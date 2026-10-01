Истанбул с най-натовареното летище в Европа през август

Летище „Истанбул“ е обслужило 8,6 милиона пътници през август и е станало най-натовареното летище в Европа през летния период. Резултатът представлява ръст от 3 процента спрямо същия месец на миналата година.

За сравнение, лондонското „Хийтроу“ е посрещнало 7,9 милиона пътници, а парижкото „Шарл дьо Гол“ – 6,9 милиона. Данните са от августовския доклад за въздушния трафик на европейския клон на Международния съвет на летищата – ACI EUROPE.

Истанбул води и при въздушните товари

Товарният трафик на летище „Истанбул“ е нараснал с 18,1 процента на годишна база, докато карго трафикът на европейските летища като цяло е намалял с 6,1 процента през август.

Така летището отчита най-високия ръст сред 10-те европейски аерогари с най-голям карго трафик и заема първо място по общ обем на превозените товари.

„Сабиха Гьокчен“ е лидер по темп на растеж

Международното летище „Сабиха Гьокчен“, разположено в азиатската част на Истанбул, е увеличило пътническия си трафик с 9,5 процента спрямо август 2025 г. Това е най-силният резултат в категорията на големите летища, които обслужват повече от 40 милиона пътници годишно.

След „Сабиха Гьокчен“ се нареждат Мадрид с ръст от 4,9 процента, Барселона с 4,5 процента, летище „Истанбул“ с 3 процента и римското „Фиумичино“ с 1,4 процента.

Общо пътническият трафик на европейските летища е нараснал с 3,1 процента през август, а летищата в Турция са отчели увеличение от 4,4 процента. Месечните данни на ACI EUROPE обхващат повече от 450 летища, които представляват над 95 процента от европейския летищен трафик.

Източници: БТА, Анадолската агенция