Полша загуби 394 милиона долара, опитвайки се да купи петрол с криптовалута

Полската енергийна компания Orlen загуби близо 400 млн. USD, опитвайки се да купи петрол от Венецуела през 2023 г., въпреки американските санкции, съобщава Financial Times (FT).

Швейцарското дъщерно дружество на Orlen се опитало да осигури сделката, като изпратило аванси на базираните в ОАЕ компании Hannon International и Gold Mar International Trading. Докато парите на Orlen транзитирали през Дубай, три супертанкера, наети от полската компания, се насочили към Венецуела. Според корабните записи, те достигнали венецуелските води до средата на декември, като хвърлили котва близо до терминала Хосе, основния център за износ на петрол на страната.

Венецуелската държавна петролна компания Petróleos de Venezuela обаче твърди, че никога не е получила плащането за петрола. Танкерите, след като стояли в морето няколко месеца, отплавали празни. Orlen била принудена да отпише общо 394 млн. USD. Повече от две години по-късно компанията се опитва да си възстанови 230-те млн. USD, преведени на Hannon International, но дубайската компания твърди, че не разполага със средствата.