След ударите: Саудитска Арабия пуска пак East-West Pipeline

Саудитска Арабия е възобновила работата на петролнопровода East-West и се готви да поднови износа от червеноморското пристанище Янбу още днес, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника, запознати с темата.
Според източниците на агенцията първоначално потокът по тръбопровода ще бъде ограничен, а пълното възстановяване на работата може да отнеме повече време.
Тръбопроводът беше спрян след атаки с дронове на 10 септември, при които бяха повредени съоръжения, свързани с преноса на суров петрол към Янбу.
East-West Pipeline е ключов маршрут за саудитския износ на петрол от източната част на страната към Червено море, без танкери да преминават през Ормузкия проток.
Новината натисна цените на петрола надолу в последните сесии. Фючърсите на Brent се движат около и под 100 долара за барел, след като преди това бяха паднали до най-ниски нива от 9 септември насам.
Пазарът остава чувствителен към всяка новина за доставките от Близкия изток. Анализатори на JPMorgan посочиха, че потокът през Ормузкия проток и възстановяването на саудитския износ са сред основните фактори за движението на Brent.
Източници: Ройтерс, JPMorgan
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васил
Коментиран от #3
19:13 22.09.2026
2 Шофьор на ТИР
Hagynи се на Лукойл и цените хвръкнаха в небесата .
Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ на барел нафтата стигна 2€ ?
Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?
19:13 22.09.2026
3 Да живей Делян дарителя!
До коментар #1 от "Васил":Чекаме нови атаки с дронове на 30 септември за да може да му излезе сметката на чичо Дончоу
19:30 22.09.2026
4 Тов. ЧЛЕНИН
19:32 22.09.2026