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САЩ няма да налагат строги ограничения над изкуствения интелект

САЩ няма да налагат строги ограничения над изкуствения интелект

16 Септември, 2026 13:23 197 1

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Вашингтон не иска Китай да получи предимство в тази област

САЩ няма да налагат строги ограничения над изкуствения интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма планове да въвежда строги регулации в областта на изкуствения интелект в близко бъдеще, въпреки призивите на ръководители на технологични компании, съобщава New York Post.

На 12 септември Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на американската компания Anthropic, публикува статия, призоваваща за забавяне на развитието на усъвършенствани модели с изкуствен интелект. Той отбеляза, че чрез координиране на забавяне в развитието на напреднали технологии, компаниите с изкуствен интелект биха могли да „купят една до две години допълнително време, преди моделите да достигнат критични нива“ на развитие и да избегнат сериозни грешки в изчисленията. Тази прогноза беше повторена от Илон Мъск, основател на SpaceX и най-богатият човек на планетата, и Сам Алтман, главен изпълнителен директор на голямата американска технологична фирма OpenAI.

„Но президентът и неговите най-добри помощници не планират да въвеждат нов регулаторен режим за изкуствен интелект, поне не в близко бъдеще“, казаха източници пред New York Post. Те заявиха, че Белият дом „се страхува за националната сигурност“ и не иска Китай да получи предимство в областта на изкуствения интелект.

Според един от източниците на изданието, администрацията на САЩ може да се съгласи на меки ограничения под формата на саморегулиране съгласно „кодекс за поведение“ за сектора на изкуствения интелект. Компаниите с изкуствен интелект може също да бъдат задължени да плащат собствените си разходи за електричество и вода.


САЩ
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  • 1 Пущиня(к)

    2 0 Отговор
    Напраиа си ората далаверата, сеа малко по-кротко. По-после, те така, по-заврътено ше минат ени други работи.

    13:27 16.09.2026