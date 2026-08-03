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Европа с огромни разходи за борба с летните пожари

Европа с огромни разходи за борба с летните пожари

3 Август, 2026 11:21 741 16

  • европа-
  • разходи-
  • пожари

Досега те възлизат на 3 милиарда евро

Европа с огромни разходи за борба с летните пожари - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разходите за борба с горските пожари във Франция, Испания и други части на Европа през 2026 г. са надхвърлили 3 млрд. EUR, според Financial Times (FT).

Според вестника близо 500 000 хектара гори са изгорели през първите два месеца от пожарния сезон. Според Сара Майер, експерт по климатична икономика в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, „ако пожарите достигнат градовете, щетите ще бъдат много по-големи“.

Според вестника пожарите са повредили, наред с други неща, ключови предприятия в един от френските центрове за отбранителна и аерокосмическа промишленост в департамента Жиронд в югозападната част на страната. Пожарите принудиха производителя на реактивни двигатели Safran, производителя на изтребители Dassault Aviation и производителя на ракети ArianeGroup да спрат производството и да евакуират персонала.

През втората половина на юни Европа преживя изключително горещо време. Температурите в западноевропейските страни надхвърлиха 40 градуса по Целзий. На 9 юли Европейската обсерватория на Земята (EHO) „Коперник“ потвърди, че юни е бил най-горещият месец в историята, със средна температура на повърхността от 20,74 градуса по Целзий.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В Испания и Франция заловиха 300 агенти на Мосад и САЩ.Подпалвачи събрани и платени чрез интернет.

    Коментиран от #6, #14

    11:25 03.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    НИМХ :
    Изминалият юли е сред най-хладните за последните 20 години🤔❗
    Европейската обсерватория на Земята (EHO) „Коперник“ потвърди, че юни е бил най-горещият месец в историята....🤔❗

    11:26 03.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Малко са ,Господ забавя но не забравя

    11:26 03.08.2026

  • 4 Госあ

    2 0 Отговор
    В Китай такива пожари няма. Но ако те хванат, че си подпалил нещо умишлено или не, жална ти майка. Забранено е да де пуши сред природата, което като пушач абсолютно одобрявам, какво остава да палиш огън да печеш пържоли и да дрънкаш на китара….

    11:26 03.08.2026

  • 5 Природа

    2 0 Отговор
    В определени естествени екосистеми горските пожари имат важни екологични функции, сред които са поддържането на биоразнообразието, обновяването на растителността и почистването на мъртва дървесина. Въпреки сериозните разрушения и щети, природният огън играе роля в естествения кръговрат

    Коментиран от #13

    11:27 03.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аааа, не така❗Не е политкоректно❗
    Пиши , че са били агенти на Кремъл и лично ПутЕн ги изпратил❗

    11:28 03.08.2026

  • 7 НАТЮ помага ли бре?

    1 0 Отговор
    Кво прави тва НАТЮ?

    11:28 03.08.2026

  • 8 НАТЮ що няма и 5 самолета

    1 0 Отговор
    за борба с пожарите? А?

    Коментиран от #10

    11:30 03.08.2026

  • 9 то без пари какво ще гасят

    0 0 Отговор
    пожарната служба е меверейска и под пагон . 1 кофа за вода и една лопата ако са 30 евро . когато е по европейска програма и от евро фонда за нуждите на мевере става 50 евро . има оскъпяване . а с какъв ресурс гасим един пожар . отговора е с какъвто разполагаме . така влагането на много пари води до повече кофи и лопати . а дали е по ефективно . важното е че дава резултат . турска дават повече пари и имат по добри камьони и повече са готови от нас . най умно е мигрантите да гасят . а който е без виза вън . да .

    11:31 03.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "НАТЮ що няма и 5 самолета":

    Ами защото доскоро Раша пращаше самолети и в Испания, и във Франция❗
    Ама сега нали ги санкционират❗

    11:32 03.08.2026

  • 11 Дядо дръмпир,чака гости скъпи!

    0 0 Отговор
    Толкова ли няма кой да се сети ,че профилактиката е по добра защита ,от лечението???Вместо да изпращате хеликоптерите да гасят ,ги пращайте преди да има нужда от гасене да обливат горите!така ще има и гъби за мен.

    11:39 03.08.2026

  • 12 Сандо

    0 1 Отговор
    Летните пожари - враг №1 на Зеленски и първи дружки на Путин.Заради това спешно трябва ЕК-то да им наложи санкции!

    11:58 03.08.2026

  • 13 Сандо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Природа":

    Това е точно така,разликата е само в начина на възникване на пожара,а понякога и в целите.

    12:00 03.08.2026

  • 14 Ще има и още

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По дразнещото е това, че се вдига врява какви пари са похарчени, разбирак - ще търсят траншове от Брюксел за компенсации.
    Значи когато горим ние тук и гърците "световните агенции" не го водят на отчет но когато горят по равните от равните в сплотеното "европейско семейство" настъпва колапс и всеобщо тюхкане....

    12:09 03.08.2026

  • 15 И какво

    1 0 Отговор
    ....прави ЕС, освен да плаща сметките на окрая и хвърля стотици милиарди за оръжие и лични комисионни...защо не отдели 1-2 милиарда да направи 3-4 ескадрили самолети за гасене. С десет самолета за един час и пожара е изгасен...защото има умисъл в тоя пожари

    12:10 03.08.2026

  • 16 Нищо не са 3 милиарда

    1 0 Отговор
    в сравнение с 90-те за зеленият клоун.

    12:15 03.08.2026