Сандов: Познавах само Ивайло Иванов-Ивей като министър

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че по време на мандата си е познавал само Ивайло Иванов-Ивей, след като Софийската градска прокуратура го привлече като обвиняем по случая „Петрохан“.

В интервю за БТВ Сандов каза, че не се притеснява от обвинението и че не е имало финансова облага от споразумението, за което прокуратурата твърди, че е предоставило държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии край хижа „Петрохан“.

По данни на Софийската градска прокуратура деянието е свързано с действия от 2022 г., когато Сандов е бил министър. От обвинението, описано от прокуратурата, следва че става дума за длъжностно престъпление, но съдът тепърва трябва да се произнесе по казуса.

Сандов посочи още, че не съжалява за подписаното споразумение, защото се е водил от закона. Той добави, че има съмнения относно вещото лице Росен Йорданов и неговите компетенции.

В изказването си бившият министър определи обвинението като „активно мероприятие срещу политически опоненти“ и заяви, че има много врагове в енергийната и дървесната мафия.

Източници: Новини.бг, БТВ, Софийска градска прокуратура