Колко ще струва почивка 2026 на българина в Гърция

10 Май, 2026 08:45

Транспортът и атракциите са поскъпнали драстично

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Навън времето все още прилича повече на есен, но вече е време да планираме лято 2026. И тази година хиляди българи ще изберат Гърция за почивката си, само че морето там вече идва с доста по-висока цена. За транспорт, храна и туристически услуги е добре да подготвите между 30 и 40 процента по-голям бюджет.

Скъпи полети и рекордно скъпо гориво

Инфлацията се усеща още във въздуха. Само за няколко седмици, на прага на летния сезон, самолетните билети са поскъпнали с 25%, уточнява Нова телевизия. Така полет от София до Атина за няма и час през май струва 314 евро в едната посока, ако пътувате с чекиран багаж от 23 килограма.

Тези, които изберат да пътуват с автомобил, също трябва да са подготвени. Сравнение на цените по бензиностанциите показва, че дизелът в Атина е само с 1 цент по-скъп от този в София, но при бензина разликата скача с около 50 цента. Според международни медии Гърция се нарежда в топ 10 на страните в света с най-скъпо гориво. На някои места по островите литър бензин вече достига 2,60 евро.

Въпреки високите цени на горивата обаче, таксиметровите услуги в гръцката столица не са поскъпнали и с цент за последните три години – за разлика от София, където тарифите се повишават почти всяка година. Местните шофьори посочват държавната политика като основен проблем.

„Акцизът за горивата е проблемът. Като заредя гориво за 20 евро – 11,50 отиват в резервоара, другото отива за държавата. Представете си – в Кипър купуват гориво от нас и в същото време там е по-евтино с 50 цента за литър. Безумно е!”, възмущава се таксиметровият шофьор Стаматиос Карлос. Той допълва, че отглеждането на семейство в Атина със средна заплата от 1200 евро става все по-трудно. „Преди с 50 евро пълнех една количка в супермаркета, а сега стигат само за една торбичка. Вече са нужни 200 евро за пазар”, споделя той.

Парадоксът с храната: Гиросът в Атина е по-евтин от този в „Люлин”

На фона на скъпите горива и инфлацията в супермаркетите, уличната храна и ресторантите в Гърция остават изненадващо достъпни. Бърза проверка показва, че един гирос в питка в скъп квартал на Атина струва 3,90 евро. За сравнение – в столичния квартал „Люлин” цената му е 5,10 евро.

Саймън, собственик на местен ресторант, обяснява феномена с покупателната способност на клиентите: „Мъчим се да държим цените ниски, защото клиентите не могат да си позволят да платят повече. А и са свикнали сувлакито и гиросите да са евтини. В България може да е по-скъпо, аз също бих искал гиросът да е 4,50 вместо 3,80, но няма кой да даде тези пари”.

Скок в цените на атракциите

Докато заведенията задържат цените си, туристическите атракции отчитат поскъпване, което в някои случаи достига 50%. Билетът за посещение на емблематичния Акропол вече е вдигнат от 20 на 30 евро. За четиричленно семейство удоволствието да се качи до историческия връх вече струва 120 евро.

Това е и причината един от съседните хълмове да се превърне в изключително популярно място – оттам туристите могат да се насладят на гледката и да си направят красиви снимки напълно безплатно.

Въпреки солените входни такси, българските туристи, които срещаме в Атина, приемат цените философски. „Малко е прекалено 30 евро за Акропола, но веднъж си дошъл – ще ги дадеш тези пари”, коментират сънародници. Що се отнася до общите разходи, те споделят: „Струва ни се по-евтино от София. Ресторантите са една, да не кажем две идеи по-евтини оттам”.

Идеята за „евтина Гърция” сякаш остава в старите летни спомени, но това надали ще откаже българите отново да поемат на юг. Само че този път, докато броят дните до отпуската, вероятно ще броят и всяко евро.


  • 1 Само да уточня

    5 11 Отговор
    Хоросан в Люлин е 3 пъти по голям от този в Атина. Пиша го защото с 3 дюнера се нахранвам в Атина. А в Люлин с един дюнер съм нахранен.

    08:48 10.05.2026

  • 2 Колкото и да е

    27 0 Отговор
    Пак е по-евтино от кафявоморието, а за качество няма какво да говорим

    08:49 10.05.2026

  • 3 Тъп

    10 1 Отговор
    А у нас как е, харашо нали

    08:53 10.05.2026

  • 4 Гърция е за баровци

    8 5 Отговор
    БГ е за лузари с ниски доходи и без претенции

    Коментиран от #16

    08:53 10.05.2026

  • 5 Грък

    22 0 Отговор
    Български ресторант ,нито ял нито пил ,само платил

    Коментиран от #19

    08:57 10.05.2026

  • 6 Гост

    15 2 Отговор
    Аз разбрах следното:
    1. Бензина е по скъп! Е, и? За 1500 километра са 2 резервоара, единият зареден в БГ. Колко пък по скъпо да е пътуването? Ами около 35 евро за 70 литра! Малеев, страшна работа!
    2. Атракциите били по скъпи, така ли? Хмм, защо се бърка културен туризъм със ваканционен / морски? Няма много Акрополи и музеи по плажовете, нали?
    3. Храната била по евтина? А здрасти! Що, питайте майсторите на дюнер в Люлин! А, и Тръмп може да знае!

