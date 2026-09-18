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Американските санкции стимулират китайското научно развитие

Американските санкции стимулират китайското научно развитие

18 Септември, 2026 10:11 400 3

  • китай-
  • сащ-
  • наука-
  • развитие

Корпорациите инвестират в научноизследователска и развойна дейност и използват научни постижения в работата си

Американските санкции стимулират китайското научно развитие - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайските икономисти установиха, че налагането на множество американски санкции на китайските корпорации е довело до това тези фирми активно да инвестират в науката и да използват нейните постижения в работата си. В резултат на това броят на свързаните с нея публикации в научни списания се е увеличил с 33-85%, според статия, публикувана в научното списание Science.

„Нашият анализ показва, че американските санкции са имали далеч по-различни последици от очакваните от техните автори. Оказва се, че тези мерки не само ограничиха достъпа на китайските корпорации до затворени западни технологии, но и ги принудиха по-активно да се ангажират с отворени научни знания и да участват повече в научното развитие“, пишат икономистите.

До това заключение стигна Уанг Янбо, професор в Университета в Хонконг, и неговите колеги, след като анализираха данни за дейността на голям брой големи технологични корпорации между 2010 и 2022 г. През това време някои от тези компании постепенно бяха добавени към списъците със санкции, които изследователите използваха, за да оценят как тези геополитически ограничения са повлияли на иновационната дейност на китайските фирми.

За да направят това, изследователите анализираха броя на патентите, регистрирани от китайски компании в Китай и САЩ, както и изследвания, публикувани от техни служители във водещи световни научни списания. Изследователите разделиха тези статистически данни на няколко периода преди и след налагането на санкции и проучиха как китайските компании промениха отношението си към науката, след като бяха добавени към списъците със санкции.

Изчисленията на изследователите показаха, че санкциите принудиха китайските корпорации значително да засилят своите научноизследователски и иновационни дейности. Средно те започнаха да публикуват с 40-72% повече патенти в Китай, по-често цитирайки отворена международна, а не затворена американска научна литература, и по-често публикувайки статии в рецензирани списания.

Активността на тези компании се е увеличила с 33-85% след налагането на санкции, което показва увеличени инвестиции в наука. Учените са регистрирали най-силен растеж в критични области на науката и технологиите, включително изкуствен интелект, усъвършенствани комуникационни системи, квантови технологии, микроелектроника и биотехнологии. Това предполага, че санкциите не са забавили развитието на Китай в тези области, а вместо това са насърчили китайските компании да пренасочат фокуса на сътрудничеството си от САЩ към други страни и региони, заключиха учените.


Китай
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  • 1 К за Петрохан и ПП ДБ

    4 1 Отговор
    К за "демокрацията" на Епщайн и Ротшилд бебе изнасилвачите.

    Коментиран от #2, #3

    10:15 18.09.2026

  • 2 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К за Петрохан и ПП ДБ":

    И какво точно ще правите без Ротшилд, след като сами 800 милиона не сте в състояние да си отворите входната врата сами, камо ли да се самоуправлявате?

    10:18 18.09.2026

  • 3 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К за Петрохан и ПП ДБ":

    Само едно въпросче , износа на Китай за САЩ е 12(дванадесет) ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ от износа на Китай за ЦЕЛИЯ БРИКС !!!! И разликата се увеличава , не намалява !!! За ЕС даже няма да го смятам , нито ще добавя този за Австралия , Канада , Япония , Южна Корея и още няколко бели държави !! Та с какво го грее Китай всичкото "развитие" , ако загуби САМО износа за САЩ , да не говорим за другите !! Което може да стане за по-малко от година , просто поръчките ще идат в други държави !!

    10:51 18.09.2026