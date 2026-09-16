Европейският парламент постепенно ще намали зависимостта от чуждестранни технологии

Ръководството на Европейския парламент (ЕП) обсъди план за провеждане на вътрешен одит, насочен към „постепенно намаляване на зависимостта“ от чуждестранни технологични компании, съобщи европейското издание Politico.

Според изданието причината за тези действия е „нарастваща технологична конкуренция между глобалните сили“. Одитът има за цел да предостави „подробна оценка на рисковете за цифровия суверенитет“, пред които ще се изправи ЕП. Във вътрешния документ се посочва още, че агенцията може да се изправи пред риска от „технологично спиране“ по време на периоди на „геополитическо напрежение“.

Освен това ЕП планира да въведе изискване за суверенитет в ИТ търговете до края на годината, включително за облачна инфраструктура и модели с изкуствен интелект (ИИ). Внедряването на резервни решения за видеоконферентна връзка е планирано за март следващата година.

Отбелязва се, че окончателно решение за прехода към европейски технологии все още не е взето. Според вестника, ЕП е започнал да използва търсачката Qwant вместо Google, а също така е ограничил някои функции с изкуствен интелект на таблетите на евродепутатите.