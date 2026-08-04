Испания: Мигрантската криза в Сеута не е застрашила Шенгенското пространство

Масовото навлизане на нелегални мигранти в испанската северноафриканска територия Сеута през миналата седмица не е компрометирало Шенгенското пространство за безвизови пътувания в Европа. Това заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес, цитиран от Франс прес, предава БТА.
„Ясно е, че Шенгенското пространство по никакъв начин не бе компрометирано от тази криза“, заяви министърът след видеоконферентна среща със своите колеги от Европейския съюз.
Изявлението му идва на фона на критики към Испания относно начина, по който страната е защитила външните граници на Европейския съюз по време на мигрантската криза в Сеута.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 европеец
15:59 04.08.2026
2 Робот
Коментиран от #7
16:02 04.08.2026
3 От комунист и цоциалисти
Как да не е компроментирано, те им викат елате, после защо идвали.
А колко кораба и лодки "спасиха" с мюсюлмани , вместо да ги потапят или връщат обратно.
Подмебят населението на Европа, само фанатици.
16:04 04.08.2026
4 аман от ценности
16:06 04.08.2026
5 Гошо
16:11 04.08.2026
6 пенчо
16:36 04.08.2026
7 Знайко
До коментар #2 от "Робот":най-вероятно си прав!
Сега като не изпълнявате квото ви се казва ето ви една мигрантска криза.
И сега си давам сметка , че това се повтаря вече 30 години по цяла европа и никой не казва и дума за това.
Кадрите как придърпваха по улиците хора и ги пребиваха и им взимаха парите и телефоните не ми се струват безобидни.
16:39 04.08.2026
8 Хааххх
16:44 04.08.2026