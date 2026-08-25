Бюджетен дефицит от 105% отчете Германия

Комбинираният бюджетен дефицит на федералното правителство, регионалните и общинските власти в Германия се е увеличил със 105% през първата половина на годината в сравнение със същия период на миналата година, на фона на увеличените военни разходи.

„Дефицитът на държавния бюджет през първата половина на 2026 г., според предварителните оценки, възлиза на 71,3 млрд. EUR Държавният дефицит е с 36,6 млрд. EUR по-висок от предходната година“, съобщи Федералната статистическа служба.

Според БВП дефицитът е 3,1%, с 0,1 процентни пункта по-висок от прага на ЕС. Федералният бюджет представлява по-голямата част от държавния дефицит, като се е увеличил с 29 милиарда евро до 48,1 млрд. EUR. Обяснявайки причините за рязкото увеличение на дефицита, агенцията просто заявява, че „разходите са се увеличили повече от приходите“.

Йенс Бойзен-Хогрефе, експерт в Института за световна икономика (IfW) в Кил, посочи ролята на бюджетните пера за отбрана. „Решаващият фактор на федерално ниво бяха прекомерните разходи за отбрана, както и допълнителните инвестиции и субсидии, финансирани от специален фонд“, цитира експерта вестник Handelsblatt.

Бойзен-Хогрефе също така отбеляза, че лихвените плащания по вече взети държавни заеми са се увеличили тази година. „Като цяло, значително увеличените плащания по заеми показват, че нарастващият дефицит не може да бъде пренебрегнат с повдигане на рамене“, каза той.