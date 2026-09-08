Цената на газта достигна 3-годишен връх

Цените на природния газ в Европа достигнаха нов тригодишен връх. Основната причина е, че търговците бързат да запълнят хранилищата за гориво преди зимния сезон, очаквайки подробности за споразумение между Иран и Оман за корабоплаване през Ормузкия проток, съобщава аг. Bloomberg.

Фючърсите на бенчмарк газа се повишиха с 3,4% на 8 септември, достигайки най-високото си ниво от януари 2023 г. Агенцията отбелязва, че въпреки че Техеран обяви предстоящо споразумение, което ще включва временен безопасен проход, търговците все още не са наясно как САЩ ще реагират на ударите по ирански танкери през уикенда, а рискът от атаки срещу кораби остава висок. Европейските хранилища за газ в момента са пълни само на 67%, в сравнение със сезонната норма от 83%.

По-рано беше съобщено, че в края на август и началото на септември 2026 г., на фона на най-ниските запаси в подземните хранилища за газ (ПГХ) в историята, Европа реши да увеличи инжектирането на газ в ПГХ за зимата на най-високите цени от четири години. Средните темпове на инжектиране на газ в подземните хранилища на ЕС в началото на септември са на едно от най-високите нива през последните години.

Европа рискува да започне отоплителния сезон с рекордно ниски запаси от газ. Средните темпове на попълване на запасите от подземни хранилища в страните от ЕС през юли бяха сред най-ниските, откакто започнаха да се водят записи през 2011 г., и се ускориха само леко през август. Предвид тези цифри, Европа би могла да запълни своите хранилища само на 70-75% до традиционното начало на есенно-зимния период, което би било абсолютният минимум за началото на отоплителния сезон в историята.

Темпът на запълване на капацитета за съхранение тази година беше значително повлиян от загубената „битка“ с Азия за наличния капацитет на пазара на втечнен природен газ по време на конфликта в Близкия изток, по-високите цени на горивата и екстремните горещини през юни и юли. През такива летни периоди търсенето на електроенергия за охладителни системи и климатици рязко нараства. Природният газ е един от основните източници на производство на електроенергия, наред с ядрената, вятърната и слънчевата енергия.