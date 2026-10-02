Меган Маркъл се затъжи за дома: пусна коледен календар, вдъхновен от имението си в Монтесито

Меган Маркъл представи нов коледен адвент календар, вдъхновен от градината на семейното имение в Монтесито, Калифорния, месец след преместването ѝ във Великобритания заедно с принц Хари и двете им деца.

45-годишната херцогиня на Съсекс показа новия продукт на своята лайфстайл марка As Ever в Instagram.

„Малко празнична магия е на път. 24 дни със сладки изненади, създадени за радостта от очакването. Първият ни адвент календар идва утре“, написа Меган Маркъл.

Опаковката на календара е пряко свързана с имението в Монтесито, което Меган Маркъл и британският принц Хари купиха през 2020 г. На кутията е изобразена къщата, оценявана на около 14 млн. долара, както и кокошките, които семейството отглежда в имота.

Според представянето на продукта дори цифрите върху календара и надписите върху шоколадовите изделия наподобяват почерка на бившата актриса от сериала „Костюмари“.

„Магичен празник на сезона. Двадесет и четири ръчно изработени шоколадови изкушения, които да подсладят всеки ден, внимателно вдъхновени от нашата градина в Монтесито“, гласи посланието от вътрешната страна на кутията.

Адвент календарът струва 148 долара и носи логото на As Ever с две преплетени палми. Символът също е препратка към семейния дом на Меган Маркъл и принц Хари в Калифорния.

За създаването на колекцията херцогинята на Съсекс си партнира с шоколатиера Джонатан Грам от Compartés. Меган Маркъл показа и кадри от подготовката на продукта, започнала още през юни.

Вкусовете на 24-те шоколадови изделия са вдъхновени от някои от продуктите, които вече се предлагат под марката As Ever, включително плодови конфитюри и мармалади.

Меган Маркъл създаде As Ever през 2025 г., като постепенно разшири бизнеса с продукти, свързани с готвенето, дома и начина на живот.

Новият адвент календар се появява след преместването на Меган Маркъл и принц Хари във Великобритания заедно с децата им, принц Арчи и принцеса Лилибет.

Въпреки промяната семейството продължава да запазва имението си в Монтесито. Според информация на Page Six имотът се поддържа от служители и към момента няма данни в него да са се нанесли други хора.

Новият продукт на As Ever ясно запазва връзката на Меган Маркъл с Монтесито, като превръща дома и градината на семейството в основен мотив на първата коледна колекция на марката.