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ЕК обсъжда с България параметрите на бюджета за 2027 г.
  Тема: Икономика

ЕК обсъжда с България параметрите на бюджета за 2027 г.

5 Октомври, 2026 06:09 735 8

  • бюджет 2027-
  • европейска комисия-
  • гълъб донев-
  • бюджетен дефицит-
  • свръхдефицит

Представители на Европейската комисия пристигат у нас преди изтичането на срока за представяне на бюджетната рамка. Правителството цели дефицит от 3%.

ЕК обсъжда с България параметрите на бюджета за 2027 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на Европейската комисия пристигат в България за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 г. Разговорите се провеждат преди крайния срок, в който страната трябва да представи бюджетната си рамка пред Брюксел.

Финансовият министър Гълъб Донев заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ:

„Амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит.“

България е в процедура по свръхдефицит, заради което Европейската комисия може да поиска допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%.

Срокът пред Европейската комисия е 15 октомври

До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия. Това е следващият ключов етап от подготовката на бюджета за 2027 г., по който ще бъдат обсъждани приходите, разходите и очакваният дефицит.

След представянето на рамката пред Европейската комисия правителството трябва да внесе проектобюджета в Народното събрание до края на октомври. Конкретни допълнителни мерки за ограничаване на разходите все още не са обявени.

Източници: БНТ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивните Бандити

    14 1 Отговор
    Използват прикритието на Еврото, за да огробят Бълтария така, както и турчин не е грабил.

    06:18 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Бюджета се пише в ЕЦБ.

    06:45 05.10.2026

  • 6 готованец

    3 1 Отговор
    ей ви Независимост!
    Празнуване колкото щете кухи тикви!!!

    06:46 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тити

    3 1 Отговор
    Параметрите давани ще теглим нови дългове в това Радев е добър за толкова му стига акъла.

    07:12 05.10.2026