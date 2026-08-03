Европа с огромни разходи за борба с летните пожари

Разходите за борба с горските пожари във Франция, Испания и други части на Европа през 2026 г. са надхвърлили 3 млрд. EUR, според Financial Times (FT).

Според вестника близо 500 000 хектара гори са изгорели през първите два месеца от пожарния сезон. Според Сара Майер, експерт по климатична икономика в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, „ако пожарите достигнат градовете, щетите ще бъдат много по-големи“.

Според вестника пожарите са повредили, наред с други неща, ключови предприятия в един от френските центрове за отбранителна и аерокосмическа промишленост в департамента Жиронд в югозападната част на страната. Пожарите принудиха производителя на реактивни двигатели Safran, производителя на изтребители Dassault Aviation и производителя на ракети ArianeGroup да спрат производството и да евакуират персонала.

През втората половина на юни Европа преживя изключително горещо време. Температурите в западноевропейските страни надхвърлиха 40 градуса по Целзий. На 9 юли Европейската обсерватория на Земята (EHO) „Коперник“ потвърди, че юни е бил най-горещият месец в историята, със средна температура на повърхността от 20,74 градуса по Целзий.