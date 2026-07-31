Новите мотриси „Шкода” ще започнат да обслужват влакове от 10 август

Приключиха скоростно-спирачните проби на новите електрически мотриси „Шкода”, които в България са под серията 34.
В последните седмици се извършваха активни изпитания в района около гара Илиянци.
Така от 10 август новите „Шкоди” ще започната да обслужват редовни влакове и да возят пътници, научи ФАКТИ.бг.
Все още не обявено по кои направления ще се движат мотрисите, но най-вероятно едната дестинация ще бъде Перник.
Въпреки че въпросните влакове по конструкция са предназначени за къси и средни разстояния, от доста време се лансира идеята те да обслужват и бързи влакове по дълги направления, като това до Бургас. Дали от БДЖ ще ги пуснат на дълъг маршрут още от самото им встъпване в експлоатация предстои да се разбере.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
21:11 31.07.2026
2 Гошо
21:13 31.07.2026
3 Милчо
21:22 31.07.2026
4 емигрант
21:22 31.07.2026
5 Шиши БДЖ е тук!
21:25 31.07.2026
6 Българин
21:28 31.07.2026
7 Много добре
Премиерът Радев да не се прави на луд и да престане да защитава руските олигарси, а да се ангажира с намаляване на зависимостта на България от Мордор в тази сфера!
Коментиран от #8
21:34 31.07.2026
8 Голям смях
До коментар #7 от "Много добре":В България НЯМА нито една руска мотриса или вагон в БДЖ. От СССР може (Латвия, Естония) ...
21:45 31.07.2026
9 Фокс
21:47 31.07.2026