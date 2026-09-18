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Британия призова ЕС за нов старт в отношенията
  Тема: Икономика

Британия призова ЕС за нов старт в отношенията

18 Септември, 2026 05:42, обновена 18 Септември, 2026 05:46 561 3

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Рейчъл Рийвс ще настоява пред европейските финансови министри за по-тясно сътрудничество в търговията, инвестициите и сигурността.

Британия призова ЕС за нов старт в отношенията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската канцлерка Рейчъл Рийвс ще призове Европейския съюз за ново начало в отношенията между Лондон и Брюксел, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници и на подготвяно участие на министърката във форум с европейски финансови министри. По информацията акцентът ще бъде върху по-тясно сътрудничество в търговията, инвестициите и финансовите услуги.

Според Financial Times Рийвс ще използва срещата, за да настоява, че Великобритания и ЕС трябва да „рестартират“ отношенията си в по-прагматичен формат, след години на напрежение след Brexit. Британското финансово министерство не е оспорило публично съобщенията, а в официални изявления на правителството вече се подчертава курс към по-близки връзки с европейските партньори.

Фокус върху икономиката

По-ранни съобщения на британското правителство показаха, че Рийвс вече е участвала или е трябвало да участва в разговори с европейски финансови министри, в които Лондон е търсил по-бизнес ориентирани отношения с ЕС. HM Treasury посочи, че целта е да се подкрепят растежът, инвестициите и по-добрата координация по въпроси, важни за британската икономика.

Financial Times и британски правителствени съобщения очертават обща посока: Лондон търси по-прагматичен тон към Брюксел, без да поставя под въпрос решението за напускане на Европейския съюз. В центъра на разговорите остават теми като търговските бариери, финансовите услуги, инвестиционната среда и сътрудничеството по сигурността.

На този фон британският кабинет вече даде сигнали, че иска по-стабилна рамка на отношенията с ЕС. В последните седмици и месеци Downing Street публикува съобщения за разговори на премиера с лидери от ЕС, в които е подчертаван стремеж към по-близки връзки и по-силно сътрудничество с европейските държави.

Какво стои зад „рестарта“

Идеята за „рестарт“ на отношенията се вписва в по-широкия британски курс към нормализиране на диалога с ЕС след години на остри спорове за регулации, граници и търговия. Financial Times отбелязва, че темата идва в момент, когато Лондон и Брюксел търсят по-постоянна политическа и икономическа формула за сътрудничество, включително по въпроси, свързани с растежа и конкурентоспособността.

Към момента не е обявена конкретна нова сделка или промяна в отношенията, а основният политически сигнал е, че британското правителство иска по-практичен и по-редовен диалог с Европейския съюз. Дали това ще доведе до конкретни договорености, ще зависи от преговорите по отделните теми и от готовността и на Брюксел, и на Лондон да направят отстъпки.

Източници: Financial Times, HM Treasury, GOV.UK, The Treasury, The Times, Reuters


Великобритания
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