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Полша загуби 394 милиона долара, опитвайки се да купи петрол с криптовалута

Полша загуби 394 милиона долара, опитвайки се да купи петрол с криптовалута

16 Септември, 2026 15:11 765 7

  • полша-
  • петрол-
  • криптовалута-
  • orlen

През 2023 г. Orlen се опита да закупи енергийни ресурси от Венецуела, въпреки американските санкции

Полша загуби 394 милиона долара, опитвайки се да купи петрол с криптовалута - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полската енергийна компания Orlen загуби близо 400 млн. USD, опитвайки се да купи петрол от Венецуела през 2023 г., въпреки американските санкции, съобщава Financial Times (FT).

Швейцарското дъщерно дружество на Orlen се опитало да осигури сделката, като изпратило аванси на базираните в ОАЕ компании Hannon International и Gold Mar International Trading. Докато парите на Orlen транзитирали през Дубай, три супертанкера, наети от полската компания, се насочили към Венецуела. Според корабните записи, те достигнали венецуелските води до средата на декември, като хвърлили котва близо до терминала Хосе, основния център за износ на петрол на страната.

Венецуелската държавна петролна компания Petróleos de Venezuela обаче твърди, че никога не е получила плащането за петрола. Танкерите, след като стояли в морето няколко месеца, отплавали празни. Orlen била принудена да отпише общо 394 млн. USD. Повече от две години по-късно компанията се опитва да си възстанови 230-те млн. USD, преведени на Hannon International, но дубайската компания твърди, че не разполага със средствата.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро няма

    9 1 Отговор
    да им трябва, щото след атомната бомба остават само хлебарките и може би индийските гастербайтери

    15:14 16.09.2026

  • 2 Хвала на

    9 0 Отговор
    дяволетата прецакали тарикатчетата.

    15:14 16.09.2026

  • 3 ПБДБ

    5 7 Отговор
    Голема работа, Мунчо толкова дава нагодина но Боташ за въздух в тръбите 😃

    15:14 16.09.2026

  • 4 Докато има

    10 0 Отговор
    балъци, ще има и тарикати...

    15:15 16.09.2026

  • 5 Хахаха

    10 1 Отговор
    Тръгнали война да правят на Русия

    15:20 16.09.2026

  • 6 мамниците

    8 0 Отговор
    Банкнотите са само хартийки на национална банка, но все пак може да ги намачкаш с ръка, а крипто валута от някакъв вид е огромен кодиран набор от числа, не гарантиран от никого.

    15:30 16.09.2026

  • 7 Никой не казва

    1 0 Отговор
    Санкциите действат.....

    15:47 16.09.2026