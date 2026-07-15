Гърция разкрива схема за измами с ДДС на стойност близо 50 милиона евро

Служители на Европейската прокуратура (EPPO) са провели обширни разследващи дейности в Атина, региона Атика и град Кастория, за да докажат предполагаема измама с ДДС, която е причинила загуби от 46,9 милиона евро за бюджетите на Гърция и Европейския съюз, съобщава вестник „Нафтемпорики“.

Разследването в Атина е започнало преди около година и е разкрило мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, отбелязва вестникът. Смята се, че тези фирми са били използвани за трансгранични транзакции, включващи малка електроника, като част от схема за измама с ДДС. Мрежата се е възползвала от освобождаване от ДДС, предназначено за трансгранични транзакции между държави-членки на ЕС.

Компаниите са създадени между 2021 и 2025 г. единствено с цел да укрият ДДС или да получат възстановяване на ДДС. Разследващите оценяват щетите на 46,9 милиона евро, като други 24,2 милиона евро данък върху добавената стойност са или неплатени, или неправилно декларирани.

Централите на тези компании и домовете на техните ръководители бяха претърсени. Властите конфискуваха голям обем документи и счетоводни данни, цифрови доказателства, 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила. Иззети са и криптовалута на стойност приблизително 900 000 евро и други цифрови активи на стойност приблизително 4,5 милиона евро.

Според гръцките власти това е най-голямото изземване на цифрови активи, извършвано някога в Гърция. Освен това са издадени заповеди за изземване на 88 имота с приблизителна стойност над 4,5 милиона евро, както и на няколко банкови сметки. Службата за борба с изпирането на пари съдейства за идентифицирането и замразяването на банкови сметки в други държави членки на ЕС.