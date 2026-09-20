Сандов: Познавах само Ивайло Иванов-Ивей като министър

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че по време на мандата си е познавал само Ивайло Иванов-Ивей, след като Софийската градска прокуратура го привлече като обвиняем по случая „Петрохан“.
В интервю за БТВ Сандов каза, че не се притеснява от обвинението и че не е имало финансова облага от споразумението, за което прокуратурата твърди, че е предоставило държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии край хижа „Петрохан“.
По данни на Софийската градска прокуратура деянието е свързано с действия от 2022 г., когато Сандов е бил министър. От обвинението, описано от прокуратурата, следва че става дума за длъжностно престъпление, но съдът тепърва трябва да се произнесе по казуса.
Сандов посочи още, че не съжалява за подписаното споразумение, защото се е водил от закона. Той добави, че има съмнения относно вещото лице Росен Йорданов и неговите компетенции.
В изказването си бившият министър определи обвинението като „активно мероприятие срещу политически опоненти“ и заяви, че има много врагове в енергийната и дървесната мафия.
Източници: Новини.бг, БТВ, Софийска градска прокуратура
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Личи му
09:22 20.09.2026
2 Дзак
Коментиран от #7, #10
09:23 20.09.2026
3 Ооооо
09:24 20.09.2026
4 Сатана Z
Служебно или по мъжки сте се познавали,а Санде?
09:24 20.09.2026
5 абе
09:24 20.09.2026
6 Вчера
09:27 20.09.2026
7 Анонимен
До коментар #2 от "Дзак":Като има Шарани, има и манипулатори!
09:28 20.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Циник
09:28 20.09.2026
10 невербална комуникация
До коментар #2 от "Дзак":Специалистите по "езика на тялото" твърдят, че когато човек лъже, обръща погледа си на ляво, избягва контакта с очи и често докосва лицето си.
09:29 20.09.2026
11 Пич
09:29 20.09.2026
12 Милчо Лаков
Коментиран от #16, #33
09:32 20.09.2026
13 Механик
И кога Ивей е бил министър та си го познавал като такъв?
Абе вас от кои села ви набират, че и министри ви правят?
Коментиран от #40
09:32 20.09.2026
14 мераците на министъра
09:33 20.09.2026
15 Трябваха му само момченцата
09:35 20.09.2026
16 хмм
До коментар #12 от "Милчо Лаков":Аз пък гледах психолога, който е правил експертизата, и не ми стана ясно защо не е разговарял с майката на гуруто, след като няма кой друг да му осветли "тъмната стая" на неговия живот в тийнеджърския период. Да не се разговаря с близките практика ли е при такива експертизи?
Коментиран от #21
09:37 20.09.2026
17 Исторически парк
09:39 20.09.2026
18 имало е облага
09:39 20.09.2026
19 Виж сега,
09:40 20.09.2026
20 Новини
Коментиран от #41, #47
09:41 20.09.2026
21 Европейца
До коментар #16 от "хмм":Прихопортрет се прави по фактология а не по изкривените заявления на близки хора!... особено доказано ненормални като въпросната майка
Коментиран от #25
09:43 20.09.2026
22 А случайно при
09:44 20.09.2026
23 Е.С.
09:48 20.09.2026
24 И тоз е петруханец
09:50 20.09.2026
25 Не става дума за това
До коментар #21 от "Европейца":Разговорът с майката можеше да даде повече информация за познатите от онзи период, които УЖ са били издирвани, но никой не бил открит. Чухме само преразказ за някакъв инцидент от неизвестно лице, което пък чуло от някой друг. И се твърдеше, че до голяма степен може да се приеме за истина, което също е субективно. Тогава къде е фактологията?
Коментиран от #27
09:51 20.09.2026
26 Сандов
Коментиран от #28
09:56 20.09.2026
27 Абе
До коментар #25 от "Не става дума за това":И язе не можех да говорим с неговата м акя, понеже бех при твойта м акя.
Коментиран от #32, #35
09:57 20.09.2026
28 до дежурния тролей
До коментар #26 от "Сандов":По-лесно е да слагаш минуси, вместо да отговориш, нали?
09:58 20.09.2026
29 007 лиценз ту кил
09:59 20.09.2026
30 Пампаец
10:00 20.09.2026
31 Тоз
10:01 20.09.2026
32 хмм
До коментар #27 от "Абе":А ти твоя нямаш ли си или някой друг е при нея?
10:02 20.09.2026
33 Пампаец
До коментар #12 от "Милчо Лаков":Ако тези не бяха содомити щяха да общуват с жени, а не да си бъркат сами в дупките .
10:04 20.09.2026
34 ШЕФА
Коментиран от #38
10:04 20.09.2026
35 Изнерви ли се?
До коментар #27 от "Абе":Аудиторията не е слаботокова като теб, шефа ти и стадото, което сте свикнали да водите.
Коментиран от #44
10:05 20.09.2026
36 име
10:05 20.09.2026
37 Анонимен
10:08 20.09.2026
38 Бойче, ти ли си?
До коментар #34 от "ШЕФА":Забрави ли, че навремето се ротирахте? Ламата на теб не ти ли врачува в оня период?
10:09 20.09.2026
39 ТиДаВидиш
10:09 20.09.2026
40 Питам
До коментар #13 от "Механик":Ми те , ако не бяха зависими , кой щеше да ги прави депутати , министри , кметове... ? Ти даваш ли си сметка , колко струва една предизборна кампания и от къде ги имат тези пари кандидатите ? Ако ги изберат , добре ! Ами , ако не ги изберат , кой им плаща загубите за кампаниите , замислял ли си се ? Нали затова трябва да са зависими за да изпълняват безропотно наредените им мръсотии??? Защо мислиш , че Черепът нарече шофьорът на фърчило който докара Кирчококорчовци на власт , ФИГУРАНТ ? Защото от ФИГУРАНТИТЕ се изисква само да са марионетки ( кукли на конци ) на кукловодите си .
10:12 20.09.2026
41 Това
До коментар #20 от "Новини":е голямата тайна в този случай ,затова лансират толкова агресивно версията с педофили, секти ,лами и всякави дивотии за пред обществото и всякакви папагали в телевизии и подкастове подържат основната версия ,
10:14 20.09.2026
42 Ами
Коментиран от #45
10:14 20.09.2026
43 Чума
10:19 20.09.2026
44 Абе
До коментар #35 от "Изнерви ли се?":То са вижда, че теб та бие силния ток.
10:26 20.09.2026
45 Чума
До коментар #42 от "Ами":Да! Много са разноцветни и поливалентни, но в едно са непоколебими - че Русия е агресор и трябва да и се пречи и вреди на всяка цена, дори с унищожение на живота на планетата! За всички извратени, традиционното, вечното и истинското е враг! Може би и аз греша, че Русия все още е изразител на нормалното, но тези дори и не желаят нормалност, а са вюбени във всички антиприродни форми на ,,модерност"! Провеждат гей парад, измислиха още полове, защитават кучета, нахапали децата и замениха християнските обичаи с морнинги и хелоини!
10:34 20.09.2026
46 Хмм
Коментиран от #48
10:43 20.09.2026
47 Тити на Кака
До коментар #20 от "Новини":Тази мила група психопати бе убита от педофилията си.
Други въпроси имате ли?
10:43 20.09.2026
48 Тити на Кака
До коментар #46 от "Хмм":Само за протокола, Ивей е муле-адвокат.
Нулев юрист-психопат, податлив на външни манипулации, идеалното прикритие на ония, които са истинските конструктори на иска на Росатом.
10:46 20.09.2026