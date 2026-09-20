България и Сърбия с нов граничен пункт

Мерки срещу километричните опашки на границата ни предприема западната ни съседка – да бъде изграден нов пропускателен пункт, който да поеме част от трафика от и към Сърбия.

Всяко лято и по празници на граничния пункт Градина–Калотина се вият километрични опашки от превозни средства. За да бъде облекчен трафикът, двете страни предвиждат изграждане на нов пропускателен пункт.

Търговец от София, притеснен от многочасовото чакане на влизане в България, приветства идеята за нов граничен пункт.

„Много положително коментирам. Дано идеята се осъществи много бързо, защото гледате какво се случва – то е непоносимо просто“, казва Иван Петков, търговец от България.

На опашката е и сръбски бизнесмен, който има трансгранична фирма. Според него новият пункт ще облекчи най-вече живота на местните хора от двете страни на границата.

„Отлична идея! Особено за хората от района, от Димитровград и Сливница, защото движението през границата ще бъде по-бързо и няма да има тези километрични опашки и чакане с часове. Ще бъде много по-добре, ако бъде открит още един, по-малък пункт, особено за местното население“, казва Станислав Найданов, бизнесмен от Сърбия.

Значителен брой местни жители ежедневно преминават границата, за да работят в България. Сред тях е и Небойша Атанасов Иванов, който и тази сутрин преминава границата пеша, за да стигне навреме до работното си място.

„Един работен ден започва рано – ставаме в пет часа сутринта. В пет и половина тръгваме и докато успеем да преминем през тези опашки и да стигнем от другата страна, губим доста време. След това имаме още около половин час път до работата. А само на границата всеки ден прекарваме по един час“, казва Небойша Иванов, работник от Сърбия.

Иванов допълва, че много хора от пограничния регион осигуряват прехраната си с работа в България.

„Седемдесет процента от работоспособното население в Цариброд работи в Република България. Благодарим, че имаме възможност да работим там и така да можем да преживяваме“, казва Небойша Иванов.

За стотици работници от Цариброд преминаването на тази граница е ежедневие, а чакането през летните месеци означава загубено време. Новият пункт „Градина–Калотина 2“ няма да обслужва само тях, но и българските туристи, които през лятото често посещават тази част на Сърбия.

Само на няколко километра от границата попадаме в съвсем различна атмосфера. Въпреки многочасовото чакане на границата, семейство от Божурище не се отказва от традиционния си обяд в Лукавица, край Цариброд.

По време на семейната среща те обсъждат и идеята за нов граничен пункт.

„Около два часа някъде чакахме за преминаването. Тук ни харесва, понеже е доста близо до границата. Живеем също близо, от българска страна, и ни е удобно да идваме със семействата си през уикенда, за да прекараме хубаво време. Честно казано, бихме искали, ако може, преминаването на границата да става за много по-кратко време. Както вече е в Шенген и на другите граници, ако може да бъде така и тук, при нас, особено със съседна Сърбия. Ако това се случи, би било много хубаво“, казва Иванета Стоянова, турист от България.

„Очаквахме да има задръствания, но те бяха много повече, отколкото си мислехме“, казва Петко Стоянов, турист от България.

„Ами имаше чакане два часа, за което мисля, че няма нужда да е така. Защото за това ценно време можем да видим и много други неща, с които да си обогатим и история, и абсолютно всичко“, казва Валерия Алдимирова, турист от България.

Надеждата е, че още през следващото лято туристи, работници и бизнесмени от двете съседни държави ще преминават границата по-лесно.

Сега на ход са официалните власти в Белград и София.