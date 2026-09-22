САЩ се стремят да увеличат доставките на редкоземни метали от Китай

Вашингтон смята доставките на редкоземни метали от Китай за Съединените щати за „вечен проблем“ и се стреми да ги увеличи, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

„Имаме въпроси относно редкоземните елементи. Това е вечен проблем. Те ги доставят, но бихме искали да го виждаме по-редовно, бихме искали да го виждаме по-гладко, бихме искали да видим по-големи обеми на доставките“, каза американският служител, коментирайки търговията с Китай. „Трябва да видим по-стриктно спазване на договорените споразумения“, заяви Гриър.

Той също така отбеляза, че американската администрация като цяло е доволна от развитието около покупките на самолети Boeing и селскостопански продукти от САЩ от Китай. Както се изрази Гриър, процесът относно 140-те самолета Boeing е „в добро състояние“. „Китай издава поръчки за допълнителни 10. И след това остават около 28“, каза Гриър на живо по Fox News. „Така че ангажиментът беше за 200 самолета. И документите са попълнени за, да речем, 150“, обясни той. „Що се отнася до соята, те правят точно това, което обещаха. Наскоро стигнаха до половината на закупуване на соя - по отношение на ангажимента си. Говорихме за допълнителен ангажимент за селскостопански продукти. Те са го изпълнили с около 4 млрд. USD. Така че купуват“, подчерта допълнително Гриър.

„Що се отнася до Boeing, те постигат напредък в тази област. По отношение на селскостопанските продукти постигат напредък. По отношение на редкоземните елементи искаме да се справят по-добре“, заключи американският търговски преговарящ.

През 2025 г. Китай затегна контрола върху износа на редкоземни метали, свързани технологии и минно оборудване. Това предизвика гнева на Съединените щати. Впоследствие китайските власти увериха, че това решение ще има минимално въздействие върху компаниите, които правят покупки за невоенни цели.