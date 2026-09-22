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България е №1 в ЕС по поскъпване на горивата

България е №1 в ЕС по поскъпване на горивата

22 Септември, 2026 17:50 294 6

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  • цени-
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  • поскъпване

Eurostat отчита скок от 34,5% за година

България е №1 в ЕС по поскъпване на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

България е на първо място в Европейския съюз по годишно поскъпване на горивата и смазочните материали за личния транспорт през август. Цените у нас са се увеличили с 34,5% спрямо август 2025 г., показват публикуваните днес данни на Eurostat.

Това е значително над средното за ЕС увеличение от 23,8% и представлява рязко ускоряване спрямо предходния месец. През юли годишният ръст в България беше 22,2%, а през юни – 26%.

След България най-сериозно увеличение през август отчитат Литва – 28,8%, Финландия – 27,6%, Германия – 27,5%, и Франция – 27,4%.

В другия край на класацията е Унгария, където годишното поскъпване е едва 1,3%. Следват Швеция с 6,1% и Ирландия с 11,7%.

Повишението обхваща почти целия Европейски съюз. В 26 от 27-те държави членки цените на горивата и смазочните материали са по-високи спрямо август миналата година, а в 18 страни увеличението надхвърля 20%.

Данните показват и отчетливо ускоряване на поскъпването в целия ЕС. През юни годишният ръст е бил 13,7%, през юли – 16,9%, а през август вече достига 23,8%. В 26 държави увеличението през август е по-силно от отчетеното месец по-рано.

България отново оглави класацията

България вече беше на първо място в ЕС по този показател през юни, когато годишното поскъпване достигна 26%. През юли страната отстъпи назад с ръст от 22,2%, докато най-голямо увеличение тогава беше отчетено в Румъния – 24,2%. През август България отново излиза начело, този път с чувствително по-високите 34,5%.

Поскъпването на енергията вече оказва осезаем натиск и върху общата инфлация. Според окончателните данни на Eurostat годишната инфлация в България през август е 5%, при средно 3,2% за ЕС. Енергията е сред основните фактори за ускоряването на инфлацията и в еврозоната.

Ръстът на цените на горивата се развива на фона на конфликта в Близкия изток и сътресенията на международните енергийни пазари. Европейската централна банка посочва конфликта и свързаната с него несигурност около цените и доставките на енергийни суровини като един от основните рискове пред инфлационните перспективи.

В България високите международни цени вече се отразяват директно и на бензиностанциите. Според данни от бранша, цитирани от NOVA, цените са достигнали рекордни за страната стойности, макар все още да остават с около 20–30 евроцента на литър под средните равнища в ЕС.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    3 2 Отговор
    Значи сме най богатите в ЕС това е стига плач

    17:52 22.09.2026

  • 2 Кой както си го направи!

    2 2 Отговор
    Комшиите получиха безплатна газификация на столицата си, за да преизберат президента. Вие получихте дългове и потупване по рамото.😏

    17:54 22.09.2026

  • 3 Ами

    1 1 Отговор
    Те дъртите комунисти и ченгета от ДС нищо не умеят, освен да грабят, ама вие си ги избрахте! Предишните също бяха айдуци, но деляха гепеното с народа!

    17:57 22.09.2026

  • 4 ......-

    3 1 Отговор
    Санкциите работят успешно и в Бананистан !

    17:58 22.09.2026

  • 5 САНДОКАН

    2 2 Отговор
    Важното е че има банани

    17:58 22.09.2026

  • 6 Няма петрол от Русия

    0 1 Отговор
    Ние минахме в клуба на богатите . Абе я се оправяйте какво ми пука за едни изкукуригали които се подведоха по пропаганда и популистки изявления че като минем от другата страна демократичната ще бъде окей.
    И в момента виждам едни герои които се борят горивата да ни станат още по-скъпи защото трябвало да станат още по-демократични а ги получаваме от Русия през посредник на двойна цена. И всеки те убеждава че те не идват от руската федерация в което мога да повярват само наивници.

    17:59 22.09.2026