съкратена с приблизително 2000 души. Годишната прогноза за 2026 г. първоначално също включваше леко намаление.

Германската автомобилна индустрия преживява криза през последните години, първоначално причинена от пандемията от COVID-19, но засилена от 2022 г. насам поради рязкото покачване на цените на енергията и засилената конкуренция от китайските автомобилни производители. Това се утежнява от американските тарифи и въздействието на кризата в Близкия изток върху световната икономика.