Автомобилният сектор на Германия се вдигна на протест

Приблизително 175 000 работници в германската автомобилна индустрия взеха участие в мащабни протести, организирани от синдиката IG Metall преди следващия кръг от колективни трудови договори в секторите на металургията и електротехниката. Това съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на синдиката.

Според синдиката протести са се провели не само в основните „автомобилни столици“ на Германия – Волфсбург, Щутгарт, Инголщат и Мюнхен – но и на приблизително 280 други места в цялата страна. Работниците демонстрираха, наред с други неща, в централите на големите автомобилни производители и във фабриките на доставчици на автокомпоненти. Протестите бяха насочени към противопоставяне на съкращенията на работни места, потенциалното затваряне на заводи и исканията за по-дълго работно време. Лозунгът на протеста беше: „Бъдеще вместо радикални съкращения; единството е нашата основна марка.“

Според официалната статистика, до края на първата половина на годината в германския автомобилен сектор - един от основните стълбове на икономиката на страната, са били заети 691 500 души. Това е най-ниската цифра, откакто през 2005 г. започва да се води статистика. На фона на продължителната криза водещи германски производители и доставчици на компоненти, включително Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen (VW), Bosch, ZF Friedrichshafen, Aumovio и Mahle, прилагат дългосрочни програми за строги икономии. По-конкретно, ръководството на VW обмисля затварянето на заводи в Хановер, Емден и Цвикау, както и на завода в Некарзулм на дъщерното си дружество Audi.

В реч на митинг във Волфсбург, председателят на IG Metall Кристиане Бенер постави отговорността за кризата върху висшето ръководство. Тя поиска от германското правителство да осигури стабилни инвестиционни условия, да намали цените на енергията, да защити вътрешния пазар от нелоялна конкуренция и да поддържа програми за подкрепа на служителите, наближаващи пенсионна възраст. Междувременно Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) призова за по-голяма гъвкавост сред работниците. Според асоциацията средната почасова заплата в германската автомобилна индустрия е близо 65 EUR, в сравнение с 24 EUR в Чехия и 18 EUR в Полша.