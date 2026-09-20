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Сандов: Познавах само Ивайло Иванов-Ивей като министър
  Тема: Служебно правителство

Сандов: Познавах само Ивайло Иванов-Ивей като министър

20 Септември, 2026 09:17, обновена 20 Септември, 2026 09:20 1 232 48

  • борислав сандов-
  • петрохан-
  • софийска градска прокуратура-
  • бтв-
  • имуществени територии

Бившият екоминистър каза, че не се притеснява от обвинението по случая „Петрохан“ и твърди, че не е имало финансова облага.

Сандов: Познавах само Ивайло Иванов-Ивей като министър - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че по време на мандата си е познавал само Ивайло Иванов-Ивей, след като Софийската градска прокуратура го привлече като обвиняем по случая „Петрохан“.

В интервю за БТВ Сандов каза, че не се притеснява от обвинението и че не е имало финансова облага от споразумението, за което прокуратурата твърди, че е предоставило държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии край хижа „Петрохан“.

По данни на Софийската градска прокуратура деянието е свързано с действия от 2022 г., когато Сандов е бил министър. От обвинението, описано от прокуратурата, следва че става дума за длъжностно престъпление, но съдът тепърва трябва да се произнесе по казуса.

Сандов посочи още, че не съжалява за подписаното споразумение, защото се е водил от закона. Той добави, че има съмнения относно вещото лице Росен Йорданов и неговите компетенции.

В изказването си бившият министър определи обвинението като „активно мероприятие срещу политически опоненти“ и заяви, че има много врагове в енергийната и дървесната мафия.

Източници: Новини.бг, БТВ, Софийска градска прокуратура


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Личи му

    33 2 Отговор
    С Ивей по бизнес дела, с Ламата са намествали чакрите си - духовно.

    09:22 20.09.2026

  • 2 Дзак

    26 4 Отговор
    Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.

    Коментиран от #7, #10

    09:23 20.09.2026

  • 3 Ооооо

    27 3 Отговор
    ти ли, ти ли? Колко мазна физиономия имаш ти. Всичко ще излезе, много грехове имаш да плащаш, много!!!

    09:24 20.09.2026

  • 4 Сатана Z

    27 5 Отговор
    "Сандов: Познавах само Ивайло Иванов-Ивей"
    Служебно или по мъжки сте се познавали,а Санде?

    09:24 20.09.2026

  • 5 абе

    26 2 Отговор
    те от тая коалицитя най редовно лъжеха хорета и после газеха закона.. някак си като прочета "Сандов посочи още, че не съжалява за подписаното споразумение, " не се изпълвам с позитивизъм, че този е невинен

    09:24 20.09.2026

  • 6 Вчера

    11 2 Отговор
    излезе интервю на Цанов с едно момиче хваната в клещите на секта, останах изумен.

    09:27 20.09.2026

  • 7 Анонимен

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Като има Шарани, има и манипулатори!

    09:28 20.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Циник

    18 1 Отговор
    Ивей, значи... Тя работата ясна. Ти може и да не ги познаваш другите, защото все са били зад теб.

    09:28 20.09.2026

  • 10 невербална комуникация

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Специалистите по "езика на тялото" твърдят, че когато човек лъже, обръща погледа си на ляво, избягва контакта с очи и често докосва лицето си.

    09:29 20.09.2026

  • 11 Пич

    21 0 Отговор
    А бе, Сандов, тези дУкИменти да не съм ги подписвал Аз......?! Как не познаваш никой, а разписваш?!

    09:29 20.09.2026

  • 12 Милчо Лаков

    19 2 Отговор
    От всичките лакардии не става ясно тези тримата защо се самоубиватВодолазът харесва дечица,а другите какво харесват.Ако не са содомити,тогава защо?

    Коментиран от #16, #33

    09:32 20.09.2026

  • 13 Механик

    19 0 Отговор
    "Познавах само Ивайло Иванов-Ивей като министър"
    И кога Ивей е бил министър та си го познавал като такъв?
    Абе вас от кои села ви набират, че и министри ви правят?

    Коментиран от #40

    09:32 20.09.2026

  • 14 мераците на министъра

    22 0 Отговор
    Тоз и той защо се е въртял там постоянно?Има една работа .....

    09:33 20.09.2026

  • 15 Трябваха му само момченцата

    19 0 Отговор
    Честно човека си признава без бой. И това са водачите на красивитета....

