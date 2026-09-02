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Ирак използва нов метод за доставка на петрол
  Тема: Бъдещето на Газа

Ирак използва нов метод за доставка на петрол

2 Септември, 2026 22:47 612 3

  • иран-
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Целта е да се преодолее кризата в Ормузкия проток

Ирак използва нов метод за доставка на петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иракската петролна индустрия и нейният представител, Държавната компания за маркетинг на петрол (SOMO), успешно преодоляват предизвикателствата, свързани с Ормузкия проток, благодарение на значителните отстъпки от цената на суровия петрол и използването на нов метод за доставка на енергия. Това е убеждението на иракския енергиен експерт Набил ал-Марсуми.

„SOMO успешно управлява кризата, причинена от затварянето на Ормузкия проток, благодарение на плановете, разработени от държавната компания за предоставяне на значителни отстъпки на купувачите на петрол, и нов метод за експлоатация на малотонажни петролни танкери“, отбеляза ал-Марсуми. Това се потвърждава, добави той, от факта, че „до началото на септември ръстът на износа на суров петрол от Ирак се е увеличил до 2,34 милиона барела на ден“.

Експертът обясни, че тази цифра „представлява приблизително 71% от общия износ на петрол на Ирак преди затварянето на Ормузкия проток“. Както отбеляза Ал-Марсуми, „адаптирайки се към променящите се регионални условия, SOMO не само следваше гъвкава политика на отстъпки, но и възприе нов метод за транспортиране на суров петрол, основан на използването на малки танкери за транспортиране на петрол за последваща препродажба извън пролива на благоприятни цени“.


Иран (Ислямска Република)
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  • 3 Абе

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    23:39 02.09.2026