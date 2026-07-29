Цените на дизела в Румъния надминаха психологическия праг от 9 леи за литър

Цените на дизеловото гориво в Румъния надминаха психологическия праг от 10 леи (приблизително 2,18 USD) за литър на фона на енергийната криза в страната, съобщи economedia.ro.
Според портала, цените на стандартното дизелово гориво в шест големи вериги бензиностанции се движат около 10,20 леи за литър. Цените на бензина също се покачват, достигайки приблизително 9,24 леи за литър.
Отбелязва се, че мярката на правителството, насочена към въвеждане на плаваща акцизна ставка за намаляване на цената за крайните потребители, все още не е била обсъждана на пленарно заседание на парламента.
През последните дни се случи серия от атаки с дронове срещу танкери в близост до морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC). На 19 юли казахстанското външно министерство заяви, че атаките срещу танкери, превозващи петрол на CPC, са „неприемливо посегателство върху икономическите интереси на Република Казахстан“. На 27 юли КТК възобнови доставките на петрол от своя терминал в Черно море.
Казахстан изнася приблизително 80% от производството си на петрол чрез КТК. Според Bloomberg, Казахстан е преустановил изпомпването на петрол до морския терминал на КТК в руското пристанище Новоросийск след серия от атаки на украинските въоръжени сили срещу танкери в Черно море. Румъния внася приблизително 63% от петрола си от Казахстан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
16:39 29.07.2026
2 хехе
16:41 29.07.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Русия.
Бензин 75-6 цента
Дизел 81-2 цента
Коментиран от #6, #10
16:41 29.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факти
16:43 29.07.2026
6 Сигурно
До коментар #3 от "оня с коня":Където изобщо го има обаче.
16:45 29.07.2026
7 Дочу Булгуров
16:45 29.07.2026
8 Да подкрепяш Украйна
16:47 29.07.2026
9 6135
16:50 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оня с коня
До коментар #10 от "Оди у Русиа":Няма нужда,те ще дойдат
16:55 29.07.2026
12 Реалист
17:37 29.07.2026