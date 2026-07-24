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Нереалистично е затварянето на заводи на Volkswagen до 2030 година

Нереалистично е затварянето на заводи на Volkswagen до 2030 година

24 Юли, 2026 13:07 480 9

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  • автомобили-
  • производство

Блуме: Има по-разумни решения от затварянето на производствени обекти

Нереалистично е затварянето на заводи на Volkswagen до 2030 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Оливър Блуме, главен изпълнителен директор на германския автомобилен гигант Volkswagen, нарече затварянето на заводите му до 2030 г. нереалистично.

„Съществуващите ни заводи, особено в Германия, произвеждат специфични модели и ние се нуждаем от тези автомобили“, каза Блуме по време на конферентен разговор, обсъждащ финансовите резултати на компанията за второто тримесечие, според информационната агенция DPA. „Да се ​​говори за затваряне на заводи до 2030 г. е нереалистично“, заяви главният изпълнителен директор на Volkswagen.

В същото време той повтори предишните си твърдения, че има по-разумни решения от затварянето на производствени обекти. Блуме заяви, че подобряването на конкурентоспособността е от първостепенно значение и всичко останало ще последва оттам.

По-рано Volkswagen обяви планове за съкращаване на 50 000 работни места в германските си заводи в цялата група до 2030 г. Междувременно 35 000 свободни работни места ще бъдат премахнати в основната марка на компанията, а останалите - в дъщерни дружества като Audi и Porsche. Повече от 37 000 служители вече са подписали съответните споразумения. Като цяло, съгласно новата програма за намаляване на разходите, планирана от Blume, още 50 000 работни места и четири завода могат да бъдат съкратени, ако разходите не могат да бъдат намалени с други средства.

Планира се производственият капацитет на цялата група да бъде намален до приблизително 9 милиона превозни средства годишно – с 1 милион по-малко от сегашните нива и с приблизително 3 милиона по-малко от нивата преди COVID-19. Освен това се планира значително намаляване на моделната гама и нивата на оборудване на превозните средства, за да се спестят пари.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, трябва да се затворят още през 2027

    5 0 Отговор
    Смър на ЕСсср, смър на еврастите

    Коментиран от #3

    13:09 24.07.2026

  • 2 авантгард

    6 0 Отговор
    Ооооо ама разбира се, че има далеч по-разумни решения от затваряне на заводи.
    Но те са политически.
    И геополитически.
    Капиши пейзано?

    13:10 24.07.2026

  • 3 Достатъчно е хората да не купуват

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да, трябва да се затворят още през 2027":

    От там насетне заводите само ще загробват все повече собствениците което е по добре от затварянето им😅😅😅

    13:11 24.07.2026

  • 4 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор
    Верно си е, нереалистично е да издържат до 2030 година- още до есента на 2028 година ще затворят поне 3 завода...

    13:20 24.07.2026

  • 5 Я проверете

    1 0 Отговор
    Въпросът е дали е
    наложително
    наложително това е важното ?

    13:24 24.07.2026

  • 6 Вагин АУТО

    2 0 Отговор
    Бълва най-големите боклуци!!!!Това не са коли ами 🚾😂.Шкода и Сеат са същите използвайки ваг частите.

    13:27 24.07.2026

  • 7 Я по далече от всички

    1 0 Отговор
    Немски барутници!!!
    Има топ Японки, Корейки и Китайки!
    Немските и френски тояги да си ги карат Урсула, Макарон и баба му с п€ниса.

    13:32 24.07.2026

  • 8 Долу ЕС

    1 0 Отговор
    няма да ги затваряте,е ги продадете....

    Коментиран от #9

    13:38 24.07.2026

  • 9 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Долу ЕС":

    Другарят Си Дзин ще ги фалира и после ще ги купи за по 1 долар.И ще назначи Урсулата и европейската комисия на длъжност санитари в заводите си.ЕС е 🚾 и рекетьор на всички европейци.

    13:46 24.07.2026