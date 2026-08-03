Европа с огромни разходи за борба с летните пожари

Разходите за борба с горските пожари във Франция, Испания и други части на Европа през 2026 г. са надхвърлили 3 млрд. EUR, според Financial Times (FT).
Според вестника близо 500 000 хектара гори са изгорели през първите два месеца от пожарния сезон. Според Сара Майер, експерт по климатична икономика в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, „ако пожарите достигнат градовете, щетите ще бъдат много по-големи“.
Според вестника пожарите са повредили, наред с други неща, ключови предприятия в един от френските центрове за отбранителна и аерокосмическа промишленост в департамента Жиронд в югозападната част на страната. Пожарите принудиха производителя на реактивни двигатели Safran, производителя на изтребители Dassault Aviation и производителя на ракети ArianeGroup да спрат производството и да евакуират персонала.
През втората половина на юни Европа преживя изключително горещо време. Температурите в западноевропейските страни надхвърлиха 40 градуса по Целзий. На 9 юли Европейската обсерватория на Земята (EHO) „Коперник“ потвърди, че юни е бил най-горещият месец в историята, със средна температура на повърхността от 20,74 градуса по Целзий.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #14
11:25 03.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Изминалият юли е сред най-хладните за последните 20 години🤔❗
Европейската обсерватория на Земята (EHO) „Коперник“ потвърди, че юни е бил най-горещият месец в историята....🤔❗
11:26 03.08.2026
3 Kaлпазанин
11:26 03.08.2026
4 Госあ
11:26 03.08.2026
5 Природа
Коментиран от #13
11:27 03.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аааа, не така❗Не е политкоректно❗
Пиши , че са били агенти на Кремъл и лично ПутЕн ги изпратил❗
11:28 03.08.2026
7 НАТЮ помага ли бре?
11:28 03.08.2026
8 НАТЮ що няма и 5 самолета
Коментиран от #10
11:30 03.08.2026
9 то без пари какво ще гасят
11:31 03.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "НАТЮ що няма и 5 самолета":Ами защото доскоро Раша пращаше самолети и в Испания, и във Франция❗
Ама сега нали ги санкционират❗
11:32 03.08.2026
11 Дядо дръмпир,чака гости скъпи!
11:39 03.08.2026
12 Сандо
11:58 03.08.2026
13 Сандо
До коментар #5 от "Природа":Това е точно така,разликата е само в начина на възникване на пожара,а понякога и в целите.
12:00 03.08.2026
14 Ще има и още
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По дразнещото е това, че се вдига врява какви пари са похарчени, разбирак - ще търсят траншове от Брюксел за компенсации.
Значи когато горим ние тук и гърците "световните агенции" не го водят на отчет но когато горят по равните от равните в сплотеното "европейско семейство" настъпва колапс и всеобщо тюхкане....
12:09 03.08.2026
15 И какво
12:10 03.08.2026
16 Нищо не са 3 милиарда
12:15 03.08.2026