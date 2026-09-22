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След ударите: Саудитска Арабия пуска пак East-West Pipeline
  Тема: Икономика

След ударите: Саудитска Арабия пуска пак East-West Pipeline

22 Септември, 2026 19:04, обновена 22 Септември, 2026 19:07 659 4

  • саудитска арабия-
  • east-west pipeline-
  • янбу-
  • brent-
  • петрол

Ройтерс съобщи, че износът от Янбу може да се възобнови още днес, а цената на Brent остава под натиск.

След ударите: Саудитска Арабия пуска пак East-West Pipeline - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитска Арабия е възобновила работата на петролнопровода East-West и се готви да поднови износа от червеноморското пристанище Янбу още днес, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника, запознати с темата.

Според източниците на агенцията първоначално потокът по тръбопровода ще бъде ограничен, а пълното възстановяване на работата може да отнеме повече време.

Тръбопроводът беше спрян след атаки с дронове на 10 септември, при които бяха повредени съоръжения, свързани с преноса на суров петрол към Янбу.

East-West Pipeline е ключов маршрут за саудитския износ на петрол от източната част на страната към Червено море, без танкери да преминават през Ормузкия проток.

Новината натисна цените на петрола надолу в последните сесии. Фючърсите на Brent се движат около и под 100 долара за барел, след като преди това бяха паднали до най-ниски нива от 9 септември насам.

Пазарът остава чувствителен към всяка новина за доставките от Близкия изток. Анализатори на JPMorgan посочиха, че потокът през Ормузкия проток и възстановяването на саудитския износ са сред основните фактори за движението на Brent.

Източници: Ройтерс, JPMorgan


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    1 1 Отговор
    Толкова пари имат Арабите а нямат никаква армия висенето по камилите не им е на полза.

    Коментиран от #3

    19:13 22.09.2026

  • 2 Шофьор на ТИР

    1 3 Отговор
    Руменее, кво става бе бokлyk дoлен ?
    Hagynи се на Лукойл и цените хвръкнаха в небесата .
    Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ на барел нафтата стигна 2€ ?
    Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?

    19:13 22.09.2026

  • 3 Да живей Делян дарителя!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Чекаме нови атаки с дронове на 30 септември за да може да му излезе сметката на чичо Дончоу

    19:30 22.09.2026

  • 4 Тов. ЧЛЕНИН

    0 0 Отговор
    Таваришчи , ползвате ли Гинекзид ?

    19:32 22.09.2026