Забраниха на архимандрит Дионисий да извършва богослужения

Светият Синод на Българската православна църква утвърди решението за низвержение от сан на архимандрит Дионисий (Мишев). Това означава, че той вече няма да бъде свещенослужител, но остава монах и не е отлъчен от Църквата, съобщава Нова тв.
Решението е взето на заседание на 2 октомври, когато Светият Синод в пълен състав се е конституирал като Църковен съд и е разгледал делото срещу Дионисий. Синодът е потвърдил решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември, с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“.
„За“ горното решение гласуваха следните членове на Светия Синод: Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий.
„Против“ и с особено мнение гласуваха следните членове на Светия Синод: Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений. От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.
В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност. Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.
Решението е окончателно, а наказанието влиза в сила от датата на утвърждаването му – 2 октомври 2026 г. С това Дионисий (Мишев) престава да бъде клирик (свещенослужител), като остава монах и не е отлъчен от Църквата.
От тази дата монах Дионисий (Мишев) няма право да облича свещенически одежди, да отслужва света Литургия, да извършва и да участва като свещеник в никакви богослужебни последования на Църквата, да дава свещеническо благословение и да носи отличителните знаци на архимандритското достойнство – нагръден архимандритски кръст.
Решението ще бъде публикувано в „Църковен вестник“ и официалния сайт на Св. Синод, като за него ще бъдат уведомени Поместните православни църкви.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #15
18:02 02.10.2026
2 Дионисий
18:08 02.10.2026
3 Шефчето
18:10 02.10.2026
4 Тодор Живков
18:10 02.10.2026
5 КомунизЪма е жив!
18:12 02.10.2026
6 Робот
Коментиран от #19
18:13 02.10.2026
7 Нема Ролекс а
18:14 02.10.2026
8 По армейски
18:20 02.10.2026
9 Реално
Управляват се от офицери на КГБ-ДС, които се кланят само на парите и разврата.
18:22 02.10.2026
10 маке
18:30 02.10.2026
11 Невежество и алогизъм
Откр. 5: Направил си ни Богу нашему царе и свещеници и ще царуваме на земята".
Апропо, православната думата МИРЯНИ идва от руската дума за света - мир, което означава светски хора, а ето какво казва Христос за света. Вие не сте от света, както и аз не съм от света. Ако бяхте от света.
18:37 02.10.2026
12 древногръци бог Дионисий
18:40 02.10.2026
13 Боци
Коментиран от #20
18:43 02.10.2026
14 Бан Ки Мун-чо
18:44 02.10.2026
15 Точен
До коментар #1 от "Хмм":Това изобщо не е вярно. В Евангелието от Йоана има десетки случаи на остри думи на Исус. Негови са думите срещу фарисеите и садукеите "рожби ехиднини"... И т.н... В смисъл не е казвал съдебни присъди, но доста остро е давал морални, а и житейски. Каквато дава и Синодът... Прочетете внимателно притчите му... Освен това, Христос дава "пълномощия" на св. Петър да направи земна църква, която да се бори за християните и идеите им.
18:57 02.10.2026
16 АТИЛА
18:58 02.10.2026
17 АТИЛА
18:58 02.10.2026
18 АТИЛА
18:59 02.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ехе...
До коментар #13 от "Боци":Намери се кой да съди служителите на Шефа горе!
19:03 02.10.2026