    Аз това разбрах, другото изглежда си е същото като минали години...

    И? Какво иска автора на статията да разберем?

    08:58 10.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ешерихия Коли

    12 2 Отговор
    В Черно море вирусите са безплатни, ако не - храната ще те умори, а в болницата ще ти отрежат зелката

    09:10 10.05.2026

  • 9 Ааа...

    8 0 Отговор
    За стиснатите селяндури навсякъде е скъпо. В Гърция им дават възможност да мажат лютеница, тука ги гонят като отпадъци, затова мразят България!

    09:10 10.05.2026

  • 10 Халкидики

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейко":

    На майкативзадниядвор колко е почивката бе, гейчеизтрещяло?

    09:10 10.05.2026

  • 11 Коко

    9 1 Отговор
    Колко да струва на наш Ганчо.Пълни колата с пропан багажника с кренвирши от 4лева лютеница на промоция и юруш.Важно е да се снима и да се хвали колко е велик и неповторим.

    09:12 10.05.2026

  • 12 Проверих

    2 1 Отговор
    Възможностите за почивка в Гърция, Италия и Испания! На лачените места, на които пишещият плебс не ходи. В Гърция е най скъпо. В Испания (островите) и Италия е по добре, като имате предвид че е включен самолетен билет!

    09:14 10.05.2026

  • 13 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Стандартът на Ганьо се базира на ядене, пиене и ако може да го топне някъде без пари. Това евтино ли е, грешка няма.
    Него не го интересува култура,спорт,квартира, ежедневни комунални разходи.... И това се стремят да показват медии със съответните изводи.

    09:15 10.05.2026

  • 14 УСА боклук

    1 2 Отговор
    "...около 35 евро за 70 литра"
    Имаш объркване на евро и литър

    Коментиран от #21

    09:18 10.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Айде бе,

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гърция е за баровци":

    Точно България е за баровци, а Гърция за фукарии.
    Halkidiki 2026 - 4 дни / 3 нощувки 193.63 лв. / 99 € (22.05.2026)
    С толкова в България ще се изръсиш само за една вечеря.

    Коментиран от #23

    09:36 10.05.2026

  • 17 Васил

    2 1 Отговор
    И в най скъпият курорт в Гърция е по евтино от нашето море с тази разлика че на средиземно море водата е по чиста и храната е в пъти по добре който е отишъл там веднъж не се връща на Черно море покрито с мръсотия бетон и нефтени разливи.

    09:41 10.05.2026

  • 18 българин

    0 0 Отговор
    В град Русе цените в магазините и в ресторантите са много, много скъпи.
    Защо така???

    09:51 10.05.2026

  • 19 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Грък":

    Аз в Гърция 20 години работил(Джаба). 20 фирми сменил, 20 гърчета направил, всички на гърци оставил, и не платил. Имат си татковци, татковците не знаят, че туй моето момче, оставил на него за синче. Да му е живо и здраво, туй дето на мене не платил, аз на жена му съм сложил.

    09:52 10.05.2026

  • 20 Гост

    3 0 Отговор
    С тази ПОРЪЧКОВА статия НЯМА да спрете хората да ИЗБЕРАТ Гърция за почивка!

    10:00 10.05.2026

  • 21 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "УСА боклук":

    Цена на бензин по ВИСОКА с 50 цента за литър, което прави за 70 литра / резервоар точно 35 евро ПО СКЪПО, което е и смисъла на статията! Я пак пробвай да се правиш на умен!
    ПС
    Да ти изброя ли моделите със 70 литовски резервоар?

    10:02 10.05.2026

  • 22 пенсионер от Варна

    1 0 Отговор
    БМХ за почиващите в Гърция !

    10:09 10.05.2026

  • 23 То там само села бе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Айде бе,":

    Пробвай на Вирвуру - Ситония, може и по-тънкана да намериш. Аман от смешници.

    10:17 10.05.2026

  • 24 Георги

    0 0 Отговор
    по хотели не ходя отдавна. Къмпингите в Гърция са или по-евтини или на същите пари, като нашите по морето. Уредеността обаче е на светлинни години.

    10:19 10.05.2026