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Показаха Ралица от „Ергенът: Любов в рая“ преди корекциите (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Показаха Ралица от „Ергенът: Любов в рая“ преди корекциите (СНИМКА)

5 Октомври, 2026 12:17 1 857 11

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  • естетични корекции-
  • риалити шоу

Фенове разпространиха снимки на 30-годишната маникюристка отпреди около десетилетие

Показаха Ралица от „Ергенът: Любов в рая“ преди корекциите (СНИМКА) - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Снимки на Ралица от „Ергенът: Любов в Рая“ отпреди около 10 години се появиха в социалните мрежи и предизвикаха интерес сред зрителите на формата. На кадрите 30-годишната маникюристка е с естествения си външен вид, преди предполагаемите промени, за които се говори в предаването.

Показаха Ралица от „Ергенът: Любов в рая“ преди корекциите (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Ралица е от Видин и живее в Лондон от 19-годишна. В риалити формата, заснет на гръцкия остров Родос, тя бързо се превърна в една от най-ухажваните участнички. Интересът към нея е силен както сред мъжете в имението, така и сред зрителите на предаването.

Участнички обсъдиха външността ѝ

В разговор със свои партньори Станислава и Габи обсъждат какви корекции предполагаемо има Ралица. Станислава, представяна във формата като „Мисис България 2018“, заявява: „Тя няма една част от тялото нейна, естествена“.

Габи твърди, че по лицето на Ралица има оперативни промени и хиалурон в устните. В разговора двете използват и обидни квалификации по адрес на участничката, включително твърдението, че изглеждала като момче. Изказванията са част от разговор между участниците и не са потвърдени от Ралица.

Станислава допълва: „Цяла загадка е тя как изглежда!“ Репликите предизвикаха реакция сред феновете на Ралица, които публикуваха нейни по-стари снимки като аргумент, че тя е имала атрактивна визия и преди евентуалните естетични процедури.

В публикацията се твърди, че Ралица има силиконови импланти в гърдите и седалището, както и промени по носа и устните. Самата участничка не е посочила публично къде са извършвани подобни процедури, а в материала не е представено нейно изявление, с което да потвърждава или отрича конкретните твърдения.

Интересът към Ралица остава висок и тя продължава да бъде сред най-обсъжданите участнички в „Ергенът: Любов в Рая“. Старите снимки насочиха вниманието не само към външната ѝ промяна, но и към начина, по който участниците коментират визията си един на друг пред камерите.

Източник: hotarena.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То....

    16 0 Отговор
    Тъпотията ходи по жените! Мъж, от хубав, грозен нема да се направи никога!

    Коментиран от #3

    12:20 05.10.2026

  • 2 амиии...

    13 0 Отговор
    Изглеждала е нормално, но ако не се бе направила на маймунка, нямаше да има шанс за такива предавания. Там не канят нормални участници.

    12:23 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Казах

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "да бе":

    Мъж, не тези, които не знаят какво са!

    12:29 05.10.2026

  • 5 пфф

    4 0 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел. Вие и миската няма да я познаете, ако я видите на стари записи.😆

    12:34 05.10.2026

  • 6 Звездоброец

    10 0 Отговор
    Ето как естествената красота се превръща в силиконови "блата" !

    12:38 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 в кратце

    14 0 Отговор
    На голямата снимка,където е с черна рокличка и пусната дълга коса, Ралица е по-хубава.

    12:40 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами,

    7 0 Отговор
    Загрозила се е.....

    13:03 05.10.2026

  • 11 Риболовеца

    4 0 Отговор
    Била е много красиво момиче.

    13:08 05.10.2026