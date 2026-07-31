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Новите мотриси „Шкода” ще започнат да обслужват влакове от 10 август

Новите мотриси „Шкода” ще започнат да обслужват влакове от 10 август

31 Юли, 2026 21:06 642 9

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  • бдж-
  • нови влакове-
  • бургас-
  • перник

Мотрисите преминаха скоростно-спирачни проби

Новите мотриси „Шкода” ще започнат да обслужват влакове от 10 август - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Приключиха скоростно-спирачните проби на новите електрически мотриси „Шкода”, които в България са под серията 34.

В последните седмици се извършваха активни изпитания в района около гара Илиянци.

Така от 10 август новите „Шкоди” ще започната да обслужват редовни влакове и да возят пътници, научи ФАКТИ.бг.

Все още не обявено по кои направления ще се движат мотрисите, но най-вероятно едната дестинация ще бъде Перник.

Въпреки че въпросните влакове по конструкция са предназначени за къси и средни разстояния, от доста време се лансира идеята те да обслужват и бързи влакове по дълги направления, като това до Бургас. Дали от БДЖ ще ги пуснат на дълъг маршрут още от самото им встъпване в експлоатация предстои да се разбере.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    3 5 Отговор
    те тия старите 4ервените от времето на ИОСИВ ИЛАрионови4 СТалин и зпушиха като пУшИЯ

    21:11 31.07.2026

  • 2 Гошо

    5 0 Отговор
    е в тоя трамваи да пътуваш до Бургас ,егати удобството

    21:13 31.07.2026

  • 3 Милчо

    7 2 Отговор
    Циганите ще ги надраскат набързо,а вътре смрад на п..оч и повръщано.На тоя калпав народ не трябва нищо да му се купува ...Но пък няма от къде да си прибират комисионните.

    21:22 31.07.2026

  • 4 емигрант

    2 4 Отговор
    Байганети ще ги ocepе за нула време.

    21:22 31.07.2026

  • 5 Шиши БДЖ е тук!

    4 1 Отговор
    Честито папакане на Копрниките!

    21:25 31.07.2026

  • 6 Българин

    5 3 Отговор
    На времето, в НРБ имахме най-модерния ЖП транспорт в цяла Европа! Всяка година нови влакове от СССР, безвъзмездна помощ. И влаковете вървяха без закъснение, хората си сверяваха часовниците по тях! А сега за два вагона на национален празник ще правим!

    21:28 31.07.2026

  • 7 Много добре

    2 4 Отговор
    Изхвърлете всички руски мотриси и ги подновете с чешки, модерни!
    Премиерът Радев да не се прави на луд и да престане да защитава руските олигарси, а да се ангажира с намаляване на зависимостта на България от Мордор в тази сфера!

    Коментиран от #8

    21:34 31.07.2026

  • 8 Голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Много добре":

    В България НЯМА нито една руска мотриса или вагон в БДЖ. От СССР може (Латвия, Естония) ...

    21:45 31.07.2026

  • 9 Фокс

    1 0 Отговор
    Тези влакчета са супер но на запад се ползват за градска и крайградска железница . В Мадрид или Цорих примерно са подобни. За града и районите близо. Не са за далече

    21:47 31.07.2026

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