Иран каза къде ще отидат приходите от Ормузкия проток

Иранските власти възнамеряват да използват средствата, събрани от таксите за Ормузкия проток, за подобряване на благосъстоянието на населението и укрепване на отбранителните способности на страната. Това обяви Хасан Гашгави, член на Комисията по национална сигурност (Меджлис) на парламента.

„По време на разглеждането на този законопроект (за стратегически мерки за гарантиране на сигурността и устойчивото развитие на Ормузкия проток) бяха взети важни решения относно разпределението на приходите, генерирани от прилагането на този закон“, цитира думите му информационна агенция Fars.

Гашгави заяви, че приходите ще бъдат използвани за подпомагане на жизнения стандарт на населението чрез хранителни купони, укрепване на отбранителните и инфраструктурни способности на страната, като приоритет ще се дава на провинциите, засегнати от военни операции, островите, морската инфраструктура и противовъздушната отбрана, както и за подобряване на жизнения стандарт на военнослужещите. На 6 август информационната агенция Fars, позовавайки се на източник от иранското външно министерство, съобщи, че преговорите между Иран и Оман са фокусирани върху таксите за услуги за кораби, преминаващи през Ормузкия проток, чийто размер ще зависи от обема на услугите, предоставяни от Техеран и Мускат.

Успоредно с ирано-оманските преговори, Техеран обмисля законопроект, който би забранил преминаването на кораби, свързани със Съединените щати и Израел, през Ормузкия проток. Аболфазл Зохраванд, член на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент, заяви пред ТАСС, че новият ирански законопроект за управление на Ормузкия проток ще разграничи ясно приятелските и враждебните страни и ще даде на Техеран лост за влияние над неприятелските страни.