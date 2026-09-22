След ударите: Саудитска Арабия пуска пак East-West Pipeline

Саудитска Арабия е възобновила работата на петролнопровода East-West и се готви да поднови износа от червеноморското пристанище Янбу още днес, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника, запознати с темата.

Според източниците на агенцията първоначално потокът по тръбопровода ще бъде ограничен, а пълното възстановяване на работата може да отнеме повече време.

Тръбопроводът беше спрян след атаки с дронове на 10 септември, при които бяха повредени съоръжения, свързани с преноса на суров петрол към Янбу.

East-West Pipeline е ключов маршрут за саудитския износ на петрол от източната част на страната към Червено море, без танкери да преминават през Ормузкия проток.

Новината натисна цените на петрола надолу в последните сесии. Фючърсите на Brent се движат около и под 100 долара за барел, след като преди това бяха паднали до най-ниски нива от 9 септември насам.

Пазарът остава чувствителен към всяка новина за доставките от Близкия изток. Анализатори на JPMorgan посочиха, че потокът през Ормузкия проток и възстановяването на саудитския износ са сред основните фактори за движението на Brent.

Източници: Ройтерс, JPMorgan