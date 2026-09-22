САЩ подготвят мащабна сделка за калиеви торове с Беларус

САЩ работят по мащабна сделка за закупуване на калиеви торове от Беларус, обяви американският президент Доналд Тръмп. По думите му бъдещите доставки трябва да бъдат на значително по-ниски цени от тези, които американският пазар в момента плаща за продукцията от Канада.

„САЩ работят по мащабна сделка за закупуване на поташ от Беларус“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той посочи, че цената ще бъде „значително по-ниска“ от тази на канадските доставки и определи това като добра новина за американските фермери и животновъди.

Засега американският президент не съобщава каква ще бъде стойността на потенциалната сделка, какви количества ще бъдат доставяни и кога може да бъде сключено окончателното споразумение.

Темата е от съществено значение за американското земеделие, тъй като САЩ са силно зависими от вноса на калиеви торове от Канада. Според данни, цитирани от The Canadian Press, повече от 80% от използвания от американските фермери поташ идва от северната им съседка. През 2025 г. САЩ са внесли канадски калиеви торове за около 4,2 млрд. USD.

Поташът е общо наименование за богати на калий минерални соли, използвани основно при производството на торове. Калият е един от основните хранителни елементи за растенията и има значение за добивите, качеството на земеделската продукция и устойчивостта на културите.

Беларус е сред водещите производители на калиеви торове в света. По данни на канадското министерство на природните ресурси през 2024 г. страната е произвела около 12,1 млн. тона, или близо 16% от световното производство. Канада остава най-големият производител с близо 25 млн. тона и дял от около една трета от глобалния добив.

Съобщението на Тръмп идва на фона на възстановяването на доставките на беларуски калиеви торове за американския пазар. На 11 септември беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че страната вече товари продукция за САЩ, но предупреди, че Минск не разполага веднага с големи свободни количества, тъй като значителна част от производството е договорено предварително.