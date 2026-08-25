Бюджетен дефицит от 105% отчете Германия

Комбинираният бюджетен дефицит на федералното правителство, регионалните и общинските власти в Германия се е увеличил със 105% през първата половина на годината в сравнение със същия период на миналата година, на фона на увеличените военни разходи.
„Дефицитът на държавния бюджет през първата половина на 2026 г., според предварителните оценки, възлиза на 71,3 млрд. EUR Държавният дефицит е с 36,6 млрд. EUR по-висок от предходната година“, съобщи Федералната статистическа служба.
Според БВП дефицитът е 3,1%, с 0,1 процентни пункта по-висок от прага на ЕС. Федералният бюджет представлява по-голямата част от държавния дефицит, като се е увеличил с 29 милиарда евро до 48,1 млрд. EUR. Обяснявайки причините за рязкото увеличение на дефицита, агенцията просто заявява, че „разходите са се увеличили повече от приходите“.
Йенс Бойзен-Хогрефе, експерт в Института за световна икономика (IfW) в Кил, посочи ролята на бюджетните пера за отбрана. „Решаващият фактор на федерално ниво бяха прекомерните разходи за отбрана, както и допълнителните инвестиции и субсидии, финансирани от специален фонд“, цитира експерта вестник Handelsblatt.
Бойзен-Хогрефе също така отбеляза, че лихвените плащания по вече взети държавни заеми са се увеличили тази година. „Като цяло, значително увеличените плащания по заеми показват, че нарастващият дефицит не може да бъде пренебрегнат с повдигане на рамене“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалка картинка
Коментиран от #3
11:49 25.08.2026
2 хъхъ
11:49 25.08.2026
3 зззззз
До коментар #1 от "Жалка картинка":Ако "Алтернатива за Германия" спечели, ще изкарат Германия от еврозоната.
А евро без Германия какво е? Предстои тежък фалит на цяла Европа.
11:50 25.08.2026
4 Рязан
11:55 25.08.2026
5 Мунчовод
Коментиран от #11, #17
11:56 25.08.2026
6 увеличените военни разходи
надявайки се че поляците ще ги бранят като до последен урк
11:56 25.08.2026
7 Tётя Мyтpaфановна
11:56 25.08.2026
8 Прогресивен тъпан
11:58 25.08.2026
9 българина
11:58 25.08.2026
10 Санкциите
11:59 25.08.2026
11 зарди барута
До коментар #5 от "Мунчовод":тиквата преди да се сгромоляса ходи в германия ама решиха в хърватия им е по изгодно
ако той е оплескал мишмаша
едва ли са радеви
а и по добре за нас да няма барутници тук
11:59 25.08.2026
12 Нещастници
12:00 25.08.2026
13 Някой
Коментиран от #18
12:04 25.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Голям праз
12:31 25.08.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За бягалата от час по аритметика русалка
105% са всичко (100%) и 5% отгоре на❗
12:32 25.08.2026
17 Избраха
До коментар #5 от "Мунчовод":Хърватия .
12:32 25.08.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Някой":Русалката е "с магистърска степен по „Международни икономически отношения“ 🤔❗
12:34 25.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.