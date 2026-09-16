Новият ценови шок е заплаха за германската икономика

Цената на бензина в Германия достигна нов исторически връх, превръщайки горивата в поредния сериозен риск за най-голямата икономика в Европа. Средната цена на литър бензин Super E10 се повиши до 2,286 EUR, показват последните данни на германския автомобилен клуб ADAC. На отделни бензиностанции цените вече надхвърлят значително тази стойност, а Super Plus на магистрална бензиностанция в южната част на Берлин достигна 3,03 EUR за литър.

Само в рамките на ден средната цена на E10 се увеличи от 2,273 на 2,286 EUR за литър. Дизелът достигна средно 2,412 EUR за литър и вече е само на около четири евроцента от историческия си максимум, регистриран през април.

Основният фактор зад ценовия скок остава напрежението в Близкия изток и нарушенията на международните петролни доставки. Международните пазари продължават да реагират на проблемите около Саудитска Арабия и Ормузкия проток. В сряда цената на Brent се понижи леко до около 107,92 USD за барел, след като Рияд предложи допълнителни доставки през Оман, но ограниченият корабен трафик и несигурността около доставките продължават да държат цените високи.

Първият удар е върху транспорта

Рекордните цени вече създават реални проблеми за германските транспортни компании. Германската асоциация за товарен транспорт и логистика BGL съобщава, че заради високите разходи за дизел някои превозвачи временно спират камиони от движение.

Председателят на BGL Дирк Енгелхард настоява за ограничаване на цените на горивата по модел, подобен на Белгия и Люксембург, както и за специален по-евтин дизел за транспортния сектор.

Това е особено важно за германската икономика, защото автомобилният товарен транспорт стои в основата на доставките за индустрията, търговията и строителството. Ако разходите за гориво останат високи за продължителен период, превозвачите неизбежно ще се опитат да прехвърлят поне част от тях върху клиентите си. Това увеличава риска по-скъпият дизел постепенно да се отрази върху цените на стоките.

Бизнесът предупреждава за натиск върху цялата икономика

Германската индустриално-търговска камара DIHK вече предупреждава, че новият скок при енергията може да се превърне в значителна тежест за германската икономика. Организацията призовава правителството да обмисли намаляване на енергийните данъци до минимално допустимото в Европейския съюз равнище.

Новите данни на германската статистическа служба Destatis показват, че натискът вече се разпространява отвъд бензиностанциите. Продажните цени на едро през август са били с 6,8% по-високи спрямо година по-рано – най-силният годишен ръст от февруари 2023 г. Само спрямо юли увеличението е 0,9%.

Особено показателни са цените на горивата и свързаните с тях енергийни продукти. Според Destatis именно конфликтът в Иран и Близкия изток е сред основните причини за ускоряването на цените на едро, като твърдите, течните и газообразните горива и свързаните продукти са поскъпнали с 35,1% на годишна база.

Това увеличава риска високите цени на бензина и дизела да се превърнат от проблем на автомобилистите в по-широк инфлационен фактор.

По-малко пари за потребление

Другата пряка последица е върху бюджетите на домакинствата. При цена от 2,286 EUR за литър зареждането на 60-литров резервоар с E10 струва около 137 EUR .

В пограничните райони разликата с други държави вече е значителна. Според данни на германската статистическа служба, цитирани от Deutsche Welle през последното денонощие, зареждането на 60-литров резервоар е струвало приблизително 31 EUR по-малко в Полша и Чехия, с 28 EUR по-малко в Люксембург и с около 25 EUR по-малко в Австрия.

За домакинствата в големите градове част от ефекта може да бъде компенсиран чрез обществения транспорт, но ситуацията е различна в селските райони, където автомобилът често няма реална алтернатива. Именно там повишаването на цените на горивата директно намалява свободния доход за други покупки и услуги.

При продължителен ценови шок това може да отслаби частното потребление – важен компонент от икономическата активност на Германия.

Инфлационният риск се връща

Рекордните цени на горивата идват в момент, когато производители, търговци и домакинства вече усещат ефекта от по-скъпата енергия. Последните данни за цените на едро показват, че енергийният шок постепенно се предава по веригата на доставки.

Това създава класически риск за германската икономика: транспортът поскъпва, компаниите плащат повече за доставки и суровини, част от разходите се прехвърлят към крайните цени, а покупателната способност на домакинствата се свива.

За експортно ориентирана индустриална икономика като германската високите енергийни и транспортни разходи носят и допълнителен проблем – влошаване на ценовата конкурентоспособност спрямо производители в държави с по-евтина енергия.

Берлин търси спешни мерки

Рекордът вече принуди германското правителство да обсъжда варианти за намаляване на тежестта. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че кабинетът скоро ще представи предложения и че данъците и таксите върху горивата ще бъдат разгледани.

Сред обсъжданите варианти е намаляване на ДДС върху бензина от 19% на 7%, както и намаление на енергийния данък. Предложението беше подкрепено от Торстен Фрай, един от близките съюзници на Мерц, който настоя мерките да бъдат разгледани бързо.

Министерството на икономиката обаче е скептично към въвеждането на административен таван на цените и към специален данък върху извънредните печалби на петролните компании. Според ведомството германският пазар е твърде голям и различен по структура, за да бъде директно приложен моделът на Люксембург.

Така рекордната цена на бензина вече се превръща от проблем на шофьорите в макроикономически риск. Ако петролните котировки останат високи, Германия може да се сблъска едновременно с по-скъп транспорт, растящи производствени разходи, допълнителен инфлационен натиск и по-слабо потребление – комбинация, която би затруднила възстановяването на икономиката.