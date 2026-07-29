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Цените на дизела в Румъния надминаха психологическия праг от 9 леи за литър

Цените на дизела в Румъния надминаха психологическия праг от 9 леи за литър

29 Юли, 2026 16:37 683 12

  • дизел-
  • цена-
  • румъния

Мярката на правителството, насочена към въвеждане на плаваща акцизна ставка за намаляване на цената за крайните потребители, все още не е обсъждана от парламента

Цените на дизела в Румъния надминаха психологическия праг от 9 леи за литър - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на дизеловото гориво в Румъния надминаха психологическия праг от 10 леи (приблизително 2,18 USD) за литър на фона на енергийната криза в страната, съобщи economedia.ro.

Според портала, цените на стандартното дизелово гориво в шест големи вериги бензиностанции се движат около 10,20 леи за литър. Цените на бензина също се покачват, достигайки приблизително 9,24 леи за литър.

Отбелязва се, че мярката на правителството, насочена към въвеждане на плаваща акцизна ставка за намаляване на цената за крайните потребители, все още не е била обсъждана на пленарно заседание на парламента.

През последните дни се случи серия от атаки с дронове срещу танкери в близост до морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC). На 19 юли казахстанското външно министерство заяви, че атаките срещу танкери, превозващи петрол на CPC, са „неприемливо посегателство върху икономическите интереси на Република Казахстан“. На 27 юли КТК възобнови доставките на петрол от своя терминал в Черно море.

Казахстан изнася приблизително 80% от производството си на петрол чрез КТК. Според Bloomberg, Казахстан е преустановил изпомпването на петрол до морския терминал на КТК в руското пристанище Новоросийск след серия от атаки на украинските въоръжени сили срещу танкери в Черно море. Румъния внася приблизително 63% от петрола си от Казахстан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    В София е 1,80 евро.

    Коментиран от #3

    16:39 29.07.2026

  • 2 хехе

    7 0 Отговор
    И по-весело ще става, ако рижия миротворец започне отново да бомби аятоласите.

    16:41 29.07.2026

  • 3 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Русия.
    Бензин 75-6 цента
    Дизел 81-2 цента

    Коментиран от #6, #10

    16:41 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    2 1 Отговор
    Сух да го барате

    16:43 29.07.2026

  • 6 Сигурно

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Където изобщо го има обаче.

    16:45 29.07.2026

  • 7 Дочу Булгуров

    3 1 Отговор
    И България това я чака

    16:45 29.07.2026

  • 8 Да подкрепяш Украйна

    6 0 Отговор
    Не е безплатно:"Казахстан е преустановил изпомпването на петрол до морския терминал на КТК в руското пристанище Новоросийск след серия от атаки на украинските въоръжени сили". Украинците не се интересуват от факта,че 63%от петрола в Румъния идва от Казахстан. Това си е румънски проблем.

    16:47 29.07.2026

  • 9 6135

    2 1 Отговор
    Добре бе хора какво ви става днес, че под всички статии за европейски държави слагате снимки от Англия?!

    16:50 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оди у Русиа":

    Няма нужда,те ще дойдат

    16:55 29.07.2026

  • 12 Реалист

    0 0 Отговор
    Демек румънците по умни щом са на леи:)

    17:37 29.07.2026