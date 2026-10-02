Новини
България »
Забраниха на архимандрит Дионисий да извършва богослужения

Забраниха на архимандрит Дионисий да извършва богослужения

2 Октомври, 2026 17:59 1 103 20

  • архимандрит дионисий-
  • монах-
  • църква

Решението е взето от Светия Синод

Забраниха на архимандрит Дионисий да извършва богослужения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Светият Синод на Българската православна църква утвърди решението за низвержение от сан на архимандрит Дионисий (Мишев). Това означава, че той вече няма да бъде свещенослужител, но остава монах и не е отлъчен от Църквата, съобщава Нова тв.

Решението е взето на заседание на 2 октомври, когато Светият Синод в пълен състав се е конституирал като Църковен съд и е разгледал делото срещу Дионисий. Синодът е потвърдил решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември, с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“.

„За“ горното решение гласуваха следните членове на Светия Синод: Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий.

„Против“ и с особено мнение гласуваха следните членове на Светия Синод: Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений. От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.

В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност. Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.

Решението е окончателно, а наказанието влиза в сила от датата на утвърждаването му – 2 октомври 2026 г. С това Дионисий (Мишев) престава да бъде клирик (свещенослужител), като остава монах и не е отлъчен от Църквата.

От тази дата монах Дионисий (Мишев) няма право да облича свещенически одежди, да отслужва света Литургия, да извършва и да участва като свещеник в никакви богослужебни последования на Църквата, да дава свещеническо благословение и да носи отличителните знаци на архимандритското достойнство – нагръден архимандритски кръст.

Решението ще бъде публикувано в „Църковен вестник“ и официалния сайт на Св. Синод, като за него ще бъдат уведомени Поместните православни църкви.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    25 8 Отговор
    Христос на никого нищо не е забранявал и никого не е съдил

    Коментиран от #15

    18:02 02.10.2026

  • 2 Дионисий

    18 15 Отговор
    е високо образован, духовно издигнат свещенослужител и тези ДС кадри и руски слуги на КГБ не могат да понесат висотата му. А и той разкри подробно как Данаил е съучаствували в убийството на свещеник в Рожен.

    18:08 02.10.2026

  • 3 Шефчето

    3 7 Отговор
    2020 беше много лошо се изтървал на протестите неуписуема миризма беше .

    18:10 02.10.2026

  • 4 Тодор Живков

    10 7 Отговор
    Всичките попове бяха милиционери от ДС!

    18:10 02.10.2026

  • 5 КомунизЪма е жив!

    9 6 Отговор
    Нямаш право да говориш правда!

    18:12 02.10.2026

  • 6 Робот

    11 11 Отговор
    Религията трябва да се забрани а не само туморите около нея..!

    Коментиран от #19

    18:13 02.10.2026

  • 7 Нема Ролекс а

    13 2 Отговор
    Нема Майбах кат Ники

    18:14 02.10.2026

  • 8 По армейски

    8 0 Отговор
    Разжалвали завалията до реднек...

    18:20 02.10.2026

  • 9 Реално

    12 7 Отговор
    Сектата РПЦ и клона у нас, БПЦ, нямат нищо общо с християнството !
    Управляват се от офицери на КГБ-ДС, които се кланят само на парите и разврата.

    18:22 02.10.2026

  • 10 маке

    5 1 Отговор
    Най после.....И сега килимявката на къде?

    18:30 02.10.2026

  • 11 Невежество и алогизъм

    3 2 Отговор
    "Това означава, че той вече няма да бъде свещенослужител, но остава монах и не е отлъчен от Църквата".Е как може да отнемаш нещо, което нямаш власт да дадеш?
    Откр. 5:  Направил си ни Богу нашему царе и свещеници и ще царуваме на земята".
    Апропо, православната думата МИРЯНИ идва от руската дума за света - мир, което означава светски хора, а ето какво казва Христос за света. Вие не сте от света, както и аз не съм от света. Ако бяхте от света.

    18:37 02.10.2026

  • 12 древногръци бог Дионисий

    4 2 Отговор
    На нищо го направиха, направо го навряха в миша дупка.

    18:40 02.10.2026

  • 13 Боци

    1 1 Отговор
    Всички горе изброени са изчадия адови. Да горите в катрана богоотстъпници и слуги на дявола.

    Коментиран от #20

    18:43 02.10.2026

  • 14 Бан Ки Мун-чо

    1 2 Отговор
    Е като започнат протестите кой ще ги отслужва?

    18:44 02.10.2026

  • 15 Точен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Това изобщо не е вярно. В Евангелието от Йоана има десетки случаи на остри думи на Исус. Негови са думите срещу фарисеите и садукеите "рожби ехиднини"... И т.н... В смисъл не е казвал съдебни присъди, но доста остро е давал морални, а и житейски. Каквато дава и Синодът... Прочетете внимателно притчите му... Освен това, Христос дава "пълномощия" на св. Петър да направи земна църква, която да се бори за християните и идеите им.

    18:57 02.10.2026

  • 16 АТИЛА

    3 0 Отговор
    Задунайския Патриарх Данаил е МИЛИЦИОНЕР, Като Баща си, Тоест ПРЕСТЪПНИК !

    18:58 02.10.2026

  • 17 АТИЛА

    3 0 Отговор
    Всеки МИЛИЦИОНЕР по Болшевишките Закони Беше и Член на БКП, Тоест и ТЕРОРИСТ !

    18:58 02.10.2026

  • 18 АТИЛА

    3 0 Отговор
    КОМУНИСТ Или Милиционер да Защитава Православието е Все Едно Пефофил да Пази Детска ГРАДИНА !

    18:59 02.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ехе...

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Боци":

    Намери се кой да съди служителите на Шефа горе!

    19:03 02.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове