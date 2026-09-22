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Фармацефтична компания NOVO съкрати 13 000 служители

Фармацефтична компания NOVO съкрати 13 000 служители

22 Септември, 2026 12:33 883 5

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  • дания-
  • фармация-
  • съкращения

Датската фирма се бори със засилваща конкуренция

Фармацефтична компания NOVO съкрати 13 000 служители - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Датската фармацевтична компания Novo, производител на лекарства за отслабване, е съкратила 13 000 работни места миналата година, съобщи Financial Times (FT).

Преди съкращенията Novo е разполагала със 78 400 души. Съкращенията се дължат на продължаващото намаляване на разходите на компанията на фона на засилващата се конкуренция. Novo е загубила позиции на пазара на лекарства за затлъстяване от американската фармацевтична компания Eli Lilly.

Акциите на Novo са паднали със 7%, след като главният изпълнителен директор Майк Даустар е представил плановете си. Те включват обещание за пускане на пазара на повече от пет „блокбъстър“ лекарства до края на 10-годишнината на компанията в опит да подобри производителността и да диверсифицира бизнеса.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сенди Минакура

    10 0 Отговор
    Урсула каза, че сме добре.🐑👍

    12:35 22.09.2026

  • 2 От чужбина

    2 1 Отговор
    Тази компания няма бъдеще!
    Погледнете логото и който разбира ще се сети.

    12:57 22.09.2026

  • 3 Цефтична

    1 0 Отговор
    Нямате ли редактор за заглавието

    12:59 22.09.2026

  • 4 Експерт

    7 0 Отговор
    Ново нордиск произвеждат инсулин за диабет тип 1 както и лекарства за диабет тип 2. Какво се радват тук някои хора и дават 5 звезди на тази статия. Техните инсулини са едни от най-добрите и най-чистите. Това е доста неприятна новина

    Коментиран от #5

    13:01 22.09.2026

  • 5 Експерт

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Експерт":

    Има толкова много хора, които са с диабет и разчитат на техните инсулини и писалки

    13:02 22.09.2026