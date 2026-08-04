Испания: Мигрантската криза в Сеута не е застрашила Шенгенското пространство

Масовото навлизане на нелегални мигранти в испанската северноафриканска територия Сеута през миналата седмица не е компрометирало Шенгенското пространство за безвизови пътувания в Европа. Това заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес, цитиран от Франс прес, предава БТА.

„Ясно е, че Шенгенското пространство по никакъв начин не бе компрометирано от тази криза“, заяви министърът след видеоконферентна среща със своите колеги от Европейския съюз.

Изявлението му идва на фона на критики към Испания относно начина, по който страната е защитила външните граници на Европейския съюз по време на мигрантската криза в Сеута.