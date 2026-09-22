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САЩ подготвят мащабна сделка за калиеви торове с Беларус

САЩ подготвят мащабна сделка за калиеви торове с Беларус

22 Септември, 2026 09:27 652 15

  • калиеви торове-
  • поташ-
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  • беларус-
  • доналд тръмп

Цената ще бъде значително по-ниска от тази на доставките от Канада

САЩ подготвят мащабна сделка за калиеви торове с Беларус - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ работят по мащабна сделка за закупуване на калиеви торове от Беларус, обяви американският президент Доналд Тръмп. По думите му бъдещите доставки трябва да бъдат на значително по-ниски цени от тези, които американският пазар в момента плаща за продукцията от Канада.

„САЩ работят по мащабна сделка за закупуване на поташ от Беларус“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той посочи, че цената ще бъде „значително по-ниска“ от тази на канадските доставки и определи това като добра новина за американските фермери и животновъди.

Засега американският президент не съобщава каква ще бъде стойността на потенциалната сделка, какви количества ще бъдат доставяни и кога може да бъде сключено окончателното споразумение.

Темата е от съществено значение за американското земеделие, тъй като САЩ са силно зависими от вноса на калиеви торове от Канада. Според данни, цитирани от The Canadian Press, повече от 80% от използвания от американските фермери поташ идва от северната им съседка. През 2025 г. САЩ са внесли канадски калиеви торове за около 4,2 млрд. USD.

Поташът е общо наименование за богати на калий минерални соли, използвани основно при производството на торове. Калият е един от основните хранителни елементи за растенията и има значение за добивите, качеството на земеделската продукция и устойчивостта на културите.

Беларус е сред водещите производители на калиеви торове в света. По данни на канадското министерство на природните ресурси през 2024 г. страната е произвела около 12,1 млн. тона, или близо 16% от световното производство. Канада остава най-големият производител с близо 25 млн. тона и дял от около една трета от глобалния добив.

Съобщението на Тръмп идва на фона на възстановяването на доставките на беларуски калиеви торове за американския пазар. На 11 септември беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че страната вече товари продукция за САЩ, но предупреди, че Минск не разполага веднага с големи свободни количества, тъй като значителна част от производството е договорено предварително.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато става въпрос за пари

    14 3 Отговор
    в сделката не съществуват противници а само партньори. Парите са цар господар

    Коментиран от #6, #12

    09:30 22.09.2026

  • 2 Зеления

    13 2 Отговор
    ЕС с неговите санкции се лишава от нефт, торове, руди, злато, части, газ, земеделска продукция, редки минерали и т.н. от Русия и Беларус и катастрофира икономически.

    А Беларус и Русия това въобще не им се отразява търгувайки си без проблеми със САЩ, Индия, Китай и т.н.

    Какъв е смисъла?
    Да страдат единствено народите в Европа, това ли е?

    Коментиран от #7

    09:39 22.09.2026

  • 3 ЧЕКАЙЙЙЙ ТЕЕ НАЛИ ЛУКАШЕНКА

    13 2 Отговор
    БЕ МНОООГО ЛОШ ЧОВЕК.......

    Коментиран от #9, #10

    09:40 22.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Тръмп що не купи торове от Германистан като е толкова голям гявол?

    09:48 22.09.2026

  • 6 Не е ли стоката?

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Когато става въпрос за пари":

    Пари с лопата да ги риниш, но не всеки има качествени торове.
    Дядо Сашо едвали ще подари на дядо Дончо така нужните за земеделието торове.

    09:48 22.09.2026

  • 7 Роден за психиатрия

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    смисъла е джуджака да направи кръгом и да напусне чуждата земя

    Коментиран от #14

    09:48 22.09.2026

  • 8 ?????

    7 1 Отговор
    Уф.
    Чувства се ръката на Кушнър, потомък на белоруски евреи избягали от немски концетрационен лагер и учавствали в партизански отряд през ВСВ.

    09:49 22.09.2026

  • 9 Роден за психиатрия

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЧЕКАЙЙЙЙ ТЕЕ НАЛИ ЛУКАШЕНКА":

    добър е вземи си го в къщи ...

    09:50 22.09.2026

  • 10 Кво му е лошото?

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЧЕКАЙЙЙЙ ТЕЕ НАЛИ ЛУКАШЕНКА":

    Оправена, чиста държава, с развита индустрия и селско стопанство, пълна с красиви жени и работливи мъже, православни люде, управлявана от мъдър държавник.

    09:52 22.09.2026

  • 11 Лукашенко милиционерчето

    2 4 Отговор
    Клякаме им аахахахаха

    09:53 22.09.2026

  • 12 ФАКТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Когато става въпрос за пари":

    Не и за ЕС и САЩ които спряха всичко от русия,лмпен

    09:54 22.09.2026

  • 13 Викаш от Беларус ще купува

    5 0 Отговор
    а те от къде ли ги вземат ??
    И аз така си купувам български ябълки от борсата. Борсаджията се кълне , че камиона който разтоварил сутринта дошъл от Пазарджик.

    09:54 22.09.2026

  • 14 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роден за психиатрия":

    Намекваш,че покрайнините на Русия са чужди земи?Шегуваш ли се или си така роден?

    10:03 22.09.2026

  • 15 Опорка

    1 0 Отговор
    Макак така, Лукашенко диктатор, Беларус си е част от Русия, ама демокрацията, ама свободата, ама евроатлантическите ценности?

    10:09 22.09.2026