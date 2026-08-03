Първият сериен самолет МС-21 завърши първия си полет

Първият сериен, изцяло заместващ вноса самолет МС-21 завърши първия си полет, съобщи руското Министерство на промишлеността и търговията.

„Първият полет на серийно произвеждания, изцяло заместващ вноса МС-21 е важен етап в програмата за създаване на местно произведен пътнически самолет за дълги разстояния. Той потвърждава, че руската авиационна индустрия разполага с необходимите компетенции за справяне с най-сложните технологични предизвикателства, използвайки местни системи и компоненти. Към днешна дата е завършена приблизително половината от програмата за сертифициране на летателни изпитания и след приключване на сертифицирането ще започнат доставките на серийни самолети до операторите“, каза заместник-министърът на промишлеността и търговията Генадий Абраменков, цитиран в изявлението.

Полетът е продължил един час и 23 минути, на височина до 6000 метра. По време на полета са били тествани стабилността и управляемостта на самолета в различни конфигурации, както и работата на неговите вътрешно разработени системи. Както Таскаев съобщи след полета, първият сериен самолет се е представил добре и полетната мисия е била напълно изпълнена.

„Екипът на Иркутския авиационен завод потвърди готовността си да произведе първата партида от осемнадесет самолета МС-21 и да започне работа по следващите поръчки, решения за които бяха взети миналата седмица от руското правителство по указание на руския президент Владимир Путин“, отбеляза Вадим Бадеха, изпълнителен директор на Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК, част от Ростех).

Главният конструктор на МС-21 Виталий Наришкин отбеляза, че паралелно с графика за летателни изпитания за сертифициране на самолета, вече са разработени ключови процедури за последните етапи на производство и изпитания на летателно-изпитателната станция, което в крайна сметка ще минимизира времето между сертифицирането и началото на серийните доставки на МС-21.

За самолета

МС-21 е вътрешно разработен пътнически самолет за къси и средни разстояния, който ще замени Ту-154 и семейството Ту-204 на руския пазар. Той ще служи и като алтернатива на самолетите чуждестранно производство.