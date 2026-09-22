Китайски художник инвестира 3 млрд. донга в пекарна след пътуване до Виетнам

Китайският художник Хай Ган-сю е инвестирал около 3 млрд. виетнамски донга в откриването на пекарна в Ханой, след като туристическо пътуване до Виетнам променя плановете му за бъдещето. Роденият през 1983 г. предприемач от провинция Шандун има повече от 20 години опит като преподавател по изобразително изкуство в Китай.

Преди да се насочи към сладкарския бизнес, Хай ръководи собствено художествено училище, в което учат между 300 и 400 ученици и работят над 10 преподаватели. Пандемията от COVID-19 обаче принуждава школата постепенно да прекрати дейността си и тя окончателно затваря през 2022 г.

През ноември 2025 г., след труден личен период, художникът пътува до Виетнам. Първоначално посещава страната само като турист, но след няколко месеца между Бак Нин и Ханой решава да остане. По думите му по-спокойният ритъм на живот и начинът, по който местните съчетават работа и свободно време, му правят силно впечатление.

Той забелязва и интереса на виетнамските потребители към хляб и сладкарски изделия. Така, заедно с приятел, който вече има пекарна в Бак Нин, решава да отвори нов обект в Ханой. Подготовката отнема около шест месеца, като сред основните трудности се оказват езиковата бариера и адаптирането на помещението към местните навици и предпочитания. Общата инвестиция достига приблизително 3 млрд. донга.

Новият бизнес съчетава двете му занимания. На втория етаж на пекарната Хай продължава да рисува, а по стените са изложени негови произведения. Част от тортите също носят художествения му почерк – по желание на клиентите той рисува върху тях лотоси, един от разпознаваемите символи във виетнамската култура.

Предприемачът планира да продължи обучението си по сладкарство в Китай, да разработи нови продукти и да организира художествени работилници за посетителите на заведението.

Историята му е пример за нарастващия интерес на чуждестранни предприемачи към потребителския пазар във Виетнам, макар конкретният случай да представлява личен бизнес проект, а не по-широка статистическа тенденция.