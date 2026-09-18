Американските санкции стимулират китайското научно развитие

Китайските икономисти установиха, че налагането на множество американски санкции на китайските корпорации е довело до това тези фирми активно да инвестират в науката и да използват нейните постижения в работата си. В резултат на това броят на свързаните с нея публикации в научни списания се е увеличил с 33-85%, според статия, публикувана в научното списание Science.

„Нашият анализ показва, че американските санкции са имали далеч по-различни последици от очакваните от техните автори. Оказва се, че тези мерки не само ограничиха достъпа на китайските корпорации до затворени западни технологии, но и ги принудиха по-активно да се ангажират с отворени научни знания и да участват повече в научното развитие“, пишат икономистите.

До това заключение стигна Уанг Янбо, професор в Университета в Хонконг, и неговите колеги, след като анализираха данни за дейността на голям брой големи технологични корпорации между 2010 и 2022 г. През това време някои от тези компании постепенно бяха добавени към списъците със санкции, които изследователите използваха, за да оценят как тези геополитически ограничения са повлияли на иновационната дейност на китайските фирми.

За да направят това, изследователите анализираха броя на патентите, регистрирани от китайски компании в Китай и САЩ, както и изследвания, публикувани от техни служители във водещи световни научни списания. Изследователите разделиха тези статистически данни на няколко периода преди и след налагането на санкции и проучиха как китайските компании промениха отношението си към науката, след като бяха добавени към списъците със санкции.

Изчисленията на изследователите показаха, че санкциите принудиха китайските корпорации значително да засилят своите научноизследователски и иновационни дейности. Средно те започнаха да публикуват с 40-72% повече патенти в Китай, по-често цитирайки отворена международна, а не затворена американска научна литература, и по-често публикувайки статии в рецензирани списания.

Активността на тези компании се е увеличила с 33-85% след налагането на санкции, което показва увеличени инвестиции в наука. Учените са регистрирали най-силен растеж в критични области на науката и технологиите, включително изкуствен интелект, усъвършенствани комуникационни системи, квантови технологии, микроелектроника и биотехнологии. Това предполага, че санкциите не са забавили развитието на Китай в тези области, а вместо това са насърчили китайските компании да пренасочат фокуса на сътрудничеството си от САЩ към други страни и региони, заключиха учените.