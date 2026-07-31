Новите мотриси „Шкода” ще започнат да обслужват влакове от 10 август

Приключиха скоростно-спирачните проби на новите електрически мотриси „Шкода”, които в България са под серията 34.

В последните седмици се извършваха активни изпитания в района около гара Илиянци.

Така от 10 август новите „Шкоди” ще започната да обслужват редовни влакове и да возят пътници, научи ФАКТИ.бг.

Все още не обявено по кои направления ще се движат мотрисите, но най-вероятно едната дестинация ще бъде Перник.

Въпреки че въпросните влакове по конструкция са предназначени за къси и средни разстояния, от доста време се лансира идеята те да обслужват и бързи влакове по дълги направления, като това до Бургас. Дали от БДЖ ще ги пуснат на дълъг маршрут още от самото им встъпване в експлоатация предстои да се разбере.