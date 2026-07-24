Нереалистично е затварянето на заводи на Volkswagen до 2030 година

Оливър Блуме, главен изпълнителен директор на германския автомобилен гигант Volkswagen, нарече затварянето на заводите му до 2030 г. нереалистично.

„Съществуващите ни заводи, особено в Германия, произвеждат специфични модели и ние се нуждаем от тези автомобили“, каза Блуме по време на конферентен разговор, обсъждащ финансовите резултати на компанията за второто тримесечие, според информационната агенция DPA. „Да се ​​говори за затваряне на заводи до 2030 г. е нереалистично“, заяви главният изпълнителен директор на Volkswagen.

В същото време той повтори предишните си твърдения, че има по-разумни решения от затварянето на производствени обекти. Блуме заяви, че подобряването на конкурентоспособността е от първостепенно значение и всичко останало ще последва оттам.

По-рано Volkswagen обяви планове за съкращаване на 50 000 работни места в германските си заводи в цялата група до 2030 г. Междувременно 35 000 свободни работни места ще бъдат премахнати в основната марка на компанията, а останалите - в дъщерни дружества като Audi и Porsche. Повече от 37 000 служители вече са подписали съответните споразумения. Като цяло, съгласно новата програма за намаляване на разходите, планирана от Blume, още 50 000 работни места и четири завода могат да бъдат съкратени, ако разходите не могат да бъдат намалени с други средства.

Планира се производственият капацитет на цялата група да бъде намален до приблизително 9 милиона превозни средства годишно – с 1 милион по-малко от сегашните нива и с приблизително 3 милиона по-малко от нивата преди COVID-19. Освен това се планира значително намаляване на моделната гама и нивата на оборудване на превозните средства, за да се спестят пари.