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Първият сериен самолет МС-21 завърши първия си полет

Първият сериен самолет МС-21 завърши първия си полет

3 Август, 2026 12:53 1 600 21

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  • русия-
  • самолет-
  • полет

Полетът е продължил един час и 23 минути, на височина до 6000 метра

Първият сериен самолет МС-21 завърши първия си полет - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първият сериен, изцяло заместващ вноса самолет МС-21 завърши първия си полет, съобщи руското Министерство на промишлеността и търговията.

„Първият полет на серийно произвеждания, изцяло заместващ вноса МС-21 е важен етап в програмата за създаване на местно произведен пътнически самолет за дълги разстояния. Той потвърждава, че руската авиационна индустрия разполага с необходимите компетенции за справяне с най-сложните технологични предизвикателства, използвайки местни системи и компоненти. Към днешна дата е завършена приблизително половината от програмата за сертифициране на летателни изпитания и след приключване на сертифицирането ще започнат доставките на серийни самолети до операторите“, каза заместник-министърът на промишлеността и търговията Генадий Абраменков, цитиран в изявлението.

Полетът е продължил един час и 23 минути, на височина до 6000 метра. По време на полета са били тествани стабилността и управляемостта на самолета в различни конфигурации, както и работата на неговите вътрешно разработени системи. Както Таскаев съобщи след полета, първият сериен самолет се е представил добре и полетната мисия е била напълно изпълнена.

„Екипът на Иркутския авиационен завод потвърди готовността си да произведе първата партида от осемнадесет самолета МС-21 и да започне работа по следващите поръчки, решения за които бяха взети миналата седмица от руското правителство по указание на руския президент Владимир Путин“, отбеляза Вадим Бадеха, изпълнителен директор на Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК, част от Ростех).

Главният конструктор на МС-21 Виталий Наришкин отбеляза, че паралелно с графика за летателни изпитания за сертифициране на самолета, вече са разработени ключови процедури за последните етапи на производство и изпитания на летателно-изпитателната станция, което в крайна сметка ще минимизира времето между сертифицирането и началото на серийните доставки на МС-21.

За самолета

МС-21 е вътрешно разработен пътнически самолет за къси и средни разстояния, който ще замени Ту-154 и семейството Ту-204 на руския пазар. Той ще служи и като алтернатива на самолетите чуждестранно производство.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    16 4 Отговор
    Не е първия МС-21 това, имат седем построени, но са с американски двигатели. Този обаче е първия с руски двигатели Авиадвигатель ПД-14.

    13:02 03.08.2026

  • 2 Елцин

    17 25 Отговор
    Изцяло местни компоненти, разбирайте от Китай.

    Коментиран от #7, #19

    13:03 03.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тъпо соросоидче

    11 10 Отговор
    Урсула каза да не се возим на тоя барутник.

    13:04 03.08.2026

  • 5 Лятна ушанка

    12 14 Отговор
    Аааааа, не може да бъде! Те ват.ниц.те пироните от Китай си поръчват... Те само самовари могат да правят...

    13:05 03.08.2026

  • 6 Камион

    12 15 Отговор
    Дано си остане да лети само и единствено в роZия.

    13:06 03.08.2026

  • 7 1234

    19 12 Отговор

    До коментар #2 от "Елцин":

    Една част няма от Китай соросоиде ;-)!

    Знаем, че този самолет според такива като теб никога намало да бъде построен, подобно на Кримския мост, АЕЦ Аккую и така нататък.

    Нормално е да те боли когато те приземяват болезнено!

    Опоеките умират една по една.

    Коментиран от #13

    13:07 03.08.2026

  • 8 Чичо

    10 13 Отговор
    Ще, Ще, Ще! Ще видим накрая, след поне 5 години, дали на флайрадара ще го има. Защото досега, летят само чужди машини. През 2010 бе обявено 5то поколение ПакФа/су57/,но има към момента няколко реално действащи бройки... ЩЕ!

    Коментиран от #9

    13:09 03.08.2026

  • 9 1234

    19 7 Отговор

    До коментар #8 от "Чичо":

    На руснаците изобщо не им дреме какво мислят няква хейтъри от колониални държави продали се евтино ;-)!

    Имат си самолети, всичко от А до Я, а на теб даже тока ти е от руски АЕЦ.

    Коментиран от #21

    13:12 03.08.2026

  • 10 Коко

    10 14 Отговор
    И тоз е вероято изкопиран, я от Еърбъс, я от Боинг. Ама зле изкопиран, като сувалката Буран, Конкорд и т.н. Нищо ново... Да я закриват тая кочина!

    Коментиран от #11, #12

    13:13 03.08.2026

  • 11 1234

    20 8 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Конкорд е англо-френски свръхзвуков пътнически самолет, а Буран е уникално постижение до което вие даже в следващите 1000 живота няма да се доближите.

    Кочината е главата ви и мислите там.

    13:16 03.08.2026

  • 12 БАНко

    11 5 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    ОГЛЕДАЙ СЕ. , СЕДНАЛ СИ В КОЧИНАТА НА УРСУЛИТЕ !!!

    13:19 03.08.2026

  • 13 1488

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "1234":

    наvoz200 важното е че вуниш

    Коментиран от #14

    13:22 03.08.2026

  • 14 1234

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Нула рационални аргументи, само обиди, толкова си можете, затова сте винаги осмивани и хората ви гледат с презрение ;-)!

    13:31 03.08.2026

  • 15 Госあ

    6 3 Отговор
    Евала ! За руснаците не е никакъв проблем да си направят пътнически самолет. За китайците - също. И като си направят, западняците с еарбъс пак ше скимтят, докато сега го раздават супер важни.

    13:38 03.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    6 2 Отговор
    Преди година - две имаше голям скандал, за китайски части, използвани в самолетите на Боинг. До къде стигна, нямам представа, вероятно до никъде, както обикновено. Когато се осрм, не е важно, важното никой да не разбере, въпреки миризмата. А руснаците, няма какво да ги мислим. Русия е единствената държава в слета, която може да си бъде самодостатъчна. САЩ отдавна сами се лишиха от такава привилегия. За другите е смешно въобще да говорим.

    13:49 03.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Летяща балалайка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Елцин":

    Не са от КитайТехни са но си е сделано та сделано. То всъщност нещата от СССРса резултат на чужд инжинеринг, при тях е само копие лиценз, адаптирано за техните условия. Студ пек дуракоустоичово за експлоатация и производство и с малък живот. Да са живи и здрави американските конструктури от руски произход, пленените германци и разведките от ГРУ

    14:00 03.08.2026

  • 20 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    2120 Просия ще направи 100 самолет,останалите 70 самолета ,паднаха по руски начин. Т.е ,поредната руска безаналогова щайга

    14:02 03.08.2026

  • 21 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "1234":

    Прав си Явно живееш в Русия и виждаш как щасливо живее народа /Ане като тук ни съобщават/. Затова живет си в Русия и живота е хубав и самолети и автомобили си имат родно производство

    14:14 03.08.2026