Колко ще струва почивка 2026 на българина в Гърция

Навън времето все още прилича повече на есен, но вече е време да планираме лято 2026. И тази година хиляди българи ще изберат Гърция за почивката си, само че морето там вече идва с доста по-висока цена. За транспорт, храна и туристически услуги е добре да подготвите между 30 и 40 процента по-голям бюджет.
Скъпи полети и рекордно скъпо гориво
Инфлацията се усеща още във въздуха. Само за няколко седмици, на прага на летния сезон, самолетните билети са поскъпнали с 25%, уточнява Нова телевизия. Така полет от София до Атина за няма и час през май струва 314 евро в едната посока, ако пътувате с чекиран багаж от 23 килограма.
Тези, които изберат да пътуват с автомобил, също трябва да са подготвени. Сравнение на цените по бензиностанциите показва, че дизелът в Атина е само с 1 цент по-скъп от този в София, но при бензина разликата скача с около 50 цента. Според международни медии Гърция се нарежда в топ 10 на страните в света с най-скъпо гориво. На някои места по островите литър бензин вече достига 2,60 евро.
Въпреки високите цени на горивата обаче, таксиметровите услуги в гръцката столица не са поскъпнали и с цент за последните три години – за разлика от София, където тарифите се повишават почти всяка година. Местните шофьори посочват държавната политика като основен проблем.
„Акцизът за горивата е проблемът. Като заредя гориво за 20 евро – 11,50 отиват в резервоара, другото отива за държавата. Представете си – в Кипър купуват гориво от нас и в същото време там е по-евтино с 50 цента за литър. Безумно е!”, възмущава се таксиметровият шофьор Стаматиос Карлос. Той допълва, че отглеждането на семейство в Атина със средна заплата от 1200 евро става все по-трудно. „Преди с 50 евро пълнех една количка в супермаркета, а сега стигат само за една торбичка. Вече са нужни 200 евро за пазар”, споделя той.
Парадоксът с храната: Гиросът в Атина е по-евтин от този в „Люлин”
На фона на скъпите горива и инфлацията в супермаркетите, уличната храна и ресторантите в Гърция остават изненадващо достъпни. Бърза проверка показва, че един гирос в питка в скъп квартал на Атина струва 3,90 евро. За сравнение – в столичния квартал „Люлин” цената му е 5,10 евро.
Саймън, собственик на местен ресторант, обяснява феномена с покупателната способност на клиентите: „Мъчим се да държим цените ниски, защото клиентите не могат да си позволят да платят повече. А и са свикнали сувлакито и гиросите да са евтини. В България може да е по-скъпо, аз също бих искал гиросът да е 4,50 вместо 3,80, но няма кой да даде тези пари”.
Скок в цените на атракциите
Докато заведенията задържат цените си, туристическите атракции отчитат поскъпване, което в някои случаи достига 50%. Билетът за посещение на емблематичния Акропол вече е вдигнат от 20 на 30 евро. За четиричленно семейство удоволствието да се качи до историческия връх вече струва 120 евро.
Това е и причината един от съседните хълмове да се превърне в изключително популярно място – оттам туристите могат да се насладят на гледката и да си направят красиви снимки напълно безплатно.
Въпреки солените входни такси, българските туристи, които срещаме в Атина, приемат цените философски. „Малко е прекалено 30 евро за Акропола, но веднъж си дошъл – ще ги дадеш тези пари”, коментират сънародници. Що се отнася до общите разходи, те споделят: „Струва ни се по-евтино от София. Ресторантите са една, да не кажем две идеи по-евтини оттам”.
Идеята за „евтина Гърция” сякаш остава в старите летни спомени, но това надали ще откаже българите отново да поемат на юг. Само че този път, докато броят дните до отпуската, вероятно ще броят и всяко евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само да уточня
08:48 10.05.2026
2 Колкото и да е
08:49 10.05.2026
3 Тъп
08:53 10.05.2026
4 Гърция е за баровци
Коментиран от #16
08:53 10.05.2026
5 Грък
Коментиран от #19
08:57 10.05.2026
6 Гост
1. Бензина е по скъп! Е, и? За 1500 километра са 2 резервоара, единият зареден в БГ. Колко пък по скъпо да е пътуването? Ами около 35 евро за 70 литра! Малеев, страшна работа!
2. Атракциите били по скъпи, така ли? Хмм, защо се бърка културен туризъм със ваканционен / морски? Няма много Акрополи и музеи по плажовете, нали?
3. Храната била по евтина? А здрасти! Що, питайте майсторите на дюнер в Люлин! А, и Тръмп може да знае!
Аз това разбрах, другото изглежда си е същото като минали години...
И? Какво иска автора на статията да разберем?
08:58 10.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ешерихия Коли
09:10 10.05.2026
9 Ааа...
09:10 10.05.2026
10 Халкидики
До коментар #7 от "Копейко":На майкативзадниядвор колко е почивката бе, гейчеизтрещяло?
09:10 10.05.2026
11 Коко
09:12 10.05.2026
12 Проверих
09:14 10.05.2026
13 Хасковски каунь
Него не го интересува култура,спорт,квартира, ежедневни комунални разходи.... И това се стремят да показват медии със съответните изводи.
09:15 10.05.2026
14 УСА боклук
Имаш объркване на евро и литър
Коментиран от #21
09:18 10.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Айде бе,
До коментар #4 от "Гърция е за баровци":Точно България е за баровци, а Гърция за фукарии.
Halkidiki 2026 - 4 дни / 3 нощувки 193.63 лв. / 99 € (22.05.2026)
С толкова в България ще се изръсиш само за една вечеря.
Коментиран от #23
09:36 10.05.2026
17 Васил
09:41 10.05.2026
18 българин
Защо така???
09:51 10.05.2026
19 Българин
До коментар #5 от "Грък":Аз в Гърция 20 години работил(Джаба). 20 фирми сменил, 20 гърчета направил, всички на гърци оставил, и не платил. Имат си татковци, татковците не знаят, че туй моето момче, оставил на него за синче. Да му е живо и здраво, туй дето на мене не платил, аз на жена му съм сложил.
09:52 10.05.2026
20 Гост
10:00 10.05.2026
21 Гост
До коментар #14 от "УСА боклук":Цена на бензин по ВИСОКА с 50 цента за литър, което прави за 70 литра / резервоар точно 35 евро ПО СКЪПО, което е и смисъла на статията! Я пак пробвай да се правиш на умен!
ПС
Да ти изброя ли моделите със 70 литовски резервоар?
10:02 10.05.2026
22 пенсионер от Варна
10:09 10.05.2026
23 То там само села бе
До коментар #16 от "Айде бе,":Пробвай на Вирвуру - Ситония, може и по-тънкана да намериш. Аман от смешници.
10:17 10.05.2026
24 Георги
10:19 10.05.2026