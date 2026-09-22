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Автомобилният сектор на Германия се вдигна на протест

Автомобилният сектор на Германия се вдигна на протест

22 Септември, 2026 10:23 541 10

  • германия-
  • протест-
  • автомобилостроене-
  • съкращения

Близо 175 000 души участваха в него, опасявайки се от съкращения

Автомобилният сектор на Германия се вдигна на протест - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Приблизително 175 000 работници в германската автомобилна индустрия взеха участие в мащабни протести, организирани от синдиката IG Metall преди следващия кръг от колективни трудови договори в секторите на металургията и електротехниката. Това съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на синдиката.

Според синдиката протести са се провели не само в основните „автомобилни столици“ на Германия – Волфсбург, Щутгарт, Инголщат и Мюнхен – но и на приблизително 280 други места в цялата страна. Работниците демонстрираха, наред с други неща, в централите на големите автомобилни производители и във фабриките на доставчици на автокомпоненти. Протестите бяха насочени към противопоставяне на съкращенията на работни места, потенциалното затваряне на заводи и исканията за по-дълго работно време. Лозунгът на протеста беше: „Бъдеще вместо радикални съкращения; единството е нашата основна марка.“

Според официалната статистика, до края на първата половина на годината в германския автомобилен сектор - един от основните стълбове на икономиката на страната, са били заети 691 500 души. Това е най-ниската цифра, откакто през 2005 г. започва да се води статистика. На фона на продължителната криза водещи германски производители и доставчици на компоненти, включително Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen (VW), Bosch, ZF Friedrichshafen, Aumovio и Mahle, прилагат дългосрочни програми за строги икономии. По-конкретно, ръководството на VW обмисля затварянето на заводи в Хановер, Емден и Цвикау, както и на завода в Некарзулм на дъщерното си дружество Audi.

В реч на митинг във Волфсбург, председателят на IG Metall Кристиане Бенер постави отговорността за кризата върху висшето ръководство. Тя поиска от германското правителство да осигури стабилни инвестиционни условия, да намали цените на енергията, да защити вътрешния пазар от нелоялна конкуренция и да поддържа програми за подкрепа на служителите, наближаващи пенсионна възраст. Междувременно Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) призова за по-голяма гъвкавост сред работниците. Според асоциацията средната почасова заплата в германската автомобилна индустрия е близо 65 EUR, в сравнение с 24 EUR в Чехия и 18 EUR в Полша.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия таксиджия

    1 7 Отговор
    Стигнахме Киев, обкръжихме го и аха да свърши войната, Сорос ми звънна и ми каза да съм бав н0 ра3 виващ и многоходов. И се прибрахме на изток.

    Коментиран от #5

    10:23 22.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европейският съюз е въздух под налягане

    8 0 Отговор
    Необходима е една карфица и балонът ще се спука. А той се държи на пропаганда и внушения на лидери които имат няколко процента подкрепа и определено си отиват.
    Основният въпрос е на какво се крепи това силно евро като няма енергетика промишленост индустрия химия. Ако се крепи само на зелено значи......

    Коментиран от #9

    10:29 22.09.2026

  • 4 Русия

    7 0 Отговор
    Късно е чеда мой ! Меркел,Шолц и Мерц ви разказаха играта,Си Дзинпин ви довърши,ние ще ви закопаем ! Това е бъдещето на фашизма !

    10:29 22.09.2026

  • 5 ЦСКА Москва

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия таксиджия":

    К.Р. Е .Т. .. Н

    10:30 22.09.2026

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор
    Германските автомобили са на ниво качество ,подобно на др.автомобили,произвеждани по цял свят.За сметка на това са значително по-скъпи.

    10:32 22.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    С урсулеза и магарето Мерц къде са ?????

    10:33 22.09.2026

  • 8 Проблема

    2 0 Отговор
    е многослоен, но в основата си е немското правителство, но и без бездушието на народа и синдикатите. От една страна подкрепиха глупостите на ЕС за зелени сделки, енергиии и е-колите с които забиха пирон в роданта си (авто) индустрия. Не следваща стъпка си отрязаха евтините ресурси, благодарение накоито Германия се вдигна след ВСВ.И докато всички скачаха и врякаха от радост, че "наказват" Русия, сега усещат моркова, е подминал Г-точката и започва болката.
    Мерц няма да напуска (засега), но съвсем скоро ще го напуснат, в момента, в който АзГ е способна да упралява. Обще взето - до Коледа е пътник. На сегашните управляващи - не им стиска за реформи, а и не могат току така да се откажат от "твърдата линия" към Русия...

    10:40 22.09.2026

  • 9 Няма място за притеснение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европейският съюз е въздух под налягане":

    Руската икономика върви отлично, рублата ще стане световна валута. Копейките дето са натрупали милиони от нея млярдери. Кой ще им прави мерцедесите само е проблем, щото да караш масов китайски автомобил ще им е под достойнството.

    10:45 22.09.2026

  • 10 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Ние все още държим щото нямаме нищо за продан. Добре е че земята ни е богата и имаме какво да ядем. Пък и не ламтим за много

    10:46 22.09.2026