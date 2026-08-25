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Бюджетен дефицит от 105% отчете Германия

Бюджетен дефицит от 105% отчете Германия

25 Август, 2026 11:47 833 19

  • германия-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • отбрана-
  • разходи

Причината са военните разходи

Бюджетен дефицит от 105% отчете Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Комбинираният бюджетен дефицит на федералното правителство, регионалните и общинските власти в Германия се е увеличил със 105% през първата половина на годината в сравнение със същия период на миналата година, на фона на увеличените военни разходи.

„Дефицитът на държавния бюджет през първата половина на 2026 г., според предварителните оценки, възлиза на 71,3 млрд. EUR Държавният дефицит е с 36,6 млрд. EUR по-висок от предходната година“, съобщи Федералната статистическа служба.

Според БВП дефицитът е 3,1%, с 0,1 процентни пункта по-висок от прага на ЕС. Федералният бюджет представлява по-голямата част от държавния дефицит, като се е увеличил с 29 милиарда евро до 48,1 млрд. EUR. Обяснявайки причините за рязкото увеличение на дефицита, агенцията просто заявява, че „разходите са се увеличили повече от приходите“.

Йенс Бойзен-Хогрефе, експерт в Института за световна икономика (IfW) в Кил, посочи ролята на бюджетните пера за отбрана. „Решаващият фактор на федерално ниво бяха прекомерните разходи за отбрана, както и допълнителните инвестиции и субсидии, финансирани от специален фонд“, цитира експерта вестник Handelsblatt.

Бойзен-Хогрефе също така отбеляза, че лихвените плащания по вече взети държавни заеми са се увеличили тази година. „Като цяло, значително увеличените плащания по заеми показват, че нарастващият дефицит не може да бъде пренебрегнат с повдигане на рамене“, каза той.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалка картинка

    16 0 Отговор
    Щом Германия фалира значи смятайте територията на какво дередже е от кредит на кредит…

    Коментиран от #3

    11:49 25.08.2026

  • 2 хъхъ

    16 1 Отговор
    Германия загуби и третата световна война. Но си го заслужават, защото пак англо-саксите ги насъскаха срещу Русия.

    11:49 25.08.2026

  • 3 зззззз

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жалка картинка":

    Ако "Алтернатива за Германия" спечели, ще изкарат Германия от еврозоната.
    А евро без Германия какво е? Предстои тежък фалит на цяла Европа.

    11:50 25.08.2026

  • 4 Рязан

    10 0 Отговор
    В името на урните Германия си прави харакири браво на апталите

    11:55 25.08.2026

  • 5 Мунчовод

    3 12 Отговор
    Какво стана с двата завода за барут на немците, Мунчо май го забатачи.

    Коментиран от #11, #17

    11:56 25.08.2026

  • 6 увеличените военни разходи

    13 0 Отговор
    зарди глупавата им параноя пак да не се повтори разрушен берлин преди 80г
    надявайки се че поляците ще ги бранят като до последен урк

    11:56 25.08.2026

  • 7 Tётя Мyтpaфановна

    2 13 Отговор
    Копеек, не чакайте последния влак, а стягайте багажа и към москва. Там ви чака светло бъдеще !

    11:56 25.08.2026

  • 8 Прогресивен тъпан

    11 2 Отговор
    Има разлика между 105% и увеличение с 105%,ако ме разбира автора!

    11:58 25.08.2026

  • 9 българина

    10 1 Отговор
    ние причините ги знаем, не знам кога ще е народния съд за всичко което скапания ЕС и сащ ни причиниха

    11:58 25.08.2026

  • 10 Санкциите

    9 1 Отговор
    Работят!! Урсула и Кая подскачат от радост!!

    11:59 25.08.2026

  • 11 зарди барута

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мунчовод":

    тиквата преди да се сгромоляса ходи в германия ама решиха в хърватия им е по изгодно
    ако той е оплескал мишмаша
    едва ли са радеви
    а и по добре за нас да няма барутници тук

    11:59 25.08.2026

  • 12 Нещастници

    6 0 Отговор
    руснаците на крака няма да им идват, ракети имат. много, ще им пратят от тия с жълто и черно и няма да ги жалят никак

    12:00 25.08.2026

  • 13 Някой

    8 0 Отговор
    Малко заглавието и текста надолу не кореспондират. В заглавието се казва, че бюджетния дефицит е 105%, а по-долу ставая ясно, че всъчност увеличението му на годишна база е 105%, а иначе представлява 3,1 % от БВП. Разликата е голяма.

    Коментиран от #18

    12:04 25.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Голям праз

    1 0 Отговор
    Никой не го интересува какво се случва в джамахирията наречена Германия, управлявана от откровени фашисти, наследници на хитлеристи.

    12:31 25.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Русо гладно няма😀
    За бягалата от час по аритметика русалка
    105% са всичко (100%) и 5% отгоре на❗

    12:32 25.08.2026

  • 17 Избраха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мунчовод":

    Хърватия .

    12:32 25.08.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Русалката е "с магистърска степен по „Международни икономически отношения“ 🤔❗

    12:34 25.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.