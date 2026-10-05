ЕК обсъжда с България параметрите на бюджета за 2027 г.

Представители на Европейската комисия пристигат в България за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 г. Разговорите се провеждат преди крайния срок, в който страната трябва да представи бюджетната си рамка пред Брюксел.
Финансовият министър Гълъб Донев заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ:„Амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит.“
България е в процедура по свръхдефицит, заради което Европейската комисия може да поиска допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%.
Срокът пред Европейската комисия е 15 октомври
До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия. Това е следващият ключов етап от подготовката на бюджета за 2027 г., по който ще бъдат обсъждани приходите, разходите и очакваният дефицит.
След представянето на рамката пред Европейската комисия правителството трябва да внесе проектобюджета в Народното събрание до края на октомври. Конкретни допълнителни мерки за ограничаване на разходите все още не са обявени.
Източници: БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивните Бандити
06:18 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
06:45 05.10.2026
6 готованец
Празнуване колкото щете кухи тикви!!!
06:46 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тити
07:12 05.10.2026