Първият сериен самолет МС-21 завърши първия си полет

Първият сериен, изцяло заместващ вноса самолет МС-21 завърши първия си полет, съобщи руското Министерство на промишлеността и търговията.
„Първият полет на серийно произвеждания, изцяло заместващ вноса МС-21 е важен етап в програмата за създаване на местно произведен пътнически самолет за дълги разстояния. Той потвърждава, че руската авиационна индустрия разполага с необходимите компетенции за справяне с най-сложните технологични предизвикателства, използвайки местни системи и компоненти. Към днешна дата е завършена приблизително половината от програмата за сертифициране на летателни изпитания и след приключване на сертифицирането ще започнат доставките на серийни самолети до операторите“, каза заместник-министърът на промишлеността и търговията Генадий Абраменков, цитиран в изявлението.
Полетът е продължил един час и 23 минути, на височина до 6000 метра. По време на полета са били тествани стабилността и управляемостта на самолета в различни конфигурации, както и работата на неговите вътрешно разработени системи. Както Таскаев съобщи след полета, първият сериен самолет се е представил добре и полетната мисия е била напълно изпълнена.
„Екипът на Иркутския авиационен завод потвърди готовността си да произведе първата партида от осемнадесет самолета МС-21 и да започне работа по следващите поръчки, решения за които бяха взети миналата седмица от руското правителство по указание на руския президент Владимир Путин“, отбеляза Вадим Бадеха, изпълнителен директор на Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК, част от Ростех).
Главният конструктор на МС-21 Виталий Наришкин отбеляза, че паралелно с графика за летателни изпитания за сертифициране на самолета, вече са разработени ключови процедури за последните етапи на производство и изпитания на летателно-изпитателната станция, което в крайна сметка ще минимизира времето между сертифицирането и началото на серийните доставки на МС-21.
За самолета
МС-21 е вътрешно разработен пътнически самолет за къси и средни разстояния, който ще замени Ту-154 и семейството Ту-204 на руския пазар. Той ще служи и като алтернатива на самолетите чуждестранно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
13:02 03.08.2026
2 Елцин
Коментиран от #7, #19
13:03 03.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тъпо соросоидче
13:04 03.08.2026
5 Лятна ушанка
13:05 03.08.2026
6 Камион
13:06 03.08.2026
7 1234
До коментар #2 от "Елцин":Една част няма от Китай соросоиде ;-)!
Знаем, че този самолет според такива като теб никога намало да бъде построен, подобно на Кримския мост, АЕЦ Аккую и така нататък.
Нормално е да те боли когато те приземяват болезнено!
Опоеките умират една по една.
Коментиран от #13
13:07 03.08.2026
8 Чичо
Коментиран от #9
13:09 03.08.2026
9 1234
До коментар #8 от "Чичо":На руснаците изобщо не им дреме какво мислят няква хейтъри от колониални държави продали се евтино ;-)!
Имат си самолети, всичко от А до Я, а на теб даже тока ти е от руски АЕЦ.
Коментиран от #21
13:12 03.08.2026
10 Коко
Коментиран от #11, #12
13:13 03.08.2026
11 1234
До коментар #10 от "Коко":Конкорд е англо-френски свръхзвуков пътнически самолет, а Буран е уникално постижение до което вие даже в следващите 1000 живота няма да се доближите.
Кочината е главата ви и мислите там.
13:16 03.08.2026
12 БАНко
До коментар #10 от "Коко":ОГЛЕДАЙ СЕ. , СЕДНАЛ СИ В КОЧИНАТА НА УРСУЛИТЕ !!!
13:19 03.08.2026
13 1488
До коментар #7 от "1234":наvoz200 важното е че вуниш
Коментиран от #14
13:22 03.08.2026
14 1234
До коментар #13 от "1488":Нула рационални аргументи, само обиди, толкова си можете, затова сте винаги осмивани и хората ви гледат с презрение ;-)!
13:31 03.08.2026
15 Госあ
13:38 03.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
13:49 03.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Летяща балалайка
До коментар #2 от "Елцин":Не са от КитайТехни са но си е сделано та сделано. То всъщност нещата от СССРса резултат на чужд инжинеринг, при тях е само копие лиценз, адаптирано за техните условия. Студ пек дуракоустоичово за експлоатация и производство и с малък живот. Да са живи и здрави американските конструктури от руски произход, пленените германци и разведките от ГРУ
14:00 03.08.2026
20 Нека да пиша
14:02 03.08.2026
21 Прав си
До коментар #9 от "1234":Прав си Явно живееш в Русия и виждаш как щасливо живее народа /Ане като тук ни съобщават/. Затова живет си в Русия и живота е хубав и самолети и автомобили си имат родно производство
14:14 03.08.2026