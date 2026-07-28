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Броят на милионерите във Великобритания се срина до най-ниското ниво от кризата през 2008 г.

Броят на милионерите във Великобритания се срина до най-ниското ниво от кризата през 2008 г.

28 Юли, 2026 06:28, обновена 28 Юли, 2026 06:32 555 6

  • великобртиания-
  • милионери-
  • бизнес

Нови данни на аналитичния център Adam Smith Institute разкриват драматичен спад на хората с нетно състояние над 1 милион паунда вследствие на данъчни промени, инфлация и високи лихви.

Броят на милионерите във Великобритания се срина до най-ниското ниво от кризата през 2008 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на милионерите във Великобритания е спаднал до най-ниското си ниво от световната финансова криза през 2008 г. насам, показват най-новите икономически анализи, публикувани в края на юли.

Според ежегодния индекс „Millionaire Tracker“ на престижния британски мозъчен тръст Adam Smith Institute (ASI), в страната в момента живеят едва 442 000 възрастни граждани с нетно състояние от един милион паунда или повече. Това представлява остър спад от 7% на годишна база и маркира четвърта поредна година на свиване на богатството на Острова от историческия пик през 2021 г., когато броят им надхвърляше 1 милион души.

Проучването, базирано на официалните макроикономически данни на Британската национална статистическа служба, измерва стойността на имотите, пенсиите, спестяванията и финансовите активи на гражданите след приспадане на техните дългове. Резултатите изпращат тревожен сигнал към правителството в Лондон за масово изтичане на капитали и предприемачи.

Защо милионерите напускат Обединеното кралство?

Експертите отчитат комбинация от икономически и политически фактори, които подкопават привлекателността на Великобритания като глобален финансов център:

  • Радикални данъчни реформи: Основен двигател за пренасочването на капитали е премахването на вековния данъчен статут „non-dom“. Реформата наложи облагане на чуждестранните доходи на богати чужденци, пребиваващи в страната. Говоренето за изравняване на данък капиталови печалби с подоходния данък допълнително засилва несигурността.
  • Лихвени нива и пазар на имоти: Продължително високите лихвени проценти на Централната банка след пандемията оказаха сериозен натиск върху цените на недвижимите имоти. Те понижиха и реалната стойност на частните пенсионни фондове.
  • Инфлационен натиск: Анализът на Adam Smith Institute използва константни цени, за да изчисти ефекта от инфлацията. Това показва, че реалната покупателна способност на натрупаното богатство се е свила значително.

Политическите опоненти на властта веднага реагираха на доклада. Секретарката в сянка по въпросите на бизнеса Андрю Грифит коментира пред медиите, че „когато младите, амбициозни и успешни хора гласуват с краката си и напускат страната, това е позорен знак“. Според него отсъствието на тези данъкоплатци директно ощетява финансирането на публичните сектори като здравеопазването (NHS) и отбраната.

Дебатът: „Облагайте ни повече“ срещу заплахата от бедност

Въпреки консервативните критики, не всички милионери споделят желанието за напускане на Острова. Организацията Patriotic Millionaires UK, която обединява стотици заможни британци (включително популярни лица като Гари Линекер и режисьора Ричард Къртис), излезе с отворено писмо до премиера. Те призовават за въвеждане на допълнителен 2% данък върху богатството за състояния над 10 милиона паунда, с цел намаляване на икономическото неравенство в страната.

Проучване на агенция Survation за същата организация показва, че близо три четвърти (75%) от анкетираните богати британци всъщност са готови да плащат по-високи данъци. Те вярват, че парите им трябва да отидат за укрепване на социалната инфраструктура и болниците, вместо да стоят пасивни.

Въпреки това, международните класации за миграция на богатството, като докладите на агенциите Henley & Partners и Knight Frank, продължават да поставят Обединеното кралство сред страните с най-голям нетен отлив на милионери в глобален мащаб. Като основни дестинации, където британските богаташи преместват своите активи и бизнеси, се очертават Обединените арабски емирства, САЩ, Швейцария, както и европейски държави с данъчни облекчения като Италия, Кипър и Португалия.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    0 0 Отговор
    А в България се увеличават.

    06:41 28.07.2026

  • 2 Бай Лисан

    1 0 Отговор
    Мъка, мъка, сърцето ми се къса....

    06:41 28.07.2026

  • 3 Станали

    1 0 Отговор
    са милиардери, вече да си милионер не значи много.

    06:46 28.07.2026

  • 4 Механик

    0 0 Отговор
    Предлагам да направим акция за събиране на капачки и да им преведем по две заплати до края на тази година.

    Коментиран от #6

    07:06 28.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Не са се сринали ,просто са взели и те руски паспорти

    07:19 28.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Затова обаче трябва нашите подлоги пак да теглят заеми ,че Ротшилд ще си ги иска с лихвите ........в ресурси и робия

    07:21 28.07.2026