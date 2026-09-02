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Chevron, ENI и GE подписаха сделки за десетки милиарди долари с Венецуела.

Chevron, ENI и GE подписаха сделки за десетки милиарди долари с Венецуела.

2 Септември, 2026 22:30 375 6

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Повечето от споразуменията предвиждат разширяване на проекти, договорени по-рано през 2026 година

Chevron, ENI и GE подписаха сделки за десетки милиарди долари с Венецуела. - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Chevron, ENI и GE подписаха договори с Венецуела, които ще генерират десетки милиарди долари инвестиции. Това беше обявено от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт след церемония, проведена в президентския дворец Мирафлорес в столицата на Боливарианската република.

„Днес е исторически ден в процеса на трансформация на Венецуела и разширяване на възможностите за венецуелския народ. Мисията на президента САЩ Доналд Тръмп във Венецуела е ясна и проста: да донесе мир, свобода, нови възможности и просперитет на народа на Венецуела. Убеден съм, че подписаните днес споразумения представляват инвестиции на стойност десетки милиарди долари, които в крайна сметка ще доведат до създаването на хиляди работни места. Споразуменията са от решаващо значение за стартирането на този процес, насочен към осигуряване на мир, нови възможности и просперитет за всички хора на Венецуела. От името на президента на Съединените щати, от мое име и от името на народа на САЩ, изразявам най-дълбоката си благодарност на Chevron, ENI, GE и многото други компании, които ще ви последват в донасянето на капитал, технологии и нови възможности във Венецуела“, каза министърът.

Повечето от подписаните споразумения предвиждат разширяване на проекти, договорени през 2026 г. Chevron инвестира над 7 млрд. USD, за да удвои производството на петрол във Венецуела до 600 000 барела на ден през следващите пет години. Междувременно ENI разширява дейността си в находищата в пояса на Ориноко.

Производството на петрол във Венецуела в момента е приблизително 1,25 милиона барела на ден, значително под пика от 3 милиона барела на ден, достигнат в края на 90-те години. Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света, надхвърлящи 300 милиарда барела, но производството ѝ остава ниско.

Chevron, вторият по големина производител на петрол в САЩ, беше единствената чуждестранна компания, на която беше разрешено да добива въглеводороди във Венецуела, преди САЩ да поемат контрола над президента Николас Мадуро през януари. Компанията оперира в страната над 50 години. През януари средното годишно производство на Chevron във Венецуела достигна 240 000 барела на ден. До юли то се е увеличило до приблизително 270 000 барела на ден.

Миналата седмица Тръмп обяви сделка с Венецуела, която ще прехвърли над 65 милиарда барела от доказаните петролни запаси на Венецуела към САЩ. Демократите критикуваха президента, твърдейки, че е изложил на риск живота на американци заради петролна сделка с Венецуела, която би била от полза само за неговото семейство и приятели.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    4 2 Отговор
    Tова не са сделки, а пладнешки грабеж на МАГА едро!

    22:37 02.09.2026

  • 2 Имали бол пари, платили

    2 1 Отговор
    За сега ще дават, а дали ще вземат, да питат Путин или Си!

    22:39 02.09.2026

  • 3 Венецуела е на първите места

    1 4 Отговор
    По добив на петрол и тръмпоча им го езе и го даде на големите западни корпорации...и Си и Путин не можаха да спасят мадуро и петрола на Венецуела

    Коментиран от #4, #5, #6

    22:39 02.09.2026

  • 4 Статията е точна

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Венецуела е на първите места":

    И вие сте точен! Петролните запаси на Венецуела които бяха контролирани от Русия и Китай ,новото управление сложено от Тръмп ги предава на САЩ

    22:42 02.09.2026

  • 5 Имали бол пари, платили

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Венецуела е на първите места":

    Запаси, а не добив. Петролът им е тежък, тип битум и за да се пренася, се разрежда. Цялата галимация прави себестойността му около 60 долара за барели трябва Тръм още 5 срока да е президент и да бомбардира Иран, за да вземат да си избиват разходите.

    22:46 02.09.2026

  • 6 Въобще

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Венецуела е на първите места":

    не е на първите места Венецуела. Имат огромни залежи но нямат производство. Сега с американски инвестиции ще развият добива и всички ще спечелят от това, и народът на Венецуела и бизнесът и САЩ. А Путин и Куба ще гледат отстрани.

    22:51 02.09.2026