Космическият туризъм вече има ценова листа

Пътуването извън Земята вече не е само държавна космическа програма, а пазар на ултралуксозни преживявания. През 2026 г. космическият туризъм се оформя като ниша за клиенти с много големи финансови възможности, готови да платят от 125 000 USD за полет със стратосферен балон до десетки милиони долари за орбитална мисия.

Най-достъпният вариант не е класически полет в Космоса, а издигане със стратосферен балон. При него капсула с пътници достига около 30 километра височина, откъдето се виждат кривината на Земята и тъмнината на Космоса. Полетът продължава около шест часа, но не включва безтегловност. Цената при този тип преживяване започва от около 125 000 USD на място.

Този сегмент е насочен към хора, които искат визуалното усещане за „ръба на Космоса“, но без ракетен старт, големи претоварвания и дълга подготовка. Именно затова стратосферните полети се рекламират повече като луксозно туристическо изживяване, отколкото като пълноценна космическа мисия.

Следващото ниво са суборбиталните полети. При тях апаратът преминава границата от около 100 километра височина, известна като линията на Карман, но не остава в орбита около Земята. Пътниците получават няколко минути безтегловност и гледка към планетата от Космоса, след което капсулата или космическият самолет се връща обратно. Такива полети обикновено продължават около 10–15 минути.

В този сегмент работят компании като Blue Origin и Virgin Galactic. Blue Origin описва полета с New Shepard като около 11-минутно пътуване отвъд линията на Карман с няколко минути безтегловност. Virgin Galactic, от своя страна, посочва в свои документи до американската Комисия по ценните книжа и борсите, че базовата цена на потребителския ѝ продукт е увеличена до 600 000 USD на място.

Най-скъпият и престижен вариант остава орбиталната мисия. При нея пътниците не просто достигат Космоса, а остават в ниска околоземна орбита за дни или седмици. Това изисква кораб, способен да развие орбитална скорост, сериозна подготовка, медицински прегледи, обучение и сложна логистика. При частни мисии до Международната космическа станция цената вече се движи в диапазона от десетки милиони долари на място.

Axiom Space е сред компаниите, които развиват този модел. Компанията вече организира частни астронавтски мисии до Международната космическа станция, а NASA потвърди поръчка за пета такава мисия, планирана не по-рано от януари 2027 г. Axiom описва тези мисии като част от по-широката си стратегия за изграждане на търговска инфраструктура в ниска околоземна орбита.

Разликата между суборбитален и орбитален полет е ключова. Суборбиталният апарат се издига високо, преминава по дъговидна траектория и се връща на Земята. Орбиталният кораб трябва да достигне приблизително 28 000 км/ч, за да остане в орбита около планетата. Това прави орбиталните мисии несравнимо по-сложни, по-рискови и по-скъпи.

Процедурата за покупка на подобно преживяване също няма много общо с обикновена туристическа резервация. При скъпите суборбитални и орбитални мисии кандидатите преминават през финансово потвърждение, медицински прегледи, юридически документи, отказ от претенции при риск и етапно плащане. В САЩ търговските космически оператори са длъжни да информират участниците за рисковете и да получат писмено информирано съгласие.

Медицинските изисквания зависят от типа полет. При балонните полети подготовката е значително по-лека. При ракетните мисии обаче се оценяват сърдечносъдовото състояние, способността за понасяне на претоварване, реакцията при стрес, клаустрофобията и общото физическо състояние. Няма единна универсална възрастова граница за всички програми, но пълнолетието и доброто здравословно състояние са базово условие.

Пазарът се разширява и извън САЩ. Китайският стартъп Deep Blue Aerospace вече обяви планове за суборбитални туристически полети през 2027 г., като първите билети бяха предложени на цена около 1,5 млн. юана, или приблизително 211 000 USD. Това показва, че космическият туризъм постепенно се превръща от американска ниша в глобално съревнование между частни компании.

Според пазарни оценки секторът има потенциал за рязък растеж до края на десетилетието. Grand View Research оценява глобалния пазар на космически туризъм на 888,3 млн. долара през 2023 г. и прогнозира достигане на над 10 млрд. USD до 2030 г. Въпреки това бизнесът остава силно зависим от безопасността, честотата на полетите, регулациите и доверието на клиентите.

Засега космическият туризъм остава преживяване за свръхбогати клиенти, а не масова услуга. Но тенденцията е ясна: Космосът вече не е запазен само за професионални астронавти и държавни агенции. Той постепенно се превръща в пазар — скъп, рисков и силно престижен, но вече реален.