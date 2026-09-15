Полша ще се бори с вноса на украинско зърно под формата на транзит

Полските власти ще продължат да се борят с опитите за внос на украинско зърно под прикритието на транзит на фона на проблемите на Киев с транспортирането на продукти през Черно море. Стефан Краевски, ръководител на полското министерство на земеделието, обяви това по радио RMF FM.

„Не можем да допуснем ситуация като 2023 г., когато украинското зърно дестабилизира полския пазар. Не можем да допуснем ситуация, в която украинското зърно има предимство пред полското зърно, което искаме да изнасяме“, заяви Краевски. Той добави, че полските власти следят отблизо украинските доставки на зърно от входа до изхода. Министърът не отговори на въпрос дали властите в Киев са се обърнали към Варшава за съдействие при транзита на зърно поради проблеми с транспортирането му през Черно море.

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През юли полското министерство на земеделието обяви, че Варшава няма да премахне ограниченията, наложени през 2023 г., заедно с Унгария и Словакия, върху вноса на определени селскостопански продукти, включително зърно, от Украйна, въпреки сключването на ново търговско споразумение между Киев и ЕС през 2025 г.