Китай няма да изисква дял от печалбите от производството на петрол във Венецуела

Китай няма да претендира за приходи от разработването на нови петролни находища във Венецуела като погасяване на дълга след новата сделка на Каракас с Вашингтон, заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт.

„Не, няма да го направят“, каза той в интервю за Bloomberg в отговор на въпрос по темата. „Тези находища ще бъдат разработени в полза на венецуелския и американския народ, както и в полза на световните енергийни пазари.“

Райт добави, че се работи по преструктуриране на дълга на Боливарската република.

По-рано тази седмица говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун заяви, че контролът на САЩ върху част от петролните резерви на Венецуела трябва да гарантира интересите на Китай.