Китай закри над 670 малки банки за година

Китай е съкратил броя на малките и средните селски банки с 670 през 2025 г. Това представлява спад от 18,6% за една година и е част от мащабно преструктуриране на банковия сектор, съобщава Кайсин, позовавайки се на данни на Националната администрация за финансово регулиране на Китай.

Броят на тези институции е намалял от 3603 в края на 2024 г. до 2933 в края на 2025 г. Данните не означават, че всички 670 банки са фалирали или са били затворени след внезапен крах. В много случаи става дума за сливания, при които банковите лицензи и самостоятелното съществуване на по-малките кредитори са прекратени, а активите и задълженията им са поети от по-големи структури.

Селските банки са най-уязвимата част от сектора

По данни, цитирани от Financial Times, общият брой на банковите институции в Китай е спаднал до 3139, или с 23% за четири години. Почти всички закрити или обединени структури са работили в селски райони, където малките банки са по-силно изложени на проблеми с качеството на активите, капитала и управлението.

Рейтинговата агенция Fitch определя малките селски и градски банки като най-слабата част от китайската финансова система. Тези институции контролират повече от една четвърт от банковите активи в страната, но работят под натиск заради ниските лихви, дефлацията и продължаващия спад на пазара на имоти.

„Никога досега не сме виждали консолидация в такъв мащаб“, заявява пред Financial Times Джейсън Бедфорд, старши гост-изследовател в Института за Източна Азия към Националния университет на Сингапур. Според него обединяването на малките банки трябва да улесни надзора и да намали риска от ликвидни сътресения при отделни институции.

Преструктурирането променя местния банков пазар

Един от най-големите примери е Вътрешна Монголия. След обединяването на повече от 100 кредитни институции под управлението на Inner Mongolia Rural Commercial Bank са останали 12 банкови структури.

В Ухан местните власти поеха контрола над изпитващия затруднения Z-Bank, който впоследствие беше включен в Hankou Bank. Случаят показва, че консолидацията се използва не само за административно намаляване на броя на банките, но и за прехвърляне на проблемни институции към по-големи кредитори.

Процесът се развива на фона на по-широки усилия за укрепване на банковия сектор. През 2025 г. най-големите китайски банки обявиха планове за набиране на допълнителен капитал, докато властите насърчават сливането на малки регионални кредитори и прехвърлянето им към по-устойчиви структури.

Източници: Financial Times, Кайсин