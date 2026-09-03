Путин разказа за развитието на руския бизнес

Руският президент Владимир Путин очерта основните икономически приоритети на Москва по време на пленарното заседание на Източния икономически форум във Владивосток. Сред тях са стимулиране на частните инвестиции, по-дълбока преработка на суровините в Далечния изток, развитие на инфраструктурата и внимателен баланс между борбата с инфлацията и икономическия растеж.

Източният икономически форум се провежда във Владивосток от 1 до 4 септември под мотото „Далечният изток – развитие в полза на хората“. Участие са потвърдили представители на 80 държави.

Путин предупреди срещу прекомерно „охлаждане“ на икономиката

Един от основните акценти в изказването на Путин беше състоянието на руската икономика. Президентът заяви, че властите продължават да се борят с инфлацията, но трябва да внимават предприеманите мерки да не доведат до прекомерно забавяне на стопанската активност.

Темата е особено чувствителна за бизнеса заради високите разходи за финансиране. На форума ръководителят на Сбербанк Герман Греф също заяви, че според него руската икономика вече е „преохладена“ и предприятията се нуждаят от подкрепа.

Бюджетният дефицит не е критичен

Путин коментира и състоянието на публичните финанси. По думите му бюджетният дефицит на Русия не е критичен, тъй като държавният дълг остава сред най-ниските в света.

Президентът заяви, че властите се стремят да не увеличават прекомерно държавните заеми, защото това би ограничило достъпа на частния сектор до финансиране.

„Главната ни задача е да създадем условия за частни инвестиции“, каза Путин.

По предварителни данни на руското Министерство на финансите федералният бюджет за януари–юли е с дефицит от 6,455 трилиона рубли, или 2,8% от БВП. В действащия бюджет за цялата година първоначално е заложен дефицит от 3,786 трилиона рубли, или 1,6% от БВП.

Повече суровини да се преработват на място

Особено внимание Путин отдели на икономическия модел на Далечния изток.

По думите му ресурсите, добивани в региона и в Арктика, трябва все по-често да бъдат преработвани на място, вместо да бъдат изнасяни в суров вид.

Това предполага разширяване на производства в металургията, нефтената и газовата химия, производството на торове и други отрасли с по-висока добавена стойност. „Интерфакс“ съобщи за този приоритет непосредствено след началото на пленарната сесия.

Подходът цели да бъдат изградени по-дълги производствени вериги в самия регион, да се откриват нови работни места и да се увеличат приходите в местните бюджети.

Нов механизъм за финансиране на инфраструктура

Друга тема в речта беше привличането на частен капитал към инфраструктурни проекти.

Путин възложи на правителството да следи как на практика ще работи моделът на т.нар. концесионни облигации и при необходимост да направи корекции в механизма.

Идеята е чрез капиталовия пазар да се привличат дългосрочни средства за транспортни, логистични и други инфраструктурни проекти, като част от тях се реализират чрез публично-частно партньорство.

Това е важно за Далечния изток, където големите разстояния и недостатъчната инфраструктура продължават да бъдат сред основните ограничения пред индустриалното развитие.

Първата нефти от „Восток Ойл“ скоро трябва да достигне пазара

Путин обяви и предстояща важна стъпка за един от най-големите руски енергийни проекти – „Восток Ойл“.

По думите му първите количества нефт от проекта скоро трябва да бъдат изпратени към потребителите. „Интерфакс“ поставя съобщението сред ключовите икономически акценти от пленарното заседание.

„Восток Ойл“ е мащабен проект на „Роснефт“ в северната част на Красноярския край и е част от стратегията на Русия за развитие на ресурсната база и транспортната инфраструктура в Арктика.

Далечният изток трябва да привлече нови инвестиции

Според Путин досегашният модел за развитие на Далечния изток трябва да бъде запазен и разширен. Москва се опитва да създаде преференциална среда за бизнеса чрез данъчни стимули, специални икономически режими и инфраструктурна подкрепа.

Още преди пленарното заседание Путин заяви, че държавата изгражда „нова модел“ за развитие на Далечния изток и Арктика, включващ по-благоприятни условия за предприятията и нови правни механизми за подобряване на инвестиционния климат.

Азия остава във фокуса на руската икономическа стратегия

Форумът във Владивосток отново показва засилената ориентация на Русия към азиатските пазари.

Преди пленарното заседание Путин проведе среща с индонезийския президент Прабово Субианто и определи Индонезия като един от ключовите партньори на Москва в Югоизточна Азия.

В пленарната сесия участват още представители на Китай, Монголия и Мианмар, което допълнително подчертава стремежа на Москва да привлича капитал и технологии от азиатските икономики.

В икономически план основното послание от речта на Путин е, че Русия се опитва едновременно да запази макроикономическата стабилност и да избегне прекомерно забавяне на инвестициите. За Далечния изток това означава по-дълбока преработка на суровините, развитие на инфраструктурата, привличане на частен капитал и по-силна интеграция с пазарите в Азия.