    09:35 20.09.2026

  • 16 хмм

    9 13 Отговор

    До коментар #12 от "Милчо Лаков":

    Аз пък гледах психолога, който е правил експертизата, и не ми стана ясно защо не е разговарял с майката на гуруто, след като няма кой друг да му осветли "тъмната стая" на неговия живот в тийнеджърския период. Да не се разговаря с близките практика ли е при такива експертизи?

    Коментиран от #21

    09:37 20.09.2026

  • 17 Исторически парк

    20 0 Отговор
    Тоя партията му се казваше гейос и в програмата й беше записано легализиране на осиновяването на деца от гейове

    09:39 20.09.2026

  • 18 имало е облага

    12 0 Отговор
    Ясно се вижда как боровинки хапват на аванта

    09:39 20.09.2026

  • 19 Виж сега,

    19 0 Отговор
    А,значи си е пиел чайчето с непознати. Дано се чуе как лъже,че да млъкне.

    09:40 20.09.2026

  • 20 Новини

    10 4 Отговор
    Нека се започне от някъде.Кой ги уби и защо?

    Коментиран от #41, #47

    09:41 20.09.2026

  • 21 Европейца

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "хмм":

    Прихопортрет се прави по фактология а не по изкривените заявления на близки хора!... особено доказано ненормални като въпросната майка

    Коментиран от #25

    09:43 20.09.2026

  • 22 А случайно при

    10 1 Отговор
    частната лаборатория „Евролаб“ на Капитан Андреево дали няма делегиране на държавни контролни функции ? Примерно.....

    09:44 20.09.2026

  • 23 Е.С.

    11 0 Отговор
    Няма ли да се засрамиш, Сандов?! Това излиза от всички рамки.

    09:48 20.09.2026

  • 24 И тоз е петруханец

    11 0 Отговор
    Мръсни министерски тайни....

    09:50 20.09.2026

  • 25 Не става дума за това

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Европейца":

    Разговорът с майката можеше да даде повече информация за познатите от онзи период, които УЖ са били издирвани, но никой не бил открит. Чухме само преразказ за някакъв инцидент от неизвестно лице, което пък чуло от някой друг. И се твърдеше, че до голяма степен може да се приеме за истина, което също е субективно. Тогава къде е фактологията?

    Коментиран от #27

    09:51 20.09.2026

  • 26 Сандов

    13 0 Отговор
    Не ги познавах, ама сме спуснати от едно и също НПО, и аз, и те, и пишман-кмета дето им осигуряваше финансирането... И сега се правим на улави, няма как да си признаем, че са ни полирали мозъците и продухали ауспусите в една и съща фабрика за продажници...

    Коментиран от #28

    09:56 20.09.2026

  • 27 Абе

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Не става дума за това":

    И язе не можех да говорим с неговата м акя, понеже бех при твойта м акя.

    Коментиран от #32, #35

    09:57 20.09.2026

  • 28 до дежурния тролей

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Сандов":

    По-лесно е да слагаш минуси, вместо да отговориш, нали?

    09:58 20.09.2026

  • 29 007 лиценз ту кил

    13 0 Отговор
    А снимката от Трифон Зарезан, там е цялата хмо дружинка.

    09:59 20.09.2026

  • 30 Пампаец

    10 0 Отговор
    Кажете му либераст на този Сандов и повече не го обиждайте ! Либерастите на капия да ги хванат , няма да си признаят , че са ЛГБТ ,либерасти !

    10:00 20.09.2026

  • 31 Тоз

    12 0 Отговор
    Срам няма... Не съжалявал, че е подписал договор с педофилска секта?!? Ама те цялата им партия е пълна с подобни наглеци

    10:01 20.09.2026

  • 32 хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Абе":

    А ти твоя нямаш ли си или някой друг е при нея?

    10:02 20.09.2026

  • 33 Пампаец

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Милчо Лаков":

    Ако тези не бяха содомити щяха да общуват с жени, а не да си бъркат сами в дупките .

    10:04 20.09.2026

  • 34 ШЕФА

    11 1 Отговор
    Този из.од и Белев трябва веднага да бъдат арестувани,а след тях и техните покровители Ася и К.Тъпото. Престъпленията извършени от това ОПГ ПП-ДБ надминават тези на престъпниците Прасето и Тиквата !!!

    Коментиран от #38

    10:04 20.09.2026

  • 35 Изнерви ли се?

