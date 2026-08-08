Нивото на водата в река Рейн падна под рекордно ниското си ниво от 2018 година

Нивата на водата в река Рейн в Германия паднаха до нови ниски нива във вторник, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на Федералната служба за водни пътища и корабоплаване (BWA).

Поради това някои товарни превози са били спрени, според агенцията, но други плавателни съдове продължават да плават със значително намалени товари. BWA подчерта, че дълбочината на корабния канал в стесненията Кауб близо до Кобленц е била 23 см в сряда. Това е под предишния рекордно ниски нива от 25 см, регистрирани през 2018 г. Общата дълбочина на реката е приблизително с 1 метър по-дълбока от дълбочината на корабния канал.

Плитките води по време на настоящата гореща вълна означават, че товарните кораби често работят само с 20% от капацитета си. Товарът трябва да се разпределя между няколко частично напълнени плавателни съда, което увеличава разходите за индустриалните компании. Например, германската компания за контейнерна логистика Contargo обяви, че спира редовните услуги по вътрешните водни пътища до регионите Южен Рейн и Рейн-Майн. Според представител на Contargo, операциите с баржи в регионите Вьорт ам Рейн/Карлсруе и Рейн-Некар са възможни само в много ограничена степен.

Капацитетът на компанията по Долен Рейн, според представителя, също е намалял значително. Търговците на стоки отбелязаха, че цената на транспортирането на течни товари с баржа от Ротердам до Карлсруе се е повишила до приблизително 155-160 евро на тон, в сравнение с 45 евро през юни. Въпреки това, товарите продължават да пристигат като цяло.

В четвъртък Федералната служба по водните пътища и корабоплаването (Bundesamt für Waterway und Schauspiel) прогнозира, че корабният канал при Кауб ще падне до нови рекордно ниски нива. Същия ден новият министър на транспорта на Германия, Щефен Билгер, ще проведе извънредна среща, за да обсъди ситуацията.

Нивото на водата в Рейн, считано за един от най-важните речни пътища в Европа и света, спадна значително през последните седмици на фона на сухото време. Рейн е ключов маршрут за транспортиране на стоки, включително зърно, руда и бензин. Както отбелязва Тило Шефер, експерт в Института за германска икономика, ниското водно ниво на Рейн увеличава транспортните разходи, увеличава натоварването на автомобилния и железопътния транспорт и следователно води до проблеми с веригата за доставки. Експертите смятат, че най-силно са засегнати индустриите, зависими от големи обеми суровини, като химическата промишленост, металургията и производството на петрол.