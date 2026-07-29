Цените на дизела в Румъния надминаха психологическия праг от 9 леи за литър

Цените на дизеловото гориво в Румъния надминаха психологическия праг от 10 леи (приблизително 2,18 USD) за литър на фона на енергийната криза в страната, съобщи economedia.ro.

Според портала, цените на стандартното дизелово гориво в шест големи вериги бензиностанции се движат около 10,20 леи за литър. Цените на бензина също се покачват, достигайки приблизително 9,24 леи за литър.

Отбелязва се, че мярката на правителството, насочена към въвеждане на плаваща акцизна ставка за намаляване на цената за крайните потребители, все още не е била обсъждана на пленарно заседание на парламента.

През последните дни се случи серия от атаки с дронове срещу танкери в близост до морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC). На 19 юли казахстанското външно министерство заяви, че атаките срещу танкери, превозващи петрол на CPC, са „неприемливо посегателство върху икономическите интереси на Република Казахстан“. На 27 юли КТК възобнови доставките на петрол от своя терминал в Черно море.

Казахстан изнася приблизително 80% от производството си на петрол чрез КТК. Според Bloomberg, Казахстан е преустановил изпомпването на петрол до морския терминал на КТК в руското пристанище Новоросийск след серия от атаки на украинските въоръжени сили срещу танкери в Черно море. Румъния внася приблизително 63% от петрола си от Казахстан.