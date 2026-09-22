Фармацефтична компания NOVO съкрати 13 000 служители

Датската фармацевтична компания Novo, производител на лекарства за отслабване, е съкратила 13 000 работни места миналата година, съобщи Financial Times (FT).
Преди съкращенията Novo е разполагала със 78 400 души. Съкращенията се дължат на продължаващото намаляване на разходите на компанията на фона на засилващата се конкуренция. Novo е загубила позиции на пазара на лекарства за затлъстяване от американската фармацевтична компания Eli Lilly.
Акциите на Novo са паднали със 7%, след като главният изпълнителен директор Майк Даустар е представил плановете си. Те включват обещание за пускане на пазара на повече от пет „блокбъстър“ лекарства до края на 10-годишнината на компанията в опит да подобри производителността и да диверсифицира бизнеса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сенди Минакура
12:35 22.09.2026
2 От чужбина
Погледнете логото и който разбира ще се сети.
12:57 22.09.2026
3 Цефтична
12:59 22.09.2026
4 Експерт
Коментиран от #5
13:01 22.09.2026
5 Експерт
До коментар #4 от "Експерт":Има толкова много хора, които са с диабет и разчитат на техните инсулини и писалки
13:02 22.09.2026