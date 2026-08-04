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Испания: Мигрантската криза в Сеута не е застрашила Шенгенското пространство

Испания: Мигрантската криза в Сеута не е застрашила Шенгенското пространство

4 Август, 2026 15:52, обновена 4 Август, 2026 15:58 679 8

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  • шенген-
  • шенгенско пространство

Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка отхвърли критиките към охраната на външните граници на Европейския съюз

Испания: Мигрантската криза в Сеута не е застрашила Шенгенското пространство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Масовото навлизане на нелегални мигранти в испанската северноафриканска територия Сеута през миналата седмица не е компрометирало Шенгенското пространство за безвизови пътувания в Европа. Това заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес, цитиран от Франс прес, предава БТА.

„Ясно е, че Шенгенското пространство по никакъв начин не бе компрометирано от тази криза“, заяви министърът след видеоконферентна среща със своите колеги от Европейския съюз.

Изявлението му идва на фона на критики към Испания относно начина, по който страната е защитила външните граници на Европейския съюз по време на мигрантската криза в Сеута.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европеец

    2 2 Отговор
    санчес да подава оставка.

    15:59 04.08.2026

  • 2 Робот

    6 2 Отговор
    Корумпирана власт в Мароко изпълнява всичко което наредят краварите..! Очаквам да има стачки и министрите в Испания да бъдат обвинени в тероризм за това че изгониха самолетите на САЩ

    Коментиран от #7

    16:02 04.08.2026

  • 3 От комунист и цоциалисти

    5 2 Отговор
    само кражби и лъжи .
    Как да не е компроментирано, те им викат елате, после защо идвали.
    А колко кораба и лодки "спасиха" с мюсюлмани , вместо да ги потапят или връщат обратно.
    Подмебят населението на Европа, само фанатици.

    16:04 04.08.2026

  • 4 аман от ценности

    6 2 Отговор
    испанците да се учат от евреите. Огради и кули за стрелба. От 1965 г насам държат палестинците под око и такива масови минавания не стават, просто се стреля!

    16:06 04.08.2026

  • 5 Гошо

    5 2 Отговор
    еиии надухте ни главата с това че нищо страшно нямало ,ама има е там е работа Има страшно и то много А иначе тия да си повтарят каквото си щат

    16:11 04.08.2026

  • 6 пенчо

    6 2 Отговор
    Гледам тези настървени десетки хиляди, и нямало нищо опасно! Само млади мъже напиращи да влезнат в ЕС. Испания, и нейният Върховен съд, са изпаднали в ментална криза. Или обслужват нечии интереси. Няма ли защитени граници - няма държава!!

    16:36 04.08.2026

  • 7 Знайко

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    най-вероятно си прав!
    Сега като не изпълнявате квото ви се казва ето ви една мигрантска криза.
    И сега си давам сметка , че това се повтаря вече 30 години по цяла европа и никой не казва и дума за това.
    Кадрите как придърпваха по улиците хора и ги пребиваха и им взимаха парите и телефоните не ми се струват безобидни.

    16:39 04.08.2026

  • 8 Хааххх

    3 0 Отговор
    Защо извън?Всички трябва да бъдат настанение в Германия и 10 метра ограда около нея

    16:44 04.08.2026

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