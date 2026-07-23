Класация определи ТОП 50 на най-добри ресторанти по Българското Черноморие за 2026 г.

Списание Travel&Lifestyle определи топ 50 на най-добрите ресторанти по Българското Черноморие за 2026 г.
Най-много обекти от високия клас има в Созопол, Свети Влас и Лозенец. За съжаление продължават да не се представят добре големите курорти Слънчев бряг и Златни пясъци.
Тази година има разместване във върха на класацията ни. Най-добрият ресторант по Българското Черноморие за 2026 г. е Azahar в Созопол. Гурме ресторант „Ромбо“ във Vaya Beach Resort в Иракли е на второ място. Третото място си запазва ресторант BOCA GRANDE в Созопол.
Класацията е подредена базата на отзивите на самите клиенти в Google, Tripadvisor и др. платформи, както и лични посещения на журналистите на списанието. В нея не са включени ресторантите в хотелите, които работят по системата All inclusive, тъй като нямат всички достъп до тях.
T&L Топ 50 на най-добрите ресторанти по Българското Черноморие
1. Azahar, Созопол
2. Гурме ресторант „Ромбо“, Иракли
3. Boca Grande, Созопол
4. Ресторант „Вила Чинка“, Св. Св. Константин и Елена
5. Boutique Fine Dining, BlackSeaRama Golf & Villas, Балчик
6. Thai Bar, Лозенец
7. Noir by Green Life, Каваци
8. Nomad Oasis Resort, Лозенец
9. Gourmand Oasis Resort, Лозенец
10. Pure&Sense Sea Restaurant, Черноморец
11. Oasis VIP Club – Restaurant, Слънчев бряг
12. Delete, Лозенец
13. Levant Beach, Свeти Влас
14. Clubhouse bistro, BlackSeaRama Golf & Villas, Балчик
15. Za Zú Lounge & Restaurant, Слънчев бряг
16. Cavo, Созопол
17. Geti, Thracian Cliffs Golf & Beach Resort, Каварна
18. Simple Beach, Черноморец
19. Giardino Mare, Лозенец
20. Amara Sugar, Слънчев бряг
21. More Beach, Св. св. Константин и Елена
22. Molino, Несебър (нов)
23. OPA Greek Restaurant, Марина Диневи, Свети Влас
24. The Bay, Св. Св. Константин и Елена
25. Green Life Beach Alemagos, Созопол
26. PEPÈ by the sea, Свети Влас
27. Amara, Марина Диневи, Свети Влас
28. Bodrum Turkish restaurant, Черноморец
29. Petrus Seafood&Steak, Лозенец
30. La Vista Restaurant, Несебър
31. Galeon Dine and Wine, Слънчев бряг
32. Античен Кладенец, Созопол
33. Maison’s Premium, Бургас
34. Onyx Beach Restaurant, Свети Влас
35. La Ferme, Бургас
36. Friends By Giardino, Лозенец
37. Gloria Mar, Марина Диневи, Свети Влас
38. Viva Mare Fish & Grill, Санта Марина, Созопол
39. Адмирал, Марина Диневи, Свети Влас
40. Olivo Restaurant, Thracian Cliffs Golf & Beach Resort, Каварна
41. Red Canapé, Graffit Gallery Hotel, Варна
42. Капитан Кук, Варна
43. DJANNY, Слънчев бряг
44. Nemo, Пристанище Варна
45. Kampai Restaurant, Варна
46. Печката, Варна
47. Salvia Italian Lounge, Св. св. Константин и Елена
48. Tony GiGi, Несебър
49. Red Canapé, Graffit Gallery Hotel, Варна
50. Argata Seafood Grill & Bar, Thracian Cliffs Golf & Beach Resort, Каварна
На снимката: Михаил Зисов, управител на ресторант Azahar в Созопол (вдясно), получи отличието за най-добър ресторант на Българското Черноморие за 2026 г. от главния редактор на списание Travel&Lifestyle Мирослав Иванов
Източник: travelnews.bg