Показаха Ралица от „Ергенът: Любов в рая“ преди корекциите (СНИМКА)

Снимки на Ралица от „Ергенът: Любов в Рая“ отпреди около 10 години се появиха в социалните мрежи и предизвикаха интерес сред зрителите на формата. На кадрите 30-годишната маникюристка е с естествения си външен вид, преди предполагаемите промени, за които се говори в предаването.

Снимка: Интернет

Ралица е от Видин и живее в Лондон от 19-годишна. В риалити формата, заснет на гръцкия остров Родос, тя бързо се превърна в една от най-ухажваните участнички. Интересът към нея е силен както сред мъжете в имението, така и сред зрителите на предаването.

Участнички обсъдиха външността ѝ

В разговор със свои партньори Станислава и Габи обсъждат какви корекции предполагаемо има Ралица. Станислава, представяна във формата като „Мисис България 2018“, заявява: „Тя няма една част от тялото нейна, естествена“.

Габи твърди, че по лицето на Ралица има оперативни промени и хиалурон в устните. В разговора двете използват и обидни квалификации по адрес на участничката, включително твърдението, че изглеждала като момче. Изказванията са част от разговор между участниците и не са потвърдени от Ралица.

Станислава допълва: „Цяла загадка е тя как изглежда!“ Репликите предизвикаха реакция сред феновете на Ралица, които публикуваха нейни по-стари снимки като аргумент, че тя е имала атрактивна визия и преди евентуалните естетични процедури.

В публикацията се твърди, че Ралица има силиконови импланти в гърдите и седалището, както и промени по носа и устните. Самата участничка не е посочила публично къде са извършвани подобни процедури, а в материала не е представено нейно изявление, с което да потвърждава или отрича конкретните твърдения.

Интересът към Ралица остава висок и тя продължава да бъде сред най-обсъжданите участнички в „Ергенът: Любов в Рая“. Старите снимки насочиха вниманието не само към външната ѝ промяна, но и към начина, по който участниците коментират визията си един на друг пред камерите.

Източник: hotarena.net