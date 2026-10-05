Показаха Ралица от „Ергенът: Любов в рая“ преди корекциите (СНИМКА)

Снимки на Ралица от „Ергенът: Любов в Рая“ отпреди около 10 години се появиха в социалните мрежи и предизвикаха интерес сред зрителите на формата. На кадрите 30-годишната маникюристка е с естествения си външен вид, преди предполагаемите промени, за които се говори в предаването.
Ралица е от Видин и живее в Лондон от 19-годишна. В риалити формата, заснет на гръцкия остров Родос, тя бързо се превърна в една от най-ухажваните участнички. Интересът към нея е силен както сред мъжете в имението, така и сред зрителите на предаването.
Участнички обсъдиха външността ѝ
В разговор със свои партньори Станислава и Габи обсъждат какви корекции предполагаемо има Ралица. Станислава, представяна във формата като „Мисис България 2018“, заявява: „Тя няма една част от тялото нейна, естествена“.
Габи твърди, че по лицето на Ралица има оперативни промени и хиалурон в устните. В разговора двете използват и обидни квалификации по адрес на участничката, включително твърдението, че изглеждала като момче. Изказванията са част от разговор между участниците и не са потвърдени от Ралица.
Станислава допълва: „Цяла загадка е тя как изглежда!“ Репликите предизвикаха реакция сред феновете на Ралица, които публикуваха нейни по-стари снимки като аргумент, че тя е имала атрактивна визия и преди евентуалните естетични процедури.
В публикацията се твърди, че Ралица има силиконови импланти в гърдите и седалището, както и промени по носа и устните. Самата участничка не е посочила публично къде са извършвани подобни процедури, а в материала не е представено нейно изявление, с което да потвърждава или отрича конкретните твърдения.
Интересът към Ралица остава висок и тя продължава да бъде сред най-обсъжданите участнички в „Ергенът: Любов в Рая“. Старите снимки насочиха вниманието не само към външната ѝ промяна, но и към начина, по който участниците коментират визията си един на друг пред камерите.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То....
Коментиран от #3
12:20 05.10.2026
2 амиии...
12:23 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Казах
До коментар #3 от "да бе":Мъж, не тези, които не знаят какво са!
12:29 05.10.2026
5 пфф
12:34 05.10.2026
6 Звездоброец
12:38 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 в кратце
12:40 05.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами,
13:03 05.10.2026
11 Риболовеца
13:08 05.10.2026