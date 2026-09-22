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САЩ предлагат фонд от 10 млрд. долара за Близкия изток
  Тема: Икономика

САЩ предлагат фонд от 10 млрд. долара за Близкия изток

22 Септември, 2026 06:03, обновена 22 Септември, 2026 06:05 352 1

  • сащ-
  • близък изток-
  • енергийна инфраструктура-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Планът предвижда Вашингтон да осигури 5 милиарда долара, а осем регионални партньори да добавят още толкова.

САЩ предлагат фонд от 10 млрд. долара за Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са предложили да внесат 5 милиарда долара в нов фонд за възстановяване на енергийната инфраструктура в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal.

По плана на президента Доналд Тръмп още осем регионални партньори на Вашингтон - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ирак и Йордания - се очаква да осигурят същата сума. Така общият размер на фонда би достигнал 10 милиарда долара.

Замисълът включва и изграждане на инфраструктура, която да намали зависимостта от Ормузкия проток за доставките на петрол и газ.

The Wall Street Journal пише, че подобен ход е „мълчаливо признание, че седеммесечният конфликт разтърси световния енергиен пазар и унищожи регионални тръбопроводи и рафинерии, чието възстановяване ще бъде скъпо“.

По информацията на изданието страните още обсъждат детайлите по фонда и не е ясно дали други държави ще се присъединят.

Ормузкият проток остава ключов маршрут за около 25% от световната търговия с петрол и за около 20% от втечнения природен газ.

Източници: The Wall Street Journal


САЩ
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    06:16 22.09.2026