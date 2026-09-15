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Полша ще се бори с вноса на украинско зърно под формата на транзит
  Тема: Украйна

Полша ще се бори с вноса на украинско зърно под формата на транзит

15 Септември, 2026 21:07 619 6

  • полша-
  • украйна-
  • зърно-
  • дестабилизация

Не може да се допусне повторение на ситуацията от 2023 година, когато украинското зърно дестабилизира полския пазар

Полша ще се бори с вноса на украинско зърно под формата на транзит - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полските власти ще продължат да се борят с опитите за внос на украинско зърно под прикритието на транзит на фона на проблемите на Киев с транспортирането на продукти през Черно море. Стефан Краевски, ръководител на полското министерство на земеделието, обяви това по радио RMF FM.

„Не можем да допуснем ситуация като 2023 г., когато украинското зърно дестабилизира полския пазар. Не можем да допуснем ситуация, в която украинското зърно има предимство пред полското зърно, което искаме да изнасяме“, заяви Краевски. Той добави, че полските власти следят отблизо украинските доставки на зърно от входа до изхода. Министърът не отговори на въпрос дали властите в Киев са се обърнали към Варшава за съдействие при транзита на зърно поради проблеми с транспортирането му през Черно море.

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През юли полското министерство на земеделието обяви, че Варшава няма да премахне ограниченията, наложени през 2023 г., заедно с Унгария и Словакия, върху вноса на определени селскостопански продукти, включително зърно, от Украйна, въпреки сключването на ново търговско споразумение между Киев и ЕС през 2025 г.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    няма как да стане тва-Украина отдавна е 404 и рашаните стигнаха до Киев!!! как така несъществуваща държава има износ?

    21:16 15.09.2026

  • 2 защо

    4 0 Отговор
    Разберете се накрая!
    ПОЛША ще се бори или Полша докрай ще подкрепя Украйна?
    На нищо ни направихте.

    21:19 15.09.2026

  • 3 да внимават с Калининград

    1 2 Отговор
    при грешка финишират

    21:21 15.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    А у нас никой не се бори и алъш-веришът си върви ли върви❕
    Камиони изнасят зърно ( българско)...
    Камиони внасят зърно ( у... и.ско)....

    21:22 15.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Полша каквато е равнинна ,както се ерчат ще стане още по гладка ми се струва ,няма да им трябва ни транзит ни зърно

    21:50 15.09.2026

  • 6 Ааааа

    1 0 Отговор
    Яштилаина и мълчете, нали ги защитавате😀🍸

    21:53 15.09.2026