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Абе":

    Аудиторията не е слаботокова като теб, шефа ти и стадото, което сте свикнали да водите.

    Коментиран от #44

    10:05 20.09.2026

  • 36 име

    8 0 Отговор
    И как реши да им дадеш на Националната агернция такива договори и правомощия, щом не ги познаваш?

    10:05 20.09.2026

  • 37 Анонимен

    6 0 Отговор
    Е няма такъв наглец

    10:08 20.09.2026

  • 38 Бойче, ти ли си?

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "ШЕФА":

    Забрави ли, че навремето се ротирахте? Ламата на теб не ти ли врачува в оня период?

    10:09 20.09.2026

  • 39 ТиДаВидиш

    5 0 Отговор
    Следете думите - само докато в бил министър...а след това...

    10:09 20.09.2026

  • 40 Питам

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Ми те , ако не бяха зависими , кой щеше да ги прави депутати , министри , кметове... ? Ти даваш ли си сметка , колко струва една предизборна кампания и от къде ги имат тези пари кандидатите ? Ако ги изберат , добре ! Ами , ако не ги изберат , кой им плаща загубите за кампаниите , замислял ли си се ? Нали затова трябва да са зависими за да изпълняват безропотно наредените им мръсотии??? Защо мислиш , че Черепът нарече шофьорът на фърчило който докара Кирчококорчовци на власт , ФИГУРАНТ ? Защото от ФИГУРАНТИТЕ се изисква само да са марионетки ( кукли на конци ) на кукловодите си .

    10:12 20.09.2026

  • 41 Това

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Новини":

    е голямата тайна в този случай ,затова лансират толкова агресивно версията с педофили, секти ,лами и всякави дивотии за пред обществото и всякакви папагали в телевизии и подкастове подържат основната версия ,

    10:14 20.09.2026

  • 42 Ами

    5 0 Отговор
    Става ясно, че жълтопаветниците живеят в паралелен свят, доста по-различен от този на обикновените хора... Свят пълен с финансови "дарения", педофилия, хомосексуализъм, лъжи и манипулации... Няма как да се разкаят за действия, които въпреки, че са отвратителни за нас, са напълно нормални за тях...

    Коментиран от #45

    10:14 20.09.2026

  • 43 Чума

    3 0 Отговор
    Оставка, съд - Белене! Така, следващите ще се замислят, когато полагат подпис! Йотова също! Стига привилигеровани свещени животни! Има още толкова кандидати! Все един ще става за президент! Само крадат и не носят отговорност! Стига компромиси! Само за народа няма компромис! Плащаш в евро и всеки те изнудва, а тук ти изтриват коментара, опиташ ли се да се оплачеш!? Русия и тя не идва, и е жив зян!

    10:19 20.09.2026

  • 44 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Изнерви ли се?":

    То са вижда, че теб та бие силния ток.

    10:26 20.09.2026

  • 45 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    Да! Много са разноцветни и поливалентни, но в едно са непоколебими - че Русия е агресор и трябва да и се пречи и вреди на всяка цена, дори с унищожение на живота на планетата! За всички извратени, традиционното, вечното и истинското е враг! Може би и аз греша, че Русия все още е изразител на нормалното, но тези дори и не желаят нормалност, а са вюбени във всички антиприродни форми на ,,модерност"! Провеждат гей парад, измислиха още полове, защитават кучета, нахапали децата и замениха християнските обичаи с морнинги и хелоини!

    10:34 20.09.2026

  • 46 Хмм

    1 0 Отговор
    ами хубаво, Ивей е бил адвокат на Росатом срещу България, та кой е русофил всъщност, страната ни плаща 600 млн. долара, 10% евентуална адвокатска такса е 60 млн., след това дело Ивей прекратява адвокатската си дейност и се отдава на екстремни спортове, на неговата сметка са превеждани даренията, само от Терзиев това са 250 хиляди, защо бе кмете не ги дари на детска градина или болни деца, моторните шейни по-важни ли са или има нещо друго?

    Коментиран от #48

    10:43 20.09.2026

  • 47 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Новини":

    Тази мила група психопати бе убита от педофилията си.
    Други въпроси имате ли?

    10:43 20.09.2026

  • 48 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хмм":

    Само за протокола, Ивей е муле-адвокат.
    Нулев юрист-психопат, податлив на външни манипулации, идеалното прикритие на ония, които са истинските конструктори на иска на Росатом.

    10:46 20.09.2026

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