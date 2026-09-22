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Китайски художник инвестира 3 млрд. донга в пекарна след пътуване до Виетнам

Китайски художник инвестира 3 млрд. донга в пекарна след пътуване до Виетнам

22 Септември, 2026 16:15 868 7

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  • пекарна-
  • бизнес

Хай Ган-сю заменя художественото училище в Китай с нов бизнес в Ханой, вдъхновен от по-бавния ритъм на живот и местната култура

Китайски художник инвестира 3 млрд. донга в пекарна след пътуване до Виетнам - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайският художник Хай Ган-сю е инвестирал около 3 млрд. виетнамски донга в откриването на пекарна в Ханой, след като туристическо пътуване до Виетнам променя плановете му за бъдещето. Роденият през 1983 г. предприемач от провинция Шандун има повече от 20 години опит като преподавател по изобразително изкуство в Китай.

Преди да се насочи към сладкарския бизнес, Хай ръководи собствено художествено училище, в което учат между 300 и 400 ученици и работят над 10 преподаватели. Пандемията от COVID-19 обаче принуждава школата постепенно да прекрати дейността си и тя окончателно затваря през 2022 г.

През ноември 2025 г., след труден личен период, художникът пътува до Виетнам. Първоначално посещава страната само като турист, но след няколко месеца между Бак Нин и Ханой решава да остане. По думите му по-спокойният ритъм на живот и начинът, по който местните съчетават работа и свободно време, му правят силно впечатление.

Китайски художник инвестира 3 млрд. донга в пекарна след пътуване до Виетнам

Той забелязва и интереса на виетнамските потребители към хляб и сладкарски изделия. Така, заедно с приятел, който вече има пекарна в Бак Нин, решава да отвори нов обект в Ханой. Подготовката отнема около шест месеца, като сред основните трудности се оказват езиковата бариера и адаптирането на помещението към местните навици и предпочитания. Общата инвестиция достига приблизително 3 млрд. донга.

Новият бизнес съчетава двете му занимания. На втория етаж на пекарната Хай продължава да рисува, а по стените са изложени негови произведения. Част от тортите също носят художествения му почерк – по желание на клиентите той рисува върху тях лотоси, един от разпознаваемите символи във виетнамската култура.

Предприемачът планира да продължи обучението си по сладкарство в Китай, да разработи нови продукти и да организира художествени работилници за посетителите на заведението.

Историята му е пример за нарастващия интерес на чуждестранни предприемачи към потребителския пазар във Виетнам, макар конкретният случай да представлява личен бизнес проект, а не по-широка статистическа тенденция.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    4 1 Отговор
    Това колко венесуелски боливара са ?

    16:19 22.09.2026

  • 2 преди 30 години

    7 1 Отговор
    и тук хора правиха опити за производство с малки пекарни но мутрите ги унищожиха, сега ядем подобие на хляб в найлонче

    Коментиран от #3, #7

    16:19 22.09.2026

  • 3 ....

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "преди 30 години":

    Ми който иска да си отваря пекарна,кой ти пречи,кафене,млекарница, винарна.

    Коментиран от #4

    16:22 22.09.2026

  • 4 Последия Софиянец

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "....":

    Аз преместих 17-те ресторанта в Северна Корея .. Панирам сено . Там е парАта

    16:30 22.09.2026

  • 5 И що ни в

    0 0 Отговор
    Разказахте сега таз тъпня? Такива блудкавини се случват с милиони по света всеки ден! С какво тази е специална?

    17:23 22.09.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Ако напишете 100к евро няма да звучи кат 3 млрд ;)

    17:35 22.09.2026

  • 7 Комм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "преди 30 години":

    Бъркаш ...мелници с пекарни ....

    17:53 22.09